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पर्यटन विभाग के इस संस्थान से करें टूरिज्म-हॉस्पिटैलिटी कोर्स; जानें एडमिशन प्रक्रिया और फीस

पाठ्यक्रम के अंतर्गत छात्रों के व्यक्तित्व विकास और प्रोफेशनल स्किल्स पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

पर्यटन विभाग के इस संस्थान से करें टूरिज्म-हॉस्पिटैलिटी कोर्स.
पर्यटन विभाग के इस संस्थान से करें टूरिज्म-हॉस्पिटैलिटी कोर्स. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 12:02 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग से संचालित कांशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए बीबीए इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है.

लखनऊ विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त यह त्रिवर्षीय कोर्स विद्यार्थियों को पर्यटन, होटल प्रबंधन और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की व्यावसायिक बारीकियों से परिचित कराते हुए रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में सहायक होगा.

उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कोर्स को पर्यटन और आतिथ्य उद्योग की बढ़ती जरूरतों के मुताबिक तैयार किया गया है. इस कोर्स के माध्यम से छात्रों को होटल मैनेजमेंट, एयरलाइंस, इवेंट मैनेजमेंट, ट्रैवल एजेंसी, क्रूज टूरिज्म समेत हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर के बेहतर मौके मिलेंगे.

पाठ्यक्रम के अंतर्गत छात्रों के व्यक्तित्व विकास और प्रोफेशनल स्किल्स पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. कोर्स के दौरान कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे छात्र रोजगार के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें. पाठ्यक्रम में थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और औद्योगिक भ्रमण को भी शामिल किया गया है.

क्या है पात्रता: बीबीए टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कोर्स में नामांकन के लिए संस्थान ने पात्रता निश्चित की है. सामान्य/ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए इंटरमीडिएट में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं. वहीं, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए न्यूनतम 45 फीसदी अंक निर्धारित हैं.

कितनी होगी कोर्स फीस: बीबीए टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कोर्स में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एमकेआईटीएम संस्थान की तरफ से प्रति सेमेस्टर शुल्क 29,000 रुपए निर्धारित किया गया है. रजिस्ट्रेशन शुल्क सिर्फ 500 रुपए है. विशेष जानकारी के लिए छात्र http://www.mkitm.com की आधिकारिक वेबसाइट या 8707295220 पर संपर्क कर सकते हैं.

कैंपस हॉस्टल में मिलेंगी सुविधाएं: एमकेआईटीएम की तरफ से छात्रों की सुविधा के लिए कैंपस में एसी और नॉन-एसी हॉस्टल की व्यवस्था भी किफायती दरों पर उपलब्ध कराई गई है. हॉस्टल में सुरक्षा, मेस सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे छात्रों को एक आरामदायक और सुरक्षित वातावरण मिलता है.

एमकेआईटीएम का प्रयास जॉब क्रिएशन में सहायक: पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि कांशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट देश के प्रतिष्ठित पर्यटन प्रबंधन संस्थानों में शामिल है.

विकसित यूपी, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के तहत राज्य सरकार पर्यटन को जॉब क्रिएशन का मजबूत माध्यम बनाने के लिए प्रयासरत है. वर्तमान में कुल रोजगार में पर्यटन क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 1.4 प्रतिशत है, जिसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 2047 तक 5 फीसदी तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

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