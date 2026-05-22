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पर्यटन मानचित्र पर चमकेगा बटेश्वर धाम, फतेहपुर सीकरी में होगा लाइट एंड साउंड शो, जानिए आगरा में पर्यटन मंत्री ने और क्या कहा

मंत्री जयवीर सिंह ने की समीक्षा बैठक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा : जिले के प्रभारी और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर आगरा आए. पर्यटन मंत्री ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जिले की विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली. विकास कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए. इसके साथ ही भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ भी अलग से बैठक करके संगठनात्मक गतिविधियों और विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की. पर्यटन मंत्री ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पैतृक जन्मभूमि और 101 शिव मंदिरों की श्रृंखला वाला बटेश्वर धाम वैश्विक आकर्षण का केंद्र बनेगा. 71.50 करोड़ की परियोजना से बटेश्वर धाम का स्वरूप बदल जाएगा. जहां पर आस्था, संस्कृति और नवाचार का संगम दिखेगा. जहां 'ध्यान पथ' से 'शिव प्रांगण' भव्यता दिखेगी. शिव पुराण, समुद्र मंथन और शिव सहस्रनाम से प्रेरित गैलरी बनेगी. आने वाले दिनों में वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर विशिष्ट पहचान बटेश्वरधाम बनाएगा. पर्यटन मानचित्र पर चमकेगा बटेश्वर धाम. (Video Credit; ETV Bharat) बरसात से पहले नालों की करें सफाई : पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने समीक्षा बैठक में आगामी मानसून को देखकर जिले की तैयारियों पर विशेष जोर दिया. अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रमुख नालों की समय रहते सफाई सुनिश्चित की जाए. ताकि, बारिश के दौरान जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो. इसके साथ ही शहर की सड़कों पर गड्ढों की समस्या को भी प्राथमिकता के आधार पर जल्द खत्म करने के आदेश दिए गए. बटेश्वर धाम तेजी से हो रहा काम : पर्यटन मंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव व 101 प्राचीन शिव मंदिरों की श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध बटेश्वर धाम को आध्यात्मिक और विरासत पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य आगे बढ़ रहा है. भारत सरकार की एसएएससीआई योजना से 71.50 करोड़ रुपए की लागत से संचालित इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत अब तक 56.11 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं. बटेश्वर धाम में विश्व स्तरीय पर्यटन सुविधाओं के विकास का कार्य तेजी से जारी है. परियोजना के दिसंबर 2026 तक पूर्ण होने की संभावना है. फतेहपुर सीकरी में जल्द शुरू होगा लाइट एंड साउंड शो : पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि आगरा में विकास की प्रमुख योजनाएं तेजी से चल रही हैं. इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज म्युजियम का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. सितंबर 2026 तक इसका काम पूरा हो जाएगा. जिससे आगरा आने वाले पर्यटक जल्द ही इसका दीदार कर सकेंगे. आगरा किला में लाइट एंड साउंड शो चल रहा है. ऐसे ही जल्द ही अब फतेहपुर सीकरी में साउंड एंड लाइट शो शुरू करने की तैयारी है. जिससे नाइट टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा.