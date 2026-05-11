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बीबीएमकेयू में राष्ट्रीय सम्मेलन, लैब से खेत तक तकनीक पहुंचाने पर जोर, AI इस्तेमाल के लिए जागरूकता जरूरी

धनबाद के बिनोद बिहार महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में दो दिवसीय बहु-विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है.

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बीबीएमकेयू में कार्यक्रम में शामिल अतिथि (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 11, 2026 at 6:26 PM IST

4 Min Read
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धनबाद: बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय (BBMKU) में दो दिवसीय बहु-विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया. जिसमें जैविक नवाचारों के जरिए हरित उद्यमिता और सतत आजीविका को बढ़ावा देने पर व्यापक मंथन हुआ. कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और शोधार्थियों ने इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं में विकसित तकनीक सीधे किसानों और ग्रामीण समुदायों तक पहुंचे. जिससे गरीबी उन्मूलन, स्वरोजगार और पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा मिल सके.

बीबीएमकेयू में जैविक नवाचारों के माध्यम से हरित उद्यमिता और सतत आजीविका का संवर्धन विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ. इस आयोजन में जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और पर्यावरण विज्ञान को एक साझा मंच पर लाया गया. सम्मेलन का उद्देश्य वैज्ञानिक शोध को समाज, नीति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ना था.

जानकारी देते अतिथि और आयोजक (ईटीवी भारत)

कार्यक्रम का उद्देश्य लैब टू लैंड सुविधा पहुंचाना

कार्यक्रम के आयोजक प्रो शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह है कि विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों की प्रयोगशालाओं में जो शोध और तकनीक विकसित हो रही है, उसका लाभ सीधे किसानों, ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों तक पहुंचे. उन्होंने कहा कि जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं, जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और पर्यावरण विज्ञान को एक मंच पर लाकर आजीविका से जुड़े व्यावहारिक मॉडल प्रस्तुत किए हैं.

प्रो शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि खेती, मछली पालन, लाह उत्पादन, मधुमक्खी पालन, रेशम उद्योग और कुटीर उद्योग जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं. इस सम्मेलन में विशेषज्ञों के सुझावों और निष्कर्षों को संकलित कर झारखंड सरकार को भेजा जाएगा. ताकि इन्हें गांवों में लागू कर अधिक से अधिक लोगों को स्वरोजगार और स्थायी आय के अवसर उपलब्ध कराए जा सके.

कार्यक्रम का उद्देश्य टिकाऊ कृषि प्रणाली

चेन्नई से पहुंचे एसोसिएट प्रो डॉ जय जयंती ने कहा कि आज की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि युवाओं को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी टिकाऊ कृषि प्रणाली के प्रति जागरूक किया जाए. अगर आधुनिक तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैज्ञानिक पद्धतियों को खेती से जोड़ते हैं, तो कृषि को अधिक लाभकारी और आकर्षक बनाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में जो रिसर्च हो रही है, वह केवल पुस्तकों और प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि गांव-गांव तक पहुंचनी चाहिए.

विज्ञान को समाज और शोध से जोड़ा जाए: डॉ अर्चना

भारतीय कृषि संस्थान की डॉ अर्चना कांति दास ने कहा कि हमारा प्रयास है कि विज्ञान को समाज से और शोध को नीतियों से जोड़ा जाए. देशभर के सैकड़ों जिलों में हमारी संस्थाएं कृषि, मत्स्य पालन और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं. झारखंड में भी कई मेगा परियोजनाएं संचालित हो रही हैं. जिनके माध्यम से आदिवासी, महिलाएं और विस्थापित परिवार स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं. परित्यक्त खदानों, जलाशयों और नदियों का उपयोग मत्स्य पालन के लिए किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि केज कल्चर तकनीक के माध्यम से झारखंड ने उल्लेखनीय प्रगति की है.

सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के डॉ मंजय प्रसाद सिन्हा ने कहा कि वे अपनी प्रयोगशाला में कृमि खाद और जैविक अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यापक शोध किए हैं. इसके माध्यम से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है. रसायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम की जा सकती है और खेती की लागत घटाई जा सकती है. उन्होंने कहा कि किसानों को अगर वैज्ञानिक तरीके से जैविक खाद तैयार करने और उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाए तो वे कम संसाधनों में बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं. जैविक खेती पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बन सकती है.

वहीं बिलासपुर विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ नरेंद्र कुमार भाटिया ने कहा कि शिल्प आधारित कुटीर उद्योग ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के लिए आय का एक सशक्त और स्थायी माध्यम बन सकते हैं. यदि स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक कौशल को आधुनिक बाजार और तकनीक से जोड़ा जाए तो छोटे स्तर के उद्यम भी बड़े आर्थिक अवसर पैदा कर सकते हैं. हस्तशिल्प, प्राकृतिक उत्पाद, प्रसंस्करण और घरेलू उद्योगों के माध्यम से महिलाएं और युवा आत्मनिर्भर बन सकते हैं. इस प्रकार के उद्योग कम निवेश में शुरू किए जा सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित कर सकते हैं.

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