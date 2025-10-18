ETV Bharat / state

वह मेला जहां मुगल-अंग्रेज खरीदते थे घोड़े; 5 रुपए में होती थी हवाई जहाज की सैर, अब पहुंचा 1.21 करोड़ का 'नकुली घोड़ा'

बटेश्वर तीर्थ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पूर्व मंत्री राजा अरिदमन सिंह ने बताया कि वर्ष 1646 में बटेश्वर मेले की शुरुआत की गई थी.

यूपी का अनोखा मेला जहां मुगल-अंग्रेज खरीदते थे घोड़े.
यूपी का अनोखा मेला जहां मुगल-अंग्रेज खरीदते थे घोड़े. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 9:12 AM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: उत्तर भारत में बटेश्वरधाम तीर्थों का भांजा के नाम से प्रसिद्ध है. यहां 400 साल पुराना पशु मेला और लोक मेला लगता है. मेले की शुरुआत धनतेरस से होती है. इस खास मेले में घोड़े, ऊंच, खच्चर सहित अन्य पशुओं को लेकर पशुपालक और व्यापारी पहुंचते हैं. यह मेला मुगलकाल से लेकर ब्रिटिश काल तक का इतिहास समेटे हुए है. मुगल अपनी सेना के लिए तो अंग्रेज अपनी इंडियन कैवलरी के लिए यहां से घोड़े, ऊंट आदि खरीदते थे. पहले यहां गांव वालों के लिए हवाई जहाज की जॉय राइडिंग की व्यवस्था भी थी. ETV भारत ने इस मेले से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की. पढ़ें यह खास रिपोर्ट.

आगरा जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का पैतृक गांव बटेश्वर है. इसी बटेश्वर में प्राचीन और ऐतिहासिक मेला लगता है. यहां इन दिनों मेले की रौनक देखने को मिल रही है. पशु मेले में देश भर से व्यापारी पशु लेकर पहुंचने लगे हैं. अलग-अलग प्रदेशों से पंजाबी, नकुली, अबलक, मारवाड़ी, काठियावाड़ी सहित अन्य नस्लों के घोड़े पहुंच चुके हैं.

घोड़े और घोड़ी की नस्ल के साथ ही चाल, रफ्तार, चपलता, नाच को खरीददार परख रहे हैं. मेले में घोड़े और घोड़ियों की खूबी और खूबसूरती के हिसाब से दाम तय होते हैं. पशु पालक पशुओं का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं. जिला पंचायत की ओर से मेले में बिजली-पानी सहित दूसरी सुविधाएं दी जा रही हैं.

बटेश्वर मेले की ग्राउंड रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat)

18 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलेगा मेला: मशहूर बटेश्वर मेला इस साल 18 अक्टूबर से शुरू हो गया है. इस दौरान बटेश्वरधाम में यमुना किनारे के घाटों पर दीपोत्सव भी होगा. मेले में सांस्कृतिक मंच पर 25 अक्तूबर से 8 नवंबर तक रामलीला, रासलीला का आयोजन होगा. 4 नवंबर को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है. 9 नवंबर को कुश्ती-दंगल के साथ समापन होगा.

छोटी काशी के रूप में प्रसिद्ध: बटेश्वर तीर्थ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पूर्व मंत्री राजा अरिदमन सिंह ने बताया कि 1646 में तत्कालीन भदावर नरेश महाराजाधिराज बदन सिंह ने बटेश्वर में यमुना नदी पर अर्द्ध बांध बनाया था. इससे यमुना नदी की दिशा मोड़ी थी. यहां 5 किमी तक यमुना उल्टी दिशा में प्रवाहित होती हैं.

यमुना किनारे ब्रह्मलाल जी महादेव मंदिर बनाया था. इसके बाद यमुना किनारे भदावर राजघराने ने 101 शिव मंदिर बनाए थे. अभी करीब 50 मंदिर यमुना किनारे मौजूद हैं. बटेश्वरधाम सभी तीर्थों का भांजा और छोटी काशी के नाम से भी मशहूर है. बटेश्वर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पैतृक गांव भी है.

बटेश्वर तीर्थ मंदिर.
बटेश्वर तीर्थ मंदिर. (Photo Credit: ETV Bharat)

बटेश्वर पशु मेला की पहचान घोड़े: बटेश्वर तीर्थ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष राजा अरिदमन सिंह बताते हैं, कि 1646 में भदावर नरेश महाराजाधिराज बदन सिंह ने ब्रह्मलाल जी महादेव मंदिर की आमदनी और बेहतर देखरेख के लिए बटेश्वर में लोक और पशु मेला की शुरूआत की थी. लोक और पशु मेला लगाने का उद्देश्य मंदिर का बेहतर रखरखाव करना था. बटेश्वर का पशु मेला घोड़ों के लिए मशहूर रहा है.

