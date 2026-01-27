ETV Bharat / state

काशी में अनोखा क्रिकेट; धोती-कुर्ता में खिलाड़ी, माथे पर त्रिपुंड, संस्कृत में कमेंट्री, पीएम मोदी भी हैं फैन

काशी में अनोखा क्रिकेट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : आमतौर पर संस्कृत भाषा का इस्तेमाल पूजा-पाठ और धार्मिक संस्कारों में किया जाता है. लेकिन वाराणसी में अनोखे अंदाज में खेले जाने वाला क्रिकेट मैच का रोमांच ही अलग है. इस अनोखे क्रिकेट मैच की शुरुआत शास्त्रार्थ महाविद्यालय ने की है, जिसमें काशी के बटुक खेलते हैं. आम तौर पर क्रिकेट एक कोड ड्रेस होता है, लेकिन यहां पर बटुक धोती-कुर्ता पहनकर क्रिकेट खेलते हैं. माथे पर त्रिपुंड और कंधे पर जनेऊ होता है. इस क्रिकेट मैच की प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में भी की थी. इस खेल की चर्चा आज काशी से लेकर पूरे देश में होती है. यह खेल काशी की ज्ञान परंपरा को भी प्रस्तुत करता है. बटुक कहते हैं, हम लोग प्राचीनता को साथ लेकर चल रहे हैं. साथ ही, क्रिकेट भी खेल रहे हैं. क्रिकेट को संस्कृत में ‘दंड कंदुक क्रीडा’ कहते हैं.’ यही काशी की खूबसूरती भी है. बटुकों द्वारा क्रिकेट खेला जाना अपने आप में अलग इसलिए भी है कि इसमें खेलने वाले खिलाड़ी माथे पर तिलक, सिर पर चोटी और धोती-कुर्ता या भगवा टीशर्ट में रहते हैं. इस खेल की कमेंट्री भी संस्कृत में की जाती है. बटुक केवल पूजा-पाठ या कथा कराने तक सीमित नहीं : आयोजक पवन शुक्ला बताते हैं, बटुकों को केवल वेद पाठ, पूजा-पाठ, कथा तक सीमित न समझा जाए, बल्कि अगर खेल के क्षेत्र में भी इनका उत्साहवर्धन किया जाए, तो ये अपना लोहा मनवा सकते हैं. यहां आयोजित हो रहे क्रिकेट मैच की कमेंट्री संस्कृत भाषा में हो रही है. संस्कृत हमारी देव वाणी कही गई है. देवभाषा के सम्मान में इस तरह का आयोजन हर साल किया जा रहा है. बटुक धोती-कुर्ता पहनकर क्रिकेट खेलते हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)