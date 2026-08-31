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दिल्‍ली में निजी स्कूल के कैब ड्राइवर पर बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप, आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बवाना इलाके से तीन साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है. आरोप है कि निजी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची के साथ स्कूल कैब चालक ने आपत्तिजनक हरकत की. शिकायत सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कैब चालक को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान विकास के रूप में हुई है. पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है.

सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की पहचान

तीन साल की बच्ची स्कूल आने-जाने के लिए कैब का इस्तेमाल करती थी. आरोप है कि कैब चालक विकास ने बच्ची को चॉकलेट का लालच दिया और इसी बहाने उसके साथ कई बार आपत्तिजनक हरकतें कीं. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने बच्ची को आरोपी की तस्वीरें दिखाईं और स्कूल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली. पुलिस के मुताबिक, बच्ची ने तस्वीरों और सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की पहचान की. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.