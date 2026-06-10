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Bayana Fire Incident : कपड़ों की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख...कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू

बयाना कस्बे की चूड़ी वाली गली में कपड़ों की दुकान में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया.

Bayana Fire Incident
कपड़ों की दुकान में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 10, 2026 at 1:06 PM IST

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भरतपुर: जिले में बयाना कस्बे की चूड़ी वाली गली में मंगलवार देर रात एक कपड़ों की दुकान में अचानक आग लगने से लाखों रुपये का नुकसान हो गया. आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया. स्थानीय लोगों और नगर पालिका की फायर ब्रिगेड ने करीब एक घंटे तक लगातार प्रयास कर आग पर काबू पाया. प्रारंभिक तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है. हालांकि, वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा.

कस्बा की चूड़ी वाली गली में स्थित कपड़ों की दुकान से देर रात धुआं और आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. देखते ही देखते मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. लोगों ने अपने स्तर पर पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग लगातार बढ़ती रही. घटना की सूचना दुकान संचालक और प्रशासन को दी गई. सूचना मिलते ही नगर पालिका की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग बुझाने का अभियान शुरू किया. करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. इस दौरान पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

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गांव गाजीपुर निवासी पीड़ित दुकानदार दूल्हेराम गुर्जर ने बताया कि वह पिछले छह-सात वर्षों से किराए की बिल्डिंग में कपड़ों की दुकान संचालित कर रहा है. मंगलवार रात करीब आठ बजे वह रोजाना की तरह दुकान बंद कर अपने गांव चला गया था. मंगलवार रात करीब 1.10 बजे पड़ोसी दुकानदार का फोन आया, जिसमें दुकान में आग लगने की जानकारी दी गई.

सूचना मिलते ही वह तुरंत बयाना पहुंचा. उस समय आसपास के लोग आग बुझाने में जुटे हुए थे. दुकानदार ने बताया कि जैसे ही दुकान का शटर खोला गया, अंदर भड़की आग ने और विकराल रूप ले लिया. घटना के दौरान भवन की ऊपरी मंजिल पर रहने वाले मकान मालिक डॉ. गुलशन कक्कड़ भी मौके पर पहुंच गए.

दूल्हेराम गुर्जर ने बताया कि आग से दुकान में रखा करीब 25 लाख रुपये कीमत का कपड़ा और अन्य सामान जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया. आग की वजह से दुकान के साथ-साथ बिल्डिंग और उसके ऊपर बने मकान को भी नुकसान पहुंचा है.

कपड़ों की दुकान में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई. पीड़ित दुकानदार की ओर से लिखित रिपोर्ट दी गई है. मामला दर्ज कर घटना की जांच की जा रही है. -बृजेंद्र सिंह, कोतवाली थाना एएसआई.

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