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हजारीबाग के बड़कागांव से सांसद तीर्थ दर्शन का 100वां और 101वां जत्था रवाना, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद ने तीर्थयात्रियों के पांव पखारे

तीर्थयात्रियों को रवाना करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, हजारीबाग सांसद व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

हजारीबागः बुजुर्गों के सम्मान और उनकी तीर्थ दर्शन की अभिलाषा को पूरा करने के उद्देश्य से हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल की ओर से संचालित सांसद तीर्थ दर्शन का 100वां और 101वां जत्था शनिवार को बड़कागांव से भव्य समारोह के बीच रवाना हुआ. दोनों जत्थे मिलाकर कुल 130 बुजुर्ग तीर्