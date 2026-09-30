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बयाना: सूखे कुएं से करीब 5 करोड़ रुपए की दवाइयों के 274 कॉर्टन बरामद

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जयपुर: औषधि नियंत्रण विभाग ने भरतपुर जिले के बयाना तहसील के खटनावाली गांव में एक सूखे कुएं से करीब 5 करोड़ रुपए की दवाइयों का जखीरा बरामद किया गया है. प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने बताया कि सूचना मिलने पर सहायक औषधि नियंत्रक, भरतपुर के नेतृत्व में औषधि नियंत्रण अधिकारियों की टीम ने स्थानीय पुलिस एवं ग्रामीणों के सहयोग से कार्रवाई की. टीम ने सूखे कुएं से करीब 274 कॉर्टन दवाइयां बरामद कर नियमानुसार जब्त की हैं. बरामद दवाइयों का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 5 करोड़ रुपए है. उन्होंने बताया कि बरामद दवाइयों में मुख्य रूप से हृदय रोग, डायबिटीज और एलर्जी के उपचार में उपयोग होने वाली दवाइयां शामिल हैं. इनमें लोसार-50, जानुमेट, केटोरोल-एम, एलेग्रा-एम और जालरा जैसी दवाइयां शामिल हैं.