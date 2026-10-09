करनाल में BBA के छात्रों ने उड़ाया 45 लाख का सोना, नाबालिग निकला मास्टरमाइंड, ऐसे सुलझाई चोरी की गुत्थी
घरौंडा क्षेत्र के उपली गांव में सोने की चोरी के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एक आरोपी नाबालिग है.
Published : October 9, 2026 at 10:49 PM IST
करनाल: घरौंडा क्षेत्र के उपली गांव में सोने की बड़ी चोरी के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. जिन युवाओं के हाथों में किताबें होनी चाहिए थीं, वो महंगे शौक पूरे करने के लिए अपराध की राह पर चल पड़े. BBA की पढ़ाई कर रहे दो 20 वर्षीय युवकों ने परिवार के एक नाबालिग सदस्य के साथ मिलकर करीब 45 लाख रुपये कीमत के सोने पर हाथ साफ कर दिया. पुलिस ने मामले में एक नाबालिग सहित तीन आरोपियों को काबू कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों से चोरी हुए सोने का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बरामद किया जा चुका है.
घर में ही रची गई चोरी की साजिश: मामला 6 अक्टूबर 2025 को उपली गांव में सामने आया, जहां एक बुजुर्ग दंपति ने अपने घर से बड़ी मात्रा में सोने के आभूषण चोरी होने की शिकायत पुलिस को दी थी. चोरी की रकम और सोने की मात्रा को देखते हुए पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और केस दर्ज कर जांच शुरू की. बाद में जांच CIA-3 को सौंपी गई. पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो इस वारदात में परिवार के ही एक नाबालिग सदस्य की भूमिका सामने आई. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को पकड़ लिया.
दो आरोपी 20 साल के, तीसरा परिवार का नाबालिग: पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में उपली गांव का रहने वाला हर्षप्रीत, रसिन गांव का रहने वाला मनदीप और परिवार का एक नाबालिग सदस्य शामिल है. दोनों बालिग आरोपियों की उम्र 20 वर्ष बताई गई है और वे BBA की पढ़ाई कर रहे थे. पुलिस ने नाबालिग को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया है, जबकि दोनों बालिग आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की प्रक्रिया की जाएगी, ताकि चोरी की पूरी साजिश और बाकी आभूषणों के संबंध में पूछताछ की जा सके.
45 लाख के सोने में से 90 फीसदी से ज्यादा बरामद: इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी उस समय मिली, जब आरोपियों की निशानदेही पर चोरी हुए सोने का बड़ा हिस्सा बरामद कर लिया गया. चोरी हुए सोने की कुल मात्रा करीब 30 तोले बताई गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 45 लाख रुपये आंकी गई. पुलिस का कहना है कि बरामदगी 90 प्रतिशत से अधिक है. बाकी बचे सोने और अन्य आभूषणों की तलाश जारी है. पुलिस को उम्मीद है कि रिमांड के दौरान इस मामले में और बरामदगी हो सकती है.
सोना बेचकर पूरे करने थे महंगे शौक: डीएसपी राजीव के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने अपने महंगे शौक पूरे करने के इरादे से चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. आरोपियों की योजना चोरी किए गए सोने को बेचकर रकम हासिल करने की थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़ लिया. पूछताछ के दौरान एक आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस चोरी का सोना बरामद करने में सफल रही. पुलिस के अनुसार, तीनों आरोपियों का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है.
पुलिस की जांच अभी जारी: डीएसपी राजीव ने बताया कि मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि चोरी की योजना कैसे बनाई गई, वारदात में किसकी क्या भूमिका रही और बाकी आभूषण कहां हैं. दोनों बालिग आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड लेने के बाद आगे की पूछताछ की जाएगी. पुलिस का कहना है कि मामले में बरामदगी और जांच की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.
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