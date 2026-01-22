ETV Bharat / state

भाजपा में जॉइनिंग से पहले BBMB चेयरमैन की पत्नी को बब्बर खालसा की धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा

दीप्ति त्रिपाठी को बब्बर खालसा की धमकी मिलने के बाद भाजपा में उनकी जॉइनिंग टाली गई.

BBMB Chairman Wife Threat
BBMB चेयरमैन की पत्नी को बब्बर खालसा की धमकी (Etv Bharat)
Published : January 22, 2026 at 1:08 PM IST

पंचकूला: भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी की पत्नी दीप्ति त्रिपाठी को भाजपा में शामिल होने से ठीक पहले खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा की ओर से धमकी मिली. इस बारे में दीप्ति ने बताया कि, " मेरे पति को भी इस धमकी के सिलसिले में थ्रेट कॉल्स आईं. इसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी चेतावनी दी कि भाजपा जॉइन करने पर उनकी जान को खतरा है." सुरक्षा कारणों के चलते दीप्ति त्रिपाठी की पार्टी जॉइनिंग को फिलहाल स्थगित कर दिया गया.

किया गया ज्वाइनिंग कार्यक्रम रद्द: दरअसल, दीप्ति त्रिपाठी के भाजपा जॉइन करने के लिए पंचकूला स्थित पार्टी कार्यालय पंचकमल में बुधवार को कार्यक्रम रखा गया था. इसमें भाजपा जिला अध्यक्ष अजय मित्तल और कालका से विधायक शक्ति रानी भी शामिल होने वाले थे. लेकिन धमकी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया.

भाजपा में जॉइनिंग से पहले BBMB चेयरमैन की पत्नी को बब्बर खालसा की धमकी (Etv Bharat)

आम आदमी पार्टी के विरोध और धमकी का हवाला: दीप्ति ने बताया कि, "दो प्रमुख कारणों से उन्हें जॉइनिंग टालनी पड़ी. पहला मेरे पति के ऑफिस का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा घेराव, और दूसरा, आतंकी हरविंदर रिंदा और बब्बर खालसा ग्रुप की ओर से मिलने वाली धमकियां. इन परिस्थितियों ने मुझे अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने पर मजबूर किया."

जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगी: दीप्ति त्रिपाठी ने कहा कि, "वह लंबे समय से समाज कल्याण के क्षेत्र में काम कर रही हैं और अब पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों की सेवा का दायरा बढ़ाना चाहती हैं. वह जल्द ही भाजपा में शामिल होंगी और उम्मीद जताई कि उनकी जॉइनिंग को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाएगा."

सुरक्षा बढ़ाई गई: धमकी मिलने के बाद दीप्ति और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. स्थानीय पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां सतर्क हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके. बता दें कि इससे पहले सिरसा में बीजेपी नेता को पाकिस्तानी नंबर से धमकी मिल चुकी है.

संपादक की पसंद

