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करनाल में BBA के छात्रों ने उड़ाया 45 लाख का सोना, नाबालिग निकला मास्टरमाइंड, ऐसे सुलझाई चोरी की गुत्थी

Theft Case in Karnal ( ETV Bharat )

करनाल: घरौंडा क्षेत्र के उपली गांव में सोने की बड़ी चोरी के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. जिन युवाओं के हाथों में किताबें होनी चाहिए थीं, वो महंगे शौक पूरे करने के लिए अपराध की राह पर चल पड़े. BBA की पढ़ाई कर रहे दो 20 वर्षीय युवकों ने परिवार के एक नाबालिग सदस्य के साथ मिलकर करीब 45 लाख रुपये कीमत के सोने पर हाथ साफ कर दिया. पुलिस ने मामले में एक नाबालिग सहित तीन आरोपियों को काबू कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों से चोरी हुए सोने का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बरामद किया जा चुका है.

घर में ही रची गई चोरी की साजिश: मामला 6 अक्टूबर 2025 को उपली गांव में सामने आया, जहां एक बुजुर्ग दंपति ने अपने घर से बड़ी मात्रा में सोने के आभूषण चोरी होने की शिकायत पुलिस को दी थी. चोरी की रकम और सोने की मात्रा को देखते हुए पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और केस दर्ज कर जांच शुरू की. बाद में जांच CIA-3 को सौंपी गई. पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो इस वारदात में परिवार के ही एक नाबालिग सदस्य की भूमिका सामने आई. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को पकड़ लिया.