BBAU में NRI कोटा होगा लागू, CUET-PG और 10 गैर-CUET स्किल बेस्ड कोर्स में एडमिशन शुरू
कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोर्स के बारे में जानकारी दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 7:44 PM IST
लखनऊ : बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है. कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने कहा, विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, रोजगारोन्मुखी और समग्र शिक्षा उपलब्ध कराना है. इसी दिशा में कौशल आधारित पाठ्यक्रमों और वैल्यू एडेड कोर्सों का लगातार विस्तार किया जा रहा है, ताकि छात्र-छात्राएं बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुरूप ज्ञान और कौशल अर्जित कर सकें.
उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसके सितंबर तक पूरा होने की संभावना है. अमेठी परिसर के विकास के लिए लगभग एक करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं. इनमें सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सुविधाओं का विस्तार, लाइव लेक्चर व्यवस्था, अत्याधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण, छात्रावासों विशेषकर बालिका छात्रावास में सीटों की संख्या बढ़ाना, 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए सब-स्टेशन की स्थापना, 60 कंप्यूटरों से युक्त आधुनिक कंप्यूटर लैब और नए वाटर कूलरों की स्थापना शामिल है.
कुलपति ने बताया कि लखनऊ परिसर को नेट-ज़ीरो कार्बन कैंपस के रूप में विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है. इसके तहत जैव विविधता संरक्षण, कागज एवं ई-वेस्ट के वैज्ञानिक पुनर्चक्रण, हर्बल गार्डन के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा तथा सेक्शन-8 कंपनी के माध्यम से स्टार्टअप और उद्यमिता संस्कृति को प्रोत्साहित करने की योजनाएं संचालित की जा रही हैं.
उन्होंने कहा कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रमों का विस्तार, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी कार्यक्रमों में एनआरआई कोटा को बढ़ावा, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सुविधाओं की स्थापना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम का संचालन, उच्च गुणवत्ता वाले शोध जर्नलों का प्रकाशन तथा उद्योग जगत के साथ सहयोग बढ़ाने जैसी योजनाएं विश्वविद्यालय की भावी विकास रणनीति का हिस्सा हैं.
एडमिशन सेल समिति के अध्यक्ष प्रो. अमित कुमार सिंह ने सीयूईटी एवं गैर-सीयूईटी आधारित प्रवेश प्रक्रिया, सेल्फ फाइनेंस्ड तथा कौशल आधारित पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी देते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों से समय पर आवेदन करने तथा विश्वविद्यालय की आधिकारिक प्रवेश प्रक्रिया का पालन करने की अपील की.
उन्होंने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विश्वविद्यालय में विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया जारी है. विश्वविद्यालय के 55 सीयूईटी-पीजी आधारित तथा 10 गैर-सीयूईटी पाठ्यक्रमों में देशभर से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं. विद्यार्थियों और अभिभावकों की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है, जिससे प्रवेश प्रक्रिया में व्यापक रुचि दिखाई दे रही है.
विश्वविद्यालय में कला, विज्ञान, प्रबंधन, शिक्षा, विधि, तकनीकी और अन्य विषयों से संबंधित अनेक स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं. इनमें एमए, एमएससी, इंटीग्रेटेड एमएससी, एमबीए, एमसीए, एमएड, एलएलएम, एमटेक सहित विभिन्न विभागों और संकायों के पाठ्यक्रम शामिल हैं. इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान के अवसर, व्यावहारिक कौशल और बेहतर करियर संभावनाएं उपलब्ध कराना है.
विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, सीयूईटी-पीजी आधारित पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 मई से शुरू होकर 7 जून 2026 तक चलेगी. विलंब शुल्क के साथ अभ्यर्थी 13 जून 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. वहीं गैर-सीयूईटी पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 मई से 24 जून 2026 तक निर्धारित की गई है तथा विलंब शुल्क के साथ आवेदन 30 जून 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे.
प्रवेश प्रक्रिया को अधिक सरल और सुलभ बनाने के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए यह शुल्क 300 रुपये रखा गया है. निर्धारित तिथि के बाद आवेदन करने वाले सभी वर्गों के अभ्यर्थियों से 1000 रुपये विलंब शुल्क लिया जाएगा.
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