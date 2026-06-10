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Bayana Fire Incident : कपड़ों की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख...कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू

कपड़ों की दुकान में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: जिले में बयाना कस्बे की चूड़ी वाली गली में मंगलवार देर रात एक कपड़ों की दुकान में अचानक आग लगने से लाखों रुपये का नुकसान हो गया. आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया. स्थानीय लोगों और नगर पालिका की फायर ब्रिगेड ने करीब एक घंटे तक लगातार प्रयास कर आग पर काबू पाया. प्रारंभिक तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है. हालांकि, वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा. कस्बा की चूड़ी वाली गली में स्थित कपड़ों की दुकान से देर रात धुआं और आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. देखते ही देखते मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. लोगों ने अपने स्तर पर पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग लगातार बढ़ती रही. घटना की सूचना दुकान संचालक और प्रशासन को दी गई. सूचना मिलते ही नगर पालिका की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग बुझाने का अभियान शुरू किया. करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. इस दौरान पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. पढ़ें : भिवाड़ी में आयरन शीट बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दीवार फांदकर कर्मचारियों ने बचाई जान