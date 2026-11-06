BBMB पर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, विक्रमादित्य सिंह ने वीरभद्र से लेकर सभी सरकारों को दिया श्रेय, हर्षवर्धन ने सीएम सुक्खू
बीबीएमबी एरियर मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हिमाचल में श्रेय लेने की सियासत तेज हो गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 5:09 PM IST
शिमला: बीबीएमबी से जुड़े बकाया बिजली हिस्से के मामले में सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल के हक में फैसला आने के बाद श्रेय लेने की होड़ भी तेज़ हो गई है. मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने हिमाचल की बड़ी जीत बताया है. उन्होंने कहा कि इस फैसले से प्रदेश को हर साल करीब 600 से 1000 करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ होगा. इसका मुख्य श्रेय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मजबूत पैरवी और कानूनी रणनीति को जाता है.
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बीबीएमबी मामले में हिमाचल प्रदेश का 7.19 प्रतिशत बिजली हिस्सेदारी का अधिकार पहले से तय था, लेकिन पिछले 30 से 40 वर्षों के बकाया हिस्से का मामला लंबे समय से विवादित था. वर्ष 1996 में इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया था और 2011 में प्रदेश को 7.19 प्रतिशत बिजली हिस्सेदारी का लाभ मिलना शुरू हुआ.अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बकाया बिजली हिस्सेदारी का रास्ता साफ हुआ है.
सलाना 600 से 1000 करोड़ की आय: हर्षवर्धन
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल को कुल 11,975 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी. इस बिजली को बेचकर प्रदेश को सालाना करीब 600 से 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हो सकती है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश का पक्ष मजबूती से रखने के लिए देश के बड़े वकीलों की सेवाएं लीं और केंद्र सरकार के स्तर पर भी लगातार पैरवी की और इसका परिणाम अब सामने आया है.
पीएम मोदी से डरते हैं जयराम
किशाऊ बांध परियोजना का जिक्र करते हुए हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हिमाचल के हितों को ध्यान में रखते हुए बिजली उत्पादन से जुड़े वित्तीय बोझ को प्रदेश पर डालने का विरोध किया. भाजपा सरकार के वर्ष 2017 से 2022 के कार्यकाल में बीबीएमबी और किशाऊ बांध जैसे मुद्दों को हल करने के लिए क्या प्रयास किए गए, जयराम ठाकुर को इसका जवाब देना चाहिए. जयराम मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री के सामने मंच पर भी हिमाचल के अधिकार के बात नहीं रख पाते थे.पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरते हैं.
विक्रमादित्य सिंह ने सबी सरकारों को दिया श्रेय
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ऐतिहासिक करार दिया है. उन्होंने कहा कि करीब चार दशक की कानूनी लड़ाई के बाद हिमाचल को 11,973 मिलियन यूनिट बिजली मिलने का रास्ता साफ हुआ है. इस जीत का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से लेकर अब तक प्रदेश के हितों के लिए पैरवी करने वाली सभी सरकारों को जाताहै. साथ ही उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी और प्रदेश के अन्य लंबित अधिकारों की लड़ाई भी जारी रहेगी.
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बीबीएमबी में हिमाचल की हिस्सेदारी का मामला वर्ष 1996 से कानूनी लड़ाई में था. उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सोनिया गांधी के सहयोग और तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समर्थन से इस लड़ाई की शुरुआत की थी. वर्ष 2011 में भी सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल के अधिकार को स्वीकार किया था, लेकिन बिजली की वास्तविक मात्रा और पिछली अवधि की बकाया ऊर्जा का निर्धारण नहीं हो पाया था. अब नए फैसले के तहत प्रदेश को 20 वर्षों की अवधि में 11,973 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी. इससे हिमाचल को प्रतिवर्ष करीब 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक लाभ होगा.
चंडीगढ़ में हिस्सेदारी पर भी लड़ेंगे लड़ाई
मंत्री ने कहा कि बीबीएमबी मामले में मिली कानूनी सफलता से हिमाचल को अपने अन्य लंबित अधिकारों की लड़ाई के लिए भी मजबूत आधार मिला है.चंडीगढ़ में हिस्सेदारी का मामला भी प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पर जितना अधिकार दूसरे राज्यों का है, उतना ही हिमाचल का भी है. प्रदेश सरकार इस मामले को हिमाचल हाईकोर्ट, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सहित हर उचित मंच पर उठाती रहेगी.
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