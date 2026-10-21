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गिरिडीह बाजार समिति में खड़े ट्रकों को चोरों ने बनाया निशाना, एक साथ 15 ट्रकों से 24 बैट्री की चोरी

गिरिडीह बाजार समिति में पीड़ित ट्रक मालिक. ( फोटो-ईटीवी भारत )

गिरिडीह: दशहरा की रात चोरों ने ट्रकों को निशाना बनाया है. चोरों ने गिरिडीह बाजार समिति में खड़े 15 ट्रकों से चोरी की है. चोरी की घटना एक साथ अंजाम दी गई है. चोरों ने ट्रकों की 24 बैट्री पर हाथ साफ कर दिया है. साथ ही साथ 30 टर्मिनल की भी चोरी कर ली. चोरी की इस घटना को मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात अंजाम दिया गया. बुधवार की सुबह चोरी की जानकारी ट्रक मालिकों को हुई. जिसके बाद मामले से पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार को अवगत कराया गया. जानकारी मिलने के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है.

घटना को लेकर बाजार समिति में कार्यरत सुरक्षा प्रहरी ने बताया कि रात लगभग ढाई बजे उसकी नींद खुली तो कुछ लोगों की चहलकदमी दिखी. उसने शोर मचाया तो अज्ञात लोग भाग निकले. इधर, सूचना पर एफसीआई ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलचंद साहू भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने पूरी घटना की जानकारी ली.