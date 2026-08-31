ETV Bharat / state

दिल्‍ली में निजी स्कूल के कैब ड्राइवर पर बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप, आरोपी गिरफ्तार

बवाना के निजी स्कूल के कैब ड्राइवर ने बच्ची के साथ आपत्तिजनक हरकत की. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

3 Year Old student abused by cab driver of a private school in Bawana
निजी स्कूल के कैब ड्राइवर पर बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 31, 2026 at 4:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बवाना इलाके से तीन साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है. आरोप है कि निजी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची के साथ स्कूल कैब चालक ने आपत्तिजनक हरकत की. शिकायत सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कैब चालक को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान विकास के रूप में हुई है. पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है.

सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की पहचान

तीन साल की बच्ची स्कूल आने-जाने के लिए कैब का इस्तेमाल करती थी. आरोप है कि कैब चालक विकास ने बच्ची को चॉकलेट का लालच दिया और इसी बहाने उसके साथ कई बार आपत्तिजनक हरकतें कीं. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने बच्ची को आरोपी की तस्वीरें दिखाईं और स्कूल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली. पुलिस के मुताबिक, बच्ची ने तस्वीरों और सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की पहचान की. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज

पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन भी जब्त किया है. जांच के दौरान मोबाइल में आरोपी के छोटे बच्चों को चॉकलेट खिलाते हुए कुछ वीडियो मिलने की बात सामने आई है.इसके अलावा स्कूल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी पिछले करीब आठ महीने से स्कूल कैब चालक के तौर पर काम कर रहा था.मामले में पॉक्सो एक्ट यानी बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने वाले कानून की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है. पॉक्सो एक्ट के तहत आगे की जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस आरोपी के मोबाइल फोन, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है. साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बच्ची के साथ कथित तौर पर कितनी बार ऐसी हरकत हुई और क्या इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है. जांच पूरी होने के बाद ही मामले से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा किया जा सकेगा.- सुबोध सक्सेना, डीसीपी, आउटर नॉर्थ

इसे भी पढ़ें

  1. दिल्ली फिर हुई शर्मसार! खाली स्लीपर बस के अंदर छात्रा से दुष्कर्म, ड्राइवर सहित कंडक्टर गिरफ्तार
  2. दिल्ली के LG की पहल: 'एलजी लिसनिंग पोस्ट' नए URL पर शिफ्ट, अधिक सुगम हुआ नागरिकों का संवाद
  3. दिल्‍ली: 'स्वच्छता अभियान' के तहत मेयर प्रवेश वाही ने किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

TAGGED:

CAB DRIVER
GIRLS SEURITY
DELHI
बच्ची से छेड़छाड़
MINOR GIRL ABUSED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.