कानपुर में BBA स्टूडेंट ने की आत्महत्या, मौत से पहले इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर कही ये बातें...

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के छात्र का गुरुदेव और अवधपुरी क्रॉसिंग के बीच रेलवे पटरी पर मिला शव

वरुण की फाइल फोटो. (Photo Credit; Family)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 7:59 PM IST

2 Min Read
कानपुर: कल्याणपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला बीबीए छात्र ने आत्महत्या कर ली. छात्र का शव बुधवार सुबह गुरुदेव और अवधपुरी क्रॉसिंग के बीच रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप की स्थिति बन गई. स्थानीय लोगों ने ट्रैक पर शव पड़े होने की सूचना तत्काल पुलिस को दी. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. छात्र ने सुसाइड से पहले इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड कर संदेश दिया था. मृतक की पहचान कल्याणपुर के बारासिरोही निवासी वरुण सिंह के रूप में हुई है.

पुलिस के मुताबिक, कल्याणपुर के बारासिरोही निवासी किसान अजेंद्र सिंह यादव किसान के तीन बच्चे थे. बेटा वरुण, आदित्य और सबसे छोटी बेटी अपर्णा है. अजय की पत्नी किरण की मौत 14 साल पहले ही हो चुकी है. वरुण छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय से बीबीए सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था. वरुण मंगलवार की शाम को घर आया और रात करीब 8:00 बजे फास्ट फूड खाने की बात कहकर घर से निकल गया.

इसके बाद वरुण ने रात करीब 10:40 बजे इंस्टाग्राम पर सुसाइड करने की बात कहते हुए वीडियो अपलोड किया. वीडियो में वरुण बोल रहा था कि यह मेरी जिंदगी का आखिरी वीडियो है. मैंने बहुत गलतियां की है, मैं अपनी जिंदगी से ऊब चुका हूं. घबराना मत, जिन्होंने मेरी केयर कि उन्हें बहुत सारा प्यार लव यू... वीडियो अपलोड होते ही परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी.

एडीसीपी वेस्ट कपिल देव सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी. पुलिस ने फोरेंसिक की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. छात्र के आत्महत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है. बुधवार सुबह 7:45 बजे घर से करीब 3 किलोमीटर दूर कल्याणपुर में रेलवे ट्रैक के पास क्षत-विक्षत अवस्था में वरुण का शव पड़ा मिला था.

BBA STUDENT SUICIDE KANPUR
SUICIDE VIDEO INSTAGRAM
CSJMU STUDENT SUICIDE
कानपुर छात्र आत्महत्या
SUICIDE IN KANPUR

