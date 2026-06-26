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BAU के 46 वें स्थापना दिवस में राज्यपाल हुए शामिल, कहा- रिसर्च का असर खेतों की मेढ़ तक दिखना चाहिए

रांची में BAU का 46 वां स्थापना दिवस मनाया गया. कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए.

BAU 46th Foundation Day
कार्यक्रम में राज्यपास संतोष गंगवार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 26, 2026 at 4:31 PM IST

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रांची: बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 46वें स्थापना दिवस का आयोजन धूमधाम से विश्वविद्यालय परिसर में किया गया. मुख्य समारोह बिरसा कृषि महाविद्यालय के सभागार में आयोजित हुआ.

समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल एवं कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कृषि वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया. विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल रहे छात्र-छात्राओं को राज्यपाल संतोष गंगवार ने पुरस्कृत किया. इस मौके पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की वार्षिक रिपोर्ट का लोकार्पण भी किया गया. राज्यपाल ने राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित प्रगतिशील किसानों, मत्स्य पालकों, पशुपालकों और मधुमक्खी पालकों को सम्मानित किया.

राज्यपाल और बीएयू के कुलपति का बयान (ETV Bharat)

राज्यपाल ने अपने संबोधन में क्या कहा

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय के लैब में हुए अनुसंधान का लाभ खेतों के मेढ़ तक पहुंचना चाहिए. उन्होंने 46वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय पांच दशकों के अपने स्वर्णिम उपलब्धियों की ओर अग्रसर है और यह भविष्य की नई ऊंचाइयों के लक्ष्य निर्धारित करने का समय है.

BAU 46th Foundation Day
समारोह में पहुंचे लोग (ETV Bharat)

BAU सिर्फ शिक्षण संस्थान नहीं, किसानों की उम्मीद की किरण है- राज्यपाल

राज्यपाल ने कहा कि BAU केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि किसानों की उम्मीद की किरण है. झारखंड की समृद्ध संस्कृति और जैव-विविधता की चर्चा करते हुए उन्होंने जनजातीय समुदायों द्वारा विकसित टिकाऊ खेती की परंपरा को आधुनिक खेती से जोड़ने पर जोर दिया. जलवायु परिवर्तन के दौर में पर्यावरण अनुकूल तकनीकों के विकास की आवश्यकता बताई. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने की सराहना की. खुद को कृषि परिवार से बताते हुए राज्यपाल ने वैज्ञानिकों से अपील की कि वे चिंतन करें- हम किसानों के चेहरे पर कितनी मुस्कान ला पाए हैं?

BAU 46th Foundation Day
अवॉर्ड देते राज्यपाल (ETV Bharat)

राज्यपाल ने कहा कि प्रयोगशालाओं में विकसित तकनीक किसानों के खेतों तक पहुंचनी चाहिए, जिससे उनके जीवन में खुशहाली आए. हर कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) से किसानों को कितना लाभ हो रहा है, इसकी परख जरूरी है.

कृषि शिक्षा और अन्नदाताओं का सम्मान

राज्यपाल ने कहा कि कृषि अब केवल जीविका का साधन नहीं रह गया है, बल्कि यह नवाचार का विषय बन गया है. कृषि की पढ़ाई करने वाले छात्र जॉब ढूंढने वाले नहीं बल्कि जॉब देने वाले बनें. अन्नदाता देवतुल्य हैं और राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा के स्तंभ हैं, उनका सम्मान होना चाहिए. IVRI का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब किसान समृद्ध होंगे तब गांव समृद्ध होगा, गांव समृद्ध होगा तब देश समृद्ध होगा. राज्यपाल ने BAU में खाली पदों को शीघ्र भरने का आश्वासन भी दिया.

BAU 46th Foundation Day
अवॉर्ड देते राज्यपाल (ETV Bharat)

कुलपति ने बताई उपलब्धियां व चुनौतियां

कुलपति डॉ. सुधीर चंद्र दुबे ने स्थापना दिवस पर विश्वविद्यालय की उपलब्धियों के साथ कमियों से कुलाधिपति को अवगत कराया. उन्होंने कहा कि इस भौगोलिक क्षेत्र में खेती की उन्नति के लिए 1981 में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से अलग होकर BAU ने स्वतंत्र रूप लिया. तब से अब तक कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं, लेकिन वर्तमान में मानव संसाधन की कमी से जूझ रहा है, जिसे शीघ्र दूर कर लिया जाएगा.

बोर्ड सदस्य ने उठाई मिट्टी संरक्षण की चिंता

BAU के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सदस्य सुजय रक्षित ने कहा कि तमाम उपलब्धियों के बावजूद विश्वविद्यालय घोर मानव संसाधन की कमी से जूझ रहा है. झारखंड में कृषि की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन यहां मिट्टी का अपरदन (क्षरण) काफी अधिक है. अच्छी बात यह है कि किसान अभी भी उर्वरक का कम इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने वर्षा जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया.

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