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बाजपुर पीजी कॉलेज नॉमिनेशन के बाद बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, छात्रा समेत तीन घायल

रुद्रपुर: बाजपुर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव के नामांकन के बाद दो छात्र गुटों में विवाद हो गया. हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया. जिसमें एक छात्रा समेत तीन विद्यार्थी घायल हुए. इसके बाद निवर्तमान छात्रसंघ अध्यक्ष और अधिवक्ता समेत छह लोगों को हिरासत में लिए जाने पर छात्र और वकील कोतवाली पहुंच गए. जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ.

शुक्रवार को कॉलेज परिसर में छात्रसंघ चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी. नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोपहर करीब तीन बजे दो छात्र गुटों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया. कॉलेज के बाहर छात्रों की भीड़ जुट गई. सूचना मिलने पर एसएसआई जसविंदर सिंह और एसआई देवेंद्र भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.

पुलिस के अनुसार, मौके पर स्थिति बिगड़ने पर भीड़ को अलग करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया. वहीं, छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाईं. पुलिस कार्रवाई की चपेट में आने से पूर्व कोषाध्यक्ष और सचिव पद के प्रत्याशी ध्रुव के प्रस्तावक विश्वजीत सिंह चौहान, छात्रा गुनगुन पवार और लोकेश घायल हुए. पुलिस ने घायल विश्वजीत और लोकेश का सरकारी अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया.

इसके बाद पुलिस ने कॉलेज गेट से निवर्तमान छात्रसंघ अध्यक्ष महेंद्र बोरा और अधिवक्ता रोशन पटेल समेत छह छात्रों को हिरासत में लेकर कोतवाली पहुंचाया. अधिवक्ता को हिरासत में लिए जाने की जानकारी मिलने पर स्थानीय वकील भी कोतवाली पहुंच गए. उन्होंने पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया. इस दौरान अधिवक्ताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक की स्थिति भी बनी. मामला बढ़ता देख कोतवाल नरेश चौहान ने हस्तक्षेप किया. प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया.काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने हिरासत में लिए गए अधिवक्ता और छात्रों को छोड़ा.