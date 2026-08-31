दिल्ली में निजी स्कूल के कैब ड्राइवर पर बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप, आरोपी गिरफ्तार
बवाना के निजी स्कूल के कैब ड्राइवर ने बच्ची के साथ आपत्तिजनक हरकत की. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.
Published : August 31, 2026 at 4:36 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बवाना इलाके से तीन साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है. आरोप है कि निजी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची के साथ स्कूल कैब चालक ने आपत्तिजनक हरकत की. शिकायत सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कैब चालक को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान विकास के रूप में हुई है. पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है.
सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की पहचान
तीन साल की बच्ची स्कूल आने-जाने के लिए कैब का इस्तेमाल करती थी. आरोप है कि कैब चालक विकास ने बच्ची को चॉकलेट का लालच दिया और इसी बहाने उसके साथ कई बार आपत्तिजनक हरकतें कीं. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने बच्ची को आरोपी की तस्वीरें दिखाईं और स्कूल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली. पुलिस के मुताबिक, बच्ची ने तस्वीरों और सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की पहचान की. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
Delhi: A three-year-old nursery student at a private school in Bawana, Delhi, was allegedly sexually abused by a school cab driver, identified as Vikas. Police arrested him after the child reportedly identified him through photographs and CCTV footage. An FIR has been registered… pic.twitter.com/EUw0slzElV— IANS (@ians_india) August 31, 2026
पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज
पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन भी जब्त किया है. जांच के दौरान मोबाइल में आरोपी के छोटे बच्चों को चॉकलेट खिलाते हुए कुछ वीडियो मिलने की बात सामने आई है.इसके अलावा स्कूल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी पिछले करीब आठ महीने से स्कूल कैब चालक के तौर पर काम कर रहा था.मामले में पॉक्सो एक्ट यानी बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने वाले कानून की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है. पॉक्सो एक्ट के तहत आगे की जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस आरोपी के मोबाइल फोन, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है. साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बच्ची के साथ कथित तौर पर कितनी बार ऐसी हरकत हुई और क्या इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है. जांच पूरी होने के बाद ही मामले से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा किया जा सकेगा.- सुबोध सक्सेना, डीसीपी, आउटर नॉर्थ
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