यहां पर मुगलों के समय भी घोड़ों की अच्छी खरीद होती थी. ब्रिटिश काल में अंग्रेजी हुकूमत भी बटेश्वर पशु मेला से अपनी सेना के लिए घोड़ा खरीदती थी. यहां पर अच्छी नस्ल के घोड़े देश भर से आते हैं. इतना ही नहीं, इंडियन कैवेलरी के लिए भी बटेश्वर मेला से घोड़े खरीदे जाते थे. आज भी बटेश्वर मेला की पहचान घोड़े हैं. यहां पहले चरण में पशु मेला होता है. इसमें घोड़े, ऊंट, गधे, खच्चर और अन्य पशु आते हैं. दूसरे चरण में लोक मेला लगता है.

घोड़े का करतब देखते लोग.
घोड़े का करतब देखते लोग. (Photo Credit: ETV Bharat)

किंग की कीमत रखी 1.21 करोड़: पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह के बेटे शशांक चौधरी अपने नकुली घोड़ा किंग को लेकर बटेश्वर मेला पहुंचे हैं. सफेद रंग का नकुली घोड़े की कीमत 1.21 करोड़ रुपए रखी है. यह 66 इंच ऊंचा है. शशांक चौधरी का मारवाड़ी घोड़ा शेरा भी बेमिसाल है. इसकी कीमत 50 लाख रुपए रखी है. ऐसे ही मथुरा के शेर सिंह ने नकुली घोड़ा चांद और घोड़ी चांदनी की जोड़ी की कीमत 25 लाख रुपए रखी है.

मथुरा के नरेश कुमार 15 ऊंट लेकर पहुंचे हैं. उनके ऊंट राजा और ऊंटनी गौरी की जोड़ी की कीमत 2.50 लाख रुपए है. राजा और गौरी चाल में तेज है. ऊंची चढ़ाई चढ़ने में माहिर हैं. दोनों की खासियत यह है, कि एक को काम पर ले जाते हैं, तो दूसरा साथ में चलता है. इसलिए, दोनों को एक साथ ही बेचेंगे.

घोड़े का करतब देखते लोग.
घोड़े का करतब देखते लोग. (Photo Credit: ETV Bharat)

नाचने में माहिर घोड़ी लक्ष्मी और रानी की जोड़ी: कन्नौज के व्यापारी रसीद खां ने बताया कि घोड़ी लक्ष्मी और रानी को लेकर आया हूं. घोड़ी लक्ष्मी की कीमत 10 लाख रुपए और घोड़ी रानी की कीमत 8 लाख रुपए है. मेरी घोड़ी की जोड़ी की खरीददार 15 लाख रुपए दाम लगा चुके हैं. यह जोड़ी नाचने में माहिर है.

कन्नौज के अनुज यादव का घोड़ा शेरा भी हेरतअंगेज करतब से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. अनुज यादव ने बताया कि मेले में शेरा की कीमत 4 लाख कीमत रखी है. शेरा की 3 लाख रुपए बोली खरीददार लगा चुके हैं. ऐसे ही रायबरेली से आए बसीर खां की 14 महीने की घोड़ी धन्नो का नृत्य गजब का है.

ऊंटनी सजनी और कजली का जलवा: बटेश्वर में व्यापारी ऊंटों के साथ पहुंच चुके हैं. राजस्थान के अलवर से आए व्यापारी बलवीर सिंह ने बताया कि ऊंटनी कजली, सजनी की जोड़ी लेकर आया हूं. ऊंटनी तेज चाल और चढ़ाई में माहिर हैं. दोनों ही मालिक के इशारे पर चलती हैं. इनकी कीमत दो लाख रुपए है.

तूफान और हीरो की रफ्तार करेगी रोमांचित: बटेश्वर मेला में हर दिन एक से बढ़कर एक घोड़े के साथ व्यापारी पहुंच रहे हैं. बदायूं से आए सलमान उस्ताद अपने साथ तूफान और हीरो नाम के घोड़े लाए हैं. यह सरपट दौड़ने में माहिर हैं. दोनों ही घोड़े का दौड़ में कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि दोनों ही रफ्तार आंधी से भी तेज है. तूफान और हीरो मेला में होने वाली घुडदौड़ में अपनी रफ्तार से लोगों को रोमांचित करेंगे.

राजस्थान से आए हैं ऊंट.
राजस्थान से आए हैं ऊंट. (Photo Credit: ETV Bharat)

हवाई जहाज की जॉय राइडिंग: राजा अरिदमन सिंह बताते हैं, कि बटेश्वर मेले से मेरी तमाम यादें जुडी हैं. हम शहर से नाइट स्टे के लिए बटेश्वर मेला में जाते थे. वहां पर हट और पुआल पर सोते थे. मुझे याद है, कि जब लखनऊ में एयरपोर्ट था. वहीं पर हिंद फ्लाइंग क्लब था. क्लब के मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे पिता जी महाराज महेंद्र रिपुदमन सिंह थे. पिताजी लखनऊ से तीन-चार प्लेन लेकर आए थे, जो सुपरक्रूज थे.

