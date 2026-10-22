बावनखेड़ी हत्याकांड: फांसी की सजा पाए सलीम को बहन की शादी में शामिल होने के लिए मिली पैरोल
21 से 27 अक्टूबर तक बहन की शादी में शामिल होने के लिए जेल से बाहर रहेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 10:34 AM IST
अमरोहा: बहुचर्चित बावनखेड़ी हत्याकांड के दोषी सलीम को अपनी छोटी बहन की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल मिली है. फांसी की सजा पाए सलीम को करीब 18 साल बाद अपने घर और परिवार के बीच कुछ समय बिताने का मौका मिलेगा. मिली जानकारी के मुताबिक, वह 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक बहन की शादी में शामिल होने के लिए जेल से बाहर रहेगा.
बावनखेड़ी गांव में साल 2008 में हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. सलीम पर अपनी प्रेमिका शबनम के साथ मिलकर एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या करने का आरोप था. मामले में अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई.
चाय में नशीली दवा मिलाकर किया था परिवार को बेहोश: घटना लगभग 14/15 अप्रैल 2008 की रात की है. अभियोजन के मुताबिक, सलीम और शबनम ने कथित तौर पर परिवार के सदस्यों को चाय में नशीली दवा मिलाकर पिला दी थी. इसके बाद परिवार के सदस्य बेहोश हो गए. आरोप है कि इसी दौरान दोनों ने कुल्हाड़ी से परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी.
घटना के बाद बावनखेड़ी गांव ही नहीं, बल्कि पूरे अमरोहा और आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी. जांच आगे बढ़ने पर पुलिस ने सलीम और शबनम को इस हत्याकांड में गिरफ्तार किया था.
2008 से नैनी सेंट्रल जेल में बंद है सलीम: हत्याकांड में दोषी ठहराए जाने के बाद सलीम को फांसी की सजा सुनाई गई. वह साल 2008 से नैनी सेंट्रल जेल में बंद है. अब छोटी बहन की शादी में शामिल होने के लिए उसे पैरोल मिली है. पैरोल की अवधि पूरी होने के बाद उसे निर्धारित समय पर वापस जेल लौटना होगा.
करीब 18 साल बाद परिवार से मिलाप: बावनखेड़ी हत्याकांड की वजह से सलीम का नाम देशभर में चर्चा में आया. इतने सालों तक जेल में रहने के बाद अब बहन की शादी के अवसर पर उसे परिवार के बीच आने की अनुमति मिली है. हालांकि, पुलिस और प्रशासन की ओर से उसकी निगरानी और सुरक्षा को लेकर निर्धारित नियमों का पालन कराया जाएगा.
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