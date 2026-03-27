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नरेला ब्लाइंड मर्डर केस में चार नाबालिग गिरफ्तार, 23 साल के युवक की हुई थी हत्या

28 जनवरी को हुए इस मर्डर केस में सीसीटीवी फुटेज ना होने के कारण ये ब्लाइंड मर्डर बन गया था.

नरेला ब्लाइंड मर्डर केस
नरेला ब्लाइंड मर्डर केस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 27, 2026 at 10:28 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में एक सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने चार नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस की इस कार्रवाई से एक जघन्य हत्या का पर्दाफाश हुआ है, जिसने इलाके में दहशत फैला दी थी.य

यह मामला 28 जनवरी 2026 का है, जब बवाना के सेक्टर-5, डीएसआईडीसी इलाके में एक युवक का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली. मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि युवक की गला रेतकर हत्या की गई थी. मृतक की पहचान विकास उर्फ विक्की (23), निवासी होलंबी खुर्द, दिल्ली के रूप में हुई. पीड़ित के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

मामले की गंभीरता को देखते हुए कई पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने तकनीकी सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धों से पूछताछ के जरिए जांच को आगे बढ़ाया. शुरुआती दौर में कोई ठोस सुराग नहीं मिला, जिससे यह मामला ब्लाइंड केस बन गया था. लेकिन लगातार प्रयासों के बाद पुलिस को अहम जानकारी मिली.

पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों और मृतक के बीच पहले से झगड़ा हुआ था, जिसके चलते उन्होंने बदला लेने की साजिश रची और हत्या को अंजाम दिया. पुलिस ने चारों नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू और घटना के समय पहने गए कपड़े भी बरामद किए गए हैं.

एडिशनल डीसीपी आउटर नॉर्थ अमित कौशिक ने बताया कि 28 जनवरी के दिन ये मर्डर हुआ जिसमें कोई सीसीटीवी फुटेज न होने के कारण ये ब्लाइंड मर्डर बन गया. जानकारी के मुताबिक नशा करने के दौरान युवकों में आपस में कहा सुनी हुई तो इन्होंने साथी युवक को चाकू मार दिया.

दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी और त्वरित कार्रवाई ने इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाकर एक बड़ी सफलता हासिल की है. सभी आरोपी किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रक्रिया में हैं और पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है, ताकि इस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं का भी खुलासा किया जा सके.

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