बटेश्वर में तब टेम्पेररी हवाई पट्टी बनाई गई थी. मेला में आए लोगों के लिए जॉय राइड का इंतजाम किया गया था. तब उसकी टिकट 5 रुपए थी. जॉय राइड में एक चक्कर लोगों को हवाई जहाज में बैठाकर हवाई यात्रा कराई जाती थी. तब बटेश्वर में कोर्ट लगता था. ट्रेजरी भी पहुंचती थी. खूब टेंट लगते थे. जिला पंचायत की आमदनी बटेश्वर मेला से होती थी. अब तो जिला पंचायत की आमदनी के अन्य स्रोत्र हो गए हैं.

घोड़े के साथ पहुंचा व्यापारी.
घोड़े के साथ पहुंचा व्यापारी. (Photo Credit: ETV Bharat)

महाभारत काल में विशाल नगरी थी शौरीपुर: आगरा के वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर राजे बताते हैं, कि बटेश्वर से 4 किलोमीटर दूर यमुना किनारे शौरीपुर है. इसका महाभारत काल का इतिहास है. महाभारत काल में राजा शूरसेन ने यमुना किनारे शौर्यपुर नगरी (शौरीपुर) बसाई थी, लेकिन अब इस नगरी के खंडहर भी नहीं बचे हैं. चंद्रवंशी महाराज शूरसेन का वंश आगे चलकर यदुवंश यानी जदुवंश कहलाया.

राजा शूरसेन के अंधक, वृष्णि आदि पुत्र हुए. अंधक, वृष्णि से समुद्र विजय, वासुदेव समेत 10 पुत्र और कुंती, माद्री पुत्रियां हुईं. वासुदेव के यहां भगवान श्रीकृष्ण ने जन्म लिया था. आज की बात करें तो शौरीपुर जैन धर्म की आस्था का केंद्र है.

यहां भगवान श्रीकृष्ण के चचेरे भाई नेमीनाथ का जन्म हुआ था, जो जैन धर्म के 22वें तीर्थकर भगवान नेमिनाथ हैं. शौरीपुर में दिगंबर और श्वेताबंर के शानदार मंदिर बने हुए हैं. उन्होंने बताया कि मैंने अपनी कई पुस्तकों में बटेश्वर मंदिर और शौरीपुर का इतिहास लिखा है.

मेले में पहुंचे एक से बढ़कर एक घोड़े.
मेले में पहुंचे एक से बढ़कर एक घोड़े. (Photo Credit: ETV Bharat)

बटेश्वर बनेगा उत्तर भारत का धार्मिक पर्यटन केंद्र: विधायक रानी पक्षालिका सिंह ने बताया कि बटेश्वर का मेला उत्तर भारत के 4 बड़े मेलों में शामिल है. जैसे पुष्कर मेला की खासियत ऊंट हैं. सोनभद्र मेला की खासियत हाथी हैं. ऐसे ही बटेश्वर मेला की खासियत घोड़े हैं. बटेश्वर मेला से घोड़े खरीदने के लिए देश भर से खरीददार आते हैं. यहां से भारतीय सेना भी पहले घोड़े खरीदती थी.

विदेशी भी बटेश्वर मेला घूमने और देखने के लिए आते हैं. यूपी के सीएम योगी और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह लगातार बटेश्वर के विकास के लिए बजट दे रहे हैं. अभी तक 200 से 250 करोड़ रुपए से अधिक का विकास कार्य चल रहा है. इससे आने वाले दिनों में उत्तर भारत का बटेश्वर धार्मिक पर्यटन का केंद्र बिंदु बनेगा. इससे जिले की इकॉनमी बढ़ेगी.

चलेंगी रोडवेज बसें: आगरा के डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि बटेश्वर मेला के लिए आगरा से रोडवेज बसें चलाई जाएंगी. इससे मेले में पहुंचने वालों लोगों को परेशानी नहीं होगी. मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी.

जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया ने बताया कि एतिसाहिक श्रीबटेश्वरनाथ मेला का उदघाटन यूपी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह करेंगे. समारोह में पूर्व कैबिनेट मंत्री अरिदमन सिंह, सांसद राजकुमार चाहर, विधायक पक्षालिका सिंह, जिलाध्यक्ष प्रशांत पौनिया रहेंगे. यमुना घाट पर दीपोत्सव और भी आरती होगी.

यह भी पढ़ें: यूपी की पहली महिला स्नैक रेस्क्यूअर देवयानी; सांपों ने काटा फिर भी नहीं मानी हार, बताया कौन है 'साइलेंट किलर' सांप

TAGGED:

AGRA NEWS BATESHWAR NAATH MANDIR
BATESHWARDHAM FAIR 2025 UPDATES
AGRA BATESHWAR PASHU MELA HISTORY
BATESHWAR MELA HISTORY IMPORTANCE
BATESHWARDHAM FAIR 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.