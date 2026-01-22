ETV Bharat / state

भाजपा में जॉइनिंग से पहले BBMB चेयरमैन की पत्नी को बब्बर खालसा की धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा

BBMB चेयरमैन की पत्नी को बब्बर खालसा की धमकी ( Etv Bharat )

पंचकूला: भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी की पत्नी दीप्ति त्रिपाठी को भाजपा में शामिल होने से ठीक पहले खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा की ओर से धमकी मिली. इस बारे में दीप्ति ने बताया कि, " मेरे पति को भी इस धमकी के सिलसिले में थ्रेट कॉल्स आईं. इसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी चेतावनी दी कि भाजपा जॉइन करने पर उनकी जान को खतरा है." सुरक्षा कारणों के चलते दीप्ति त्रिपाठी की पार्टी जॉइनिंग को फिलहाल स्थगित कर दिया गया. किया गया ज्वाइनिंग कार्यक्रम रद्द: दरअसल, दीप्ति त्रिपाठी के भाजपा जॉइन करने के लिए पंचकूला स्थित पार्टी कार्यालय पंचकमल में बुधवार को कार्यक्रम रखा गया था. इसमें भाजपा जिला अध्यक्ष अजय मित्तल और कालका से विधायक शक्ति रानी भी शामिल होने वाले थे. लेकिन धमकी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया. भाजपा में जॉइनिंग से पहले BBMB चेयरमैन की पत्नी को बब्बर खालसा की धमकी (Etv Bharat)