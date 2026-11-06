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BBMB पर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, विक्रमादित्य सिंह ने वीरभद्र से लेकर सभी सरकारों को दिया श्रेय, हर्षवर्धन ने सीएम सुक्खू

सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल के हक में फैसला आने के बाद श्रेय लेने की होड़ ( ETV Bharat )

शिमला: बीबीएमबी से जुड़े बकाया बिजली हिस्से के मामले में सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल के हक में फैसला आने के बाद श्रेय लेने की होड़ भी तेज़ हो गई है. मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने हिमाचल की बड़ी जीत बताया है. उन्होंने कहा कि इस फैसले से प्रदेश को हर साल करीब 600 से 1000 करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ होगा. इसका मुख्य श्रेय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मजबूत पैरवी और कानूनी रणनीति को जाता है.

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बीबीएमबी मामले में हिमाचल प्रदेश का 7.19 प्रतिशत बिजली हिस्सेदारी का अधिकार पहले से तय था, लेकिन पिछले 30 से 40 वर्षों के बकाया हिस्से का मामला लंबे समय से विवादित था. वर्ष 1996 में इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया था और 2011 में प्रदेश को 7.19 प्रतिशत बिजली हिस्सेदारी का लाभ मिलना शुरू हुआ.अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बकाया बिजली हिस्सेदारी का रास्ता साफ हुआ है.

सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल के हक में फैसला आने के बाद श्रेय लेने की होड़ (ETV Bharat) सलाना 600 से 1000 करोड़ की आय: हर्षवर्धन हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल को कुल 11,975 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी. इस बिजली को बेचकर प्रदेश को सालाना करीब 600 से 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हो सकती है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश का पक्ष मजबूती से रखने के लिए देश के बड़े वकीलों की सेवाएं लीं और केंद्र सरकार के स्तर पर भी लगातार पैरवी की और इसका परिणाम अब सामने आया है. पीएम मोदी से डरते हैं जयराम किशाऊ बांध परियोजना का जिक्र करते हुए हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हिमाचल के हितों को ध्यान में रखते हुए बिजली उत्पादन से जुड़े वित्तीय बोझ को प्रदेश पर डालने का विरोध किया. भाजपा सरकार के वर्ष 2017 से 2022 के कार्यकाल में बीबीएमबी और किशाऊ बांध जैसे मुद्दों को हल करने के लिए क्या प्रयास किए गए, जयराम ठाकुर को इसका जवाब देना चाहिए. जयराम मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री के सामने मंच पर भी हिमाचल के अधिकार के बात नहीं रख पाते थे.पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरते हैं.