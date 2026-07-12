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बाटगांव बनेगा हरियाली विलेज, एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ

"एक पेड़ मां के नाम" अभियान का उद्देश्य मातृत्व का सम्मान करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है.

PLANTING TREES FOR ENVIRONMENT
बाटगांव बनेगा हरियाली विलेज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 12, 2026 at 7:58 AM IST

3 Min Read
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राजनांदगांव: विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह शनिवार को अपने गृहजिले के दौरे पर रहे. डॉ रमन सिंह ने इस मौके पर ग्राम बाटगांव से एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया. रमन सिंह ने इस मौके पर जागरुकता रथ को भी हरी झंडी दिखाई. ये रथ इलाके में घूम-घूमकर लोगों को पर्यावरण और पेड़ों के महत्व को बताएगा. अभियान के तहत करीब 2400 पौधों को भी लोगों के बीच बांटा गया. लोगों से अपील की गई कि वो हरियाली बढ़ाने में सरकार की मदद करें. ये आयोजन वन विभाग की ओर से आयोजित किया गया था.

"एक पेड़ मां के नाम" अभियान

"एक पेड़ मां के नाम" अभियान में शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आम, कटहल सहित विभिन्न फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण किया. डॉ. रमन सिंह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है. उन्होंने बताया कि देश ने 100 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य पार कर लिया है. अब हर व्यक्ति को अपनी मां के नाम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल का संकल्प लेना चाहिए. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बढ़ते तापमान को नियंत्रित करने और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण देने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण जरूरी है.

बाटगांव बनेगा हरियाली विलेज (ETV Bharat)

पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वालों का सम्मान

पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 225 पक्षियों की पहचान करने वाले प्रतीक ठाकुर, पर्यावरण निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं तथा स्काउट-गाइड के छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया. डॉ. रमन सिंह ने ग्राम पंचायत की विभिन्न मांगों पर भी घोषणाएं की. उन्होंने बोरिंग एवं सोलर पंप सिंचाई व्यवस्था, महिला भवन, मिनी स्टेडियम, बाल उद्यान एवं वर्कशॉप के लिए 10 लाख तथा 30 से 50 एकड़ क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य के लिए 10 लाख देने की घोषणा की. इसके साथ ही अवैध पेड़ कटाई पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही.

हरियाली को बढ़ाने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा. आने वाली पीढ़ी पर्यावरण और ग्लोबल वॉर्मिंग जैसे खतरों से बची रही इसके लिए हमें पेड़ लगाने और उसकी रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए: डॉ. रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़

5000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित

बाटगांव में आयोजित इस अभियान के तहत कुल 2400 पौधों का रोपण किया गया. ग्राम पंचायत ने भविष्य में 5000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. सरपंच आशा यदु ने बताया कि पंचायत लंबे समय से स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रही है और इस अभियान को जनभागीदारी से सफल बनाया जाएगा. वहीं डीएफओ आयुष जैन ने बताया कि वन महोत्सव के माध्यम से जिलेभर में व्यापक स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है ताकि हरित क्षेत्र बढ़ाया जा सके.

अभियान से जुड़ी बड़ी बातें

  • भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान है
  • अभियान का उद्देश्य मातृत्व का सम्मान करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना.
  • हर नागरिक को अपनी मां के सम्मान में या 'धरती मां' के नाम पर कम से कम 1 पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करना लक्ष्य.

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