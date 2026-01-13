विधायक चौधरी ने लिपिक और एलडीसी भर्ती पर उठाए सवाल, कहा-पदों का बंटवारा न्यायसंगत नहीं
कांग्रेस विधायक ने कहा कि भर्ती परीक्षा में OBC को 21% की बजाय मात्र 15% आरक्षण दिया गया है, जो संवैधानिक नहीं है.
जयपुर: पूर्व कैबिनेट मंत्री और बायतु से कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से हाल ही में निकाली लिपिक ग्रेड सेकंड और एलडीसी सीधी भर्ती परीक्षा को लेकर सवाल खड़े किए. इसे बेरोजगारों के हितों पर कुठाराघात बताया. चौधरी ने इस मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से दखल की मांग की. चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की लिपिक ग्रेड द्वितीय और कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी में भर्ती परीक्षा (LDC) की हाल ही जारी विज्ञप्ति में वर्गवार पदों का बंटवारा न्यायसंगत नहीं है.
इस भर्ती परीक्षा में OBC वर्ग को 21% की बजाय मात्र 15% आरक्षण दिया है, जो संवैधानिक नहीं है. यह बेरोजगार युवाओं के साथ कुठाराघात है. चौधरी ने कहा कि पूर्व में जारी चतुर्थ श्रेणी भर्ती और वनपाल भर्ती में भी OBC वर्ग को 21% आरक्षण नहीं दिया गया था.इसी तरह RPSC 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती 2024 की जारी संशोधित विज्ञप्ति में गणित विषय में 538 पदों के बंटवारे में मात्र 9% आरक्षण मिला.
रोस्टर के नाम पर आरक्षित वर्गों के साथ अन्याय: पूर्व मंत्री ने कहा कि रोस्टर के नाम पर आरक्षित वर्गों के साथ यह अन्याय कब तक चलेगा? युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कब तक किया जाएगा? मुख्यमंत्री भजनलाल से भी अनुरोध है कि युवाओं के भविष्य से जुड़े इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द उचित निकलवाएं तथा इस मामले की संपूर्ण जांच करवाई जाए.
