गिरिडीह बाजार समिति में खड़े ट्रकों को चोरों ने बनाया निशाना, एक साथ 15 ट्रकों से 24 बैट्री की चोरी
गिरिडीह बाजार समिति में खड़े एक दर्जन से अधिक ट्रकों से बैट्री और टर्मिनल की चोरी हुई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
Published : October 21, 2026 at 5:27 PM IST
गिरिडीह: दशहरा की रात चोरों ने ट्रकों को निशाना बनाया है. चोरों ने गिरिडीह बाजार समिति में खड़े 15 ट्रकों से चोरी की है. चोरी की घटना एक साथ अंजाम दी गई है. चोरों ने ट्रकों की 24 बैट्री पर हाथ साफ कर दिया है. साथ ही साथ 30 टर्मिनल की भी चोरी कर ली. चोरी की इस घटना को मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात अंजाम दिया गया. बुधवार की सुबह चोरी की जानकारी ट्रक मालिकों को हुई. जिसके बाद मामले से पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार को अवगत कराया गया. जानकारी मिलने के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है.
घटना को लेकर बाजार समिति में कार्यरत सुरक्षा प्रहरी ने बताया कि रात लगभग ढाई बजे उसकी नींद खुली तो कुछ लोगों की चहलकदमी दिखी. उसने शोर मचाया तो अज्ञात लोग भाग निकले. इधर, सूचना पर एफसीआई ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलचंद साहू भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने पूरी घटना की जानकारी ली.
बाथरूम में मिली 11 बैट्री, चोर का मोबाइल भी मिला
इधर, बुधवार की सुबह जब सभी ट्रक के मालिक व एसोसिएशन के अध्यक्ष का जुटान हो गया तो बाजार समिति परिसर में खोजबीन शुरू हुई. इस दौरान यहां एक बाथरूम में चोरी हुई 10 बैट्री मिली. इसकी जानकारी भी एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलचंद साहू ने थाना प्रभारी को दी. दूसरी तरफ थाना प्रभारी ने मामले की जांच के लिए अवर निरीक्षक को मौके पर भेजा. पुलिस पदाधिकारी ने घटना की विस्तृत जानकारी ली.
इस मौके पर कमलचंद साहू ने कहा कि घटना को लेकर ट्रक मालिकों में आक्रोश है. इस तरह की घटना के बाद ट्रक मालिकों को काफी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है. उन्होंने कहा कि इस कांड में शामिल चोरों के अलावा बैट्री के खरीदार को भी गिरफ्तार करने की मांग संघ के द्वारा की गई है. थाना प्रभारी ने भी भरोसा दिया है कि सभी अपराधी पकड़े जाएंगे.
..जब मोबाइल पर आ गया कबाड़ीवाले का फोन
इधर चोरी के बाद जब ट्रक मालिकों का जुटान हो गया तो उसी दौरान चोर के छूटे मोबाइल पर रिंग बजने लगा. लगातार रिंग होने पर एक ट्रक के मालिक ने फोन रिसीव किया तो उधर से कथित तौर पर एक काबड़ीवाले ने आवाज लगाई और पूछा कि बैट्री कहां है. इधर, से जवाब दिया गया कि बाजार समिति आकर ले जाओ तो फिर से काबड़ीवाले ने कहा बात पहुंचा कर देने की हुई थी. अब ट्रक मालिक उक्त कबाड़ीवाले को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं.
“बाजार समिति में खड़े ट्रकों की बैट्री की चोरी हुई है. चोरी की गई बैट्री में से कई बैट्री को बरामद कर लिया गया है. बाकी बैट्री की भी तलाश जारी है. चोर का मोबाइल मिला है. उससे काफी सुराग मिले हैं. जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा.”-राजीव कुमार, थाना प्रभारी, पचम्बा
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