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BBAU में PHD प्रवेश 2026 के लिए आवेदन शुरू, 12 अगस्त तक कर सकेंगे ऑनलाइन पंजीकरण

अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के समर्थ (SAMARTH) पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन करें.

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BBAU में PHD प्रवेश 2026 के लिए आवेदन शुरू. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 8:23 AM IST

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लखनऊ: बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू), लखनऊ ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए विभिन्न पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिए हैं. इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के समर्थ (SAMARTH) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.



विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि आवेदन करने से पहले विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध पीएचडी सूचना पुस्तिका (Information Bulletin) तथा प्रवेश विवरणिका (Admission Prospectus) 2026 को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ लें, ताकि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि न हो.

आवेदन शुल्क कितना है: पीएचडी प्रवेश के लिए सामान्य (UR), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों हेतु पंजीकरण शुल्क 1000 रुपए निर्धारित किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं दिव्यांग (PwD) अभ्यर्थियों के लिए यह शुल्क 750 रुपए रखा गया है.

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 12 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है. हालांकि, जो अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा तक आवेदन नहीं कर पाएंगे. उन्हें 18 अगस्त 2026 तक 1500 रुपए विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने का अवसर मिलेगा.

विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक पीएचडी कार्यक्रम के लिए अलग-अलग पंजीकरण शुल्क देय होगा। आवेदन तभी पूर्ण माना जाएगा, जब ऑनलाइन शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान हो जाएगा। एक बार जमा किया गया पंजीकरण शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य आवेदन में समायोजित किया जाएगा.

बीबीएयू प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्ष 2025 की पीएचडी प्रवेश अधिसूचना के तहत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एवं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट स्टडीज़, हॉर्टिकल्चर तथा फार्मास्युटिकल साइंसेज़ विषयों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है. इन अभ्यर्थियों के आवेदन प्रवेश परीक्षा एवं आगामी काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए स्वतः वैध माने जाएंगे.

विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी इच्छुक अभ्यर्थियों से समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है. प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.bbau.ac.in अथवा संबंधित विभाग से प्राप्त की जा सकती है.

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