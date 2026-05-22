पर्यटन मानचित्र पर चमकेगा बटेश्वर धाम, फतेहपुर सीकरी में होगा लाइट एंड साउंड शो, जानिए आगरा में पर्यटन मंत्री ने और क्या कहा
पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने आगरा में समीक्षा बैठक की. उन्होंने विकास कार्यों को तेजी से पूरा कराने की बात कही.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 9:13 PM IST|
Updated : May 22, 2026 at 10:02 PM IST
आगरा : जिले के प्रभारी और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर आगरा आए. पर्यटन मंत्री ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जिले की विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली. विकास कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए. इसके साथ ही भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ भी अलग से बैठक करके संगठनात्मक गतिविधियों और विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की.
पर्यटन मंत्री ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पैतृक जन्मभूमि और 101 शिव मंदिरों की श्रृंखला वाला बटेश्वर धाम वैश्विक आकर्षण का केंद्र बनेगा. 71.50 करोड़ की परियोजना से बटेश्वर धाम का स्वरूप बदल जाएगा. जहां पर आस्था, संस्कृति और नवाचार का संगम दिखेगा. जहां 'ध्यान पथ' से 'शिव प्रांगण' भव्यता दिखेगी. शिव पुराण, समुद्र मंथन और शिव सहस्रनाम से प्रेरित गैलरी बनेगी. आने वाले दिनों में वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर विशिष्ट पहचान बटेश्वरधाम बनाएगा.
बरसात से पहले नालों की करें सफाई : पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने समीक्षा बैठक में आगामी मानसून को देखकर जिले की तैयारियों पर विशेष जोर दिया. अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रमुख नालों की समय रहते सफाई सुनिश्चित की जाए. ताकि, बारिश के दौरान जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो. इसके साथ ही शहर की सड़कों पर गड्ढों की समस्या को भी प्राथमिकता के आधार पर जल्द खत्म करने के आदेश दिए गए.
बटेश्वर धाम तेजी से हो रहा काम : पर्यटन मंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव व 101 प्राचीन शिव मंदिरों की श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध बटेश्वर धाम को आध्यात्मिक और विरासत पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य आगे बढ़ रहा है. भारत सरकार की एसएएससीआई योजना से 71.50 करोड़ रुपए की लागत से संचालित इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत अब तक 56.11 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं. बटेश्वर धाम में विश्व स्तरीय पर्यटन सुविधाओं के विकास का कार्य तेजी से जारी है. परियोजना के दिसंबर 2026 तक पूर्ण होने की संभावना है.
फतेहपुर सीकरी में जल्द शुरू होगा लाइट एंड साउंड शो : पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि आगरा में विकास की प्रमुख योजनाएं तेजी से चल रही हैं. इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज म्युजियम का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. सितंबर 2026 तक इसका काम पूरा हो जाएगा. जिससे आगरा आने वाले पर्यटक जल्द ही इसका दीदार कर सकेंगे. आगरा किला में लाइट एंड साउंड शो चल रहा है. ऐसे ही जल्द ही अब फतेहपुर सीकरी में साउंड एंड लाइट शो शुरू करने की तैयारी है. जिससे नाइट टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा.
श्रद्धालुओं के लिए कैफेटेरिया, फूड कियोस्क भी बनेंगे : पर्यटन मंत्री ने बताया, बटेश्वर धाम में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर आधुनिक व्यवस्था तैयार की जाएगी. विज़िटर सपोर्ट एवं आवास क्षेत्र में पार्किंग, स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय व पुरुष एवं महिला आगंतुकों के लिए करीब 20 कमरों की क्षमता वाले अलग-अलग डोरमेट्री का निर्माण किया जाएगा. पर्यटकों के लिए कैफेटेरिया, फूड कियोस्क, सोवेनियर शॉप (स्मारिका दुकान) और बच्चों के लिए इंटरैक्टिव जोन समेत अन्य तैयार किए जायेंगे.
'ध्यान पथ' और 'शिव प्रांगण' होगा खास : बटेश्वर में सबसे बड़ा आकर्षण सेंट्रल लैंडस्केप क्षेत्र होगा. जिसे आध्यात्मिक और अनुभवात्मक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है. यहां श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आध्यात्मिकता, प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा. विशाल वटवृक्ष के साथ भगवान शिव की ध्यानमग्न भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी. जिसके चारों ओर आकर्षक 'ध्यान पथ' और 'शिव प्रांगण' विकसित किया जाएगा.
पंचभूत शिव स्कल्पचर गार्डन : बटेश्वर में परियोजना के तहत पंचमहाभूत जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को समर्पित भव्य 'पंचभूत शिव स्कल्पचर गार्डन' विकसित किया जाएगा. इसके साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृतियों से सुसज्जित 'शिवलिंगम पार्क' और यमुना व भगवान शिव के आध्यात्मिक संबंध को दर्शाने वाला आकर्षक 'कालिंदी वनम' भी बनाया जाएगा. श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यह परिसर आध्यात्मिक अनुभूति का नया केंद्र बनेगा. परियोजना की भव्यता को और विस्तार देकर सेवा के प्रतीक नंदी प्रतिमा की विशाल प्रतिमा की स्थापना भी की जाएगी.
पर्यटन मानचित्र पर चमकेगा बटेश्वर : पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 'बटेश्वर धाम का समेकित विकास उत्तर प्रदेश को वैश्विक आध्यात्मिक एवं विरासत पर्यटन मानचित्र पर विशिष्ट पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. 'हेरिटेज रिवाइवल कॉरिडोर' के रूप में परिकल्पित यह परियोजना बटेश्वर की प्राचीन सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत को संरक्षित करके आधुनिक पर्यटन सुविधाओं से जोड़ेगी. इससे यहां पर आने वाले देशी और विदेशी आगंतुकों को नया आध्यात्मिक अनुभव मिलेगा. एत्मादपुर में करीब 2 करोड़ रुपये की लागत से बने स्वास्थ्य केंद्र में 16 दिनों के भीतर डॉक्टर्स की तैनाती हो जाएगी. जिससे लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलें.
पार्टी की मानसिकता झलक रही : पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी की विवादित टिप्पणी को लेकर कहा कि जातीय बयान बेहद निंदनीय है. किसी भी समाज के खिलाफ टिप्पणी करना गलत है. ऐसे बयान संबंधित पार्टी की मानसिकता और संस्कृति को दर्शाते हैं.
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