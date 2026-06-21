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गंभीर बीमारी से लड़ते हुए प्रत्युष बने SDM, फादर्स-डे पर पिता को दिया BPSC में सफलता का तोहफा

मुजफ्फरपुर के प्रत्युष प्रभाकर ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक गंभीर बीमारी से जूझते हुए BPSC परीक्षा पास कर बिहार प्रशासनिक सेवा में SDM पद हासिल किया.

प्रत्यूष प्रभाकर, BPSC से SDM में चयन
प्रत्यूष प्रभाकर, BPSC से SDM में चयन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 21, 2026 at 5:20 PM IST

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मुजफ्फरपुर : फादर्स-डे पर जहां पूरी दुनिया पिता के त्याग, प्रेम और समर्पण को याद कर रही है, वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर से एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सामने आई है, जिसने पिता-पुत्र के रिश्ते को नई पहचान दी है. यह कहानी है, मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा निवासी प्रत्यूष प्रभाकर की, जिन्होंने गंभीर बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (स्पाइनल मस्कुलर अट्रॉफी) से जूझते हुए बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की परीक्षा पास कर बिहार प्रशासनिक सेवा में स्थान हासिल किया है.

बीपीएससी में 1098वीं रैंक : प्रत्यूष प्रभारकर की सफलता सिर्फ एक परीक्षा पास करने की कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष, जिद, परिवार के सहयोग और अटूट विश्वास की मिसाल है. प्रत्यूष प्रभाकर ने BPSC में ओवरऑल 1098वीं रैंक हासिल की है, जबकि OH कैटेगरी में उनका रैंक 2 रहा. इस शानदार उपलब्धि के आधार पर उन्हें बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (BAS) आवंटित हुई है. फादर्स डे के मौके पर यह सफलता उनके पिता संजय कुमार के लिए किसी बड़े उपहार से कम नहीं है.

बीपीएससी में 1098वीं रैंक (ETV Bharat)

बीमारी से जूझने वाले प्रत्यूष बने SDM : प्रत्यूष बताते हैं कि बचपन में ही उन्हें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की बीमारी हो गई थी. यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें धीरे-धीरे शरीर की मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं और व्यक्ति की मूवमेंट प्रभावित होने लगती है. समय के साथ उनके शरीर के कमर के नीचे का हिस्सा प्रभावित हो गया और चलना-फिरना बेहद कठिन हो गया. लेकिन शारीरिक कमजोरी उनके सपनों के सामने कभी दीवार नहीं बन सकी.

''जिस तरह की बीमारी से मैं ग्रसित था, उसमें बाहर जाकर पढ़ाई करना आसान नहीं था. मूवमेंट में काफी परेशानी होती थी, लेकिन मेरे माता-पिता, दादा-दादी और पूरे परिवार ने कभी मुझे कमजोर महसूस नहीं होने दिया.''- प्रत्यूष प्रभाकर, BPSC से SDM में चयन

'जो हूं पिता की वजह से' : प्रत्यूष प्रभाकर ने अपनी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय अपने पिता को दिया. उनकी आंखों में भावुकता साफ झलकती है, जब वे पिता के संघर्ष को याद करते हैं. ''मेरे पिता ने सिर्फ एक अभिभावक की भूमिका नहीं निभाई, बल्कि हर दिन मेरे सहायक, साथी और सबसे बड़े मोटिवेटर बने रहे. बचपन में वे मुझे ट्राईसाइकिल पर बैठाकर स्कूल छोड़ने जाते थे. पढ़ाई से लेकर दैनिक काम तक हर जगह उनका साथ मिला.''

सफलता पर परिवार के साथ प्रत्यूष प्रभाकर
सफलता पर परिवार के साथ प्रत्यूष प्रभाकर (ETV Bharat)

'फादर्स डे पर बेटे ने मुझे SDM बनकर उपहार दिया' : प्रत्यूष के पिता संजय कुमार, जो शहर के एक बड़े कारोबारी हैं, कहते हैं कि बेटे की पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी उनके लिए एक मिशन बन गया था. ''हर परीक्षा में उसके साथ जाना पड़ता था. सेंटर तक ले जाना, बैठाना, वापस लाना- हर चीज का ध्यान रखना होता था. उसकी जरूरतों को समझना और हर समय उसके साथ रहना मेरी जिम्मेदारी थी. आज फादर्स डे पर इससे बड़ा उपहार मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता.''

चौथे अटेम्ट में मिली सफलता : सफलता का यह सफर आसान नहीं था. प्रत्यूष ने एक-दो नहीं बल्कि चार बार BPSC परीक्षा दी. पहले तीन प्रयासों में उन्हें सफलता नहीं मिली. लगातार असफलता किसी को भी तोड़ सकती थी, लेकिन उनके पिता ने कभी उनका मनोबल गिरने नहीं दिया. प्रत्यूष कहते हैं, ''यह मेरा चौथा प्रयास था. सच कहूं तो इस बार उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन रिजल्ट आया तो विश्वास ही नहीं हुआ. थोड़ा लंबा समय लगा, कई बार निराशा हुए, लेकिन अंत भला तो सब भला.''

'नियमितता से मिलती है सफलता' : प्रत्यूष ने अपनी तैयारी के बारे में बताया कि नियमितता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही. ''मैं रोज लगभग 7 घंटे पढ़ाई करता था. नियमितता सबसे जरूरी थी. बीच में UPSC के भी प्रयास किए, लेकिन वहां वांछित सफलता नहीं मिली. फिर पूरा फोकस BPSC पर कर दिया.'' चूंकि उनकी बीमारी की वजह से बाहर जाकर कोचिंग लेना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने अधिकतर तैयारी घर से ही की.

प्रत्यूष प्रभाकर का बीपीएससी में 1098वीं रैंक
प्रत्यूष प्रभाकर का बीपीएससी में 1098वीं रैंक (ETV Bharat)

प्रत्यूष की मां बॉटनी की प्रोफेसर : प्रत्यूष की मां नीलम कुमारी भी शिक्षा जगत से जुड़ी हैं. वे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में बॉटनी विभाग की प्रोफेसर हैं. घर का शैक्षणिक माहौल भी प्रत्यूष की सफलता में काफी अहम रहा. उन्होंने सेल्फ-स्टडी, ऑनलाइन संसाधनों और नोट्स के जरिए खुद को तैयार किया.

शैक्षणिक सफर की बात करें तो प्रत्यूष ने अपनी स्कूली शिक्षा मुजफ्फरपुर में पूरी की. उन्होंने CBSE बोर्ड से 2010 में मैट्रिक पास किया. इसके बाद एल एस कॉलेज मुजफ्फरपुर से 2016 में पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया. फिर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से पीजी कोर्स पूरा किया. प्रत्यूष की कहानी यह बताती है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर इरादे मजबूत हों और परिवार का साथ मिले, तो मंजिल जरूर मिलती है.

प्रत्यूष का जीवन एक संदेश : स्वास्थ्य संघर्ष के बावजूद प्रत्यूष की सफलता उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो किसी न किसी कठिन परिस्थिति से जूझ रहे हैं. यह सिर्फ प्रत्यूष की जीत नहीं है, बल्कि एक पिता के समर्पण, धैर्य और विश्वास की भी जीत है. संजय कुमार ने बेटे को कभी बोझ नहीं समझा, बल्कि उसके सपनों को अपना सपना बनाया. शायद यही एक पिता की सबसे बड़ी पहचान है.

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