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हरीश चौधरी बोले- गहलोत से रामा-श्यामा बंद, सीमावर्ती क्षेत्र को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए

बायतु विधायक हरीश चौधरी (बाएं) ( ETV Bharat Barmer )