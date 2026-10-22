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बावनखेड़ी हत्याकांड: फांसी की सजा पाए सलीम को बहन की शादी में शामिल होने के लिए मिली पैरोल

प्रेमिका शबनम और सलीम फाइल फोटो. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अमरोहा: बहुचर्चित बावनखेड़ी हत्याकांड के दोषी सलीम को अपनी छोटी बहन की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल मिली है. फांसी की सजा पाए सलीम को करीब 18 साल बाद अपने घर और परिवार के बीच कुछ समय बिताने का मौका मिलेगा. मिली जानकारी के मुताबिक, वह 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक बहन की शादी में शामिल होने के लिए जेल से बाहर रहेगा.

बावनखेड़ी गांव में साल 2008 में हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. सलीम पर अपनी प्रेमिका शबनम के साथ मिलकर एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या करने का आरोप था. मामले में अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई.

चाय में नशीली दवा मिलाकर किया था परिवार को बेहोश: घटना लगभग 14/15 अप्रैल 2008 की रात की है. अभियोजन के मुताबिक, सलीम और शबनम ने कथित तौर पर परिवार के सदस्यों को चाय में नशीली दवा मिलाकर पिला दी थी. इसके बाद परिवार के सदस्य बेहोश हो गए. आरोप है कि इसी दौरान दोनों ने कुल्हाड़ी से परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी.