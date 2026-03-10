बवाना कारोबारी हत्याकांड: रोहिणी में मुठभेड़ के दौरान दो मोस्ट वांटेड शूटर गिरफ्तार
March 10, 2026
March 10, 2026
नई दिल्ली: बाहरी उत्तर-पश्चिम दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 34 इलाके में पुलिस और दो मोस्ट वांटेड शूटरों के बीच मुठभेड़ हो गई. दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग के बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मौके से पिस्टल, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की है.
पुलिस के अनुसार वांटेड बदमाश के शाहबाद डेयरी थाना क्षेत्र अंतर्गत रोहिणी सेक्टर 34 इलाके में आने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम में ट्रैप लगाया. जैसे ही दोनों आरोपी पहुंचा पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, पुलिस को देखकर बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की. मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से कुल 11 राउंड गोलियां चलीं. इसमें बदमाशों की ओर से 6 राउंड फायरिंग की गई, जबकि पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई में 5 राउंड फायर किए. गोली लगने के बाद दोनों बदमाशों को काबू कर लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद इरफान और ऐश्वर्य पांडे के रूप में हुई है.
#UPDATE | Delhi | The arrested accused have been identified as Mohammad Irfan and Aishwarya Pandey. Police recovered a pistol, live cartridges and a motorcycle from their possession. They were wanted in the Bawana businessman murder case. https://t.co/CDFCJBNyDL— ANI (@ANI) March 10, 2026
पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी करीब एक महीने पहले हुए बवाना कारोबारी हत्याकांड में शामिल थे. इस वारदात में बदमाशों ने कारोबारी का पीछा कर उसे गोली मार दी थी, जिसके बाद से दोनों फरार चल रहे थे. पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों पर 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि गिरफ्तार शूटरों के तार विदेश में बैठे गैंगस्टरों रणदीप मलिक और अनिल पंडित से जुड़े हुए हैं. कारोबारी की हत्या की जिम्मेदारी भी इन गैंगस्टरों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली थी.
पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ की जा रही है, ताकि पूरे नेटवर्क और इस वारदात से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी मिल सके. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आगे भी कई अहम खुलासे होने की संभावना है. इस मामले में डीसीपी हरेश्वर वी. स्वामी ने बताया कि दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है और बवाना कारोबारी हत्याकांड से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.
