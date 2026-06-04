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BBAU में NRI कोटा होगा लागू, CUET-PG और 10 गैर-CUET स्किल बेस्ड कोर्स में एडमिशन शुरू

लखनऊ : बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है. कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने कहा, विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, रोजगारोन्मुखी और समग्र शिक्षा उपलब्ध कराना है. इसी दिशा में कौशल आधारित पाठ्यक्रमों और वैल्यू एडेड कोर्सों का लगातार विस्तार किया जा रहा है, ताकि छात्र-छात्राएं बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुरूप ज्ञान और कौशल अर्जित कर सकें.

उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसके सितंबर तक पूरा होने की संभावना है. अमेठी परिसर के विकास के लिए लगभग एक करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं. इनमें सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सुविधाओं का विस्तार, लाइव लेक्चर व्यवस्था, अत्याधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण, छात्रावासों विशेषकर बालिका छात्रावास में सीटों की संख्या बढ़ाना, 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए सब-स्टेशन की स्थापना, 60 कंप्यूटरों से युक्त आधुनिक कंप्यूटर लैब और नए वाटर कूलरों की स्थापना शामिल है.

कुलपति ने बताया कि लखनऊ परिसर को नेट-ज़ीरो कार्बन कैंपस के रूप में विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है. इसके तहत जैव विविधता संरक्षण, कागज एवं ई-वेस्ट के वैज्ञानिक पुनर्चक्रण, हर्बल गार्डन के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा तथा सेक्शन-8 कंपनी के माध्यम से स्टार्टअप और उद्यमिता संस्कृति को प्रोत्साहित करने की योजनाएं संचालित की जा रही हैं.

उन्होंने कहा कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रमों का विस्तार, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी कार्यक्रमों में एनआरआई कोटा को बढ़ावा, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सुविधाओं की स्थापना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम का संचालन, उच्च गुणवत्ता वाले शोध जर्नलों का प्रकाशन तथा उद्योग जगत के साथ सहयोग बढ़ाने जैसी योजनाएं विश्वविद्यालय की भावी विकास रणनीति का हिस्सा हैं.

एडमिशन सेल समिति के अध्यक्ष प्रो. अमित कुमार सिंह ने सीयूईटी एवं गैर-सीयूईटी आधारित प्रवेश प्रक्रिया, सेल्फ फाइनेंस्ड तथा कौशल आधारित पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी देते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों से समय पर आवेदन करने तथा विश्वविद्यालय की आधिकारिक प्रवेश प्रक्रिया का पालन करने की अपील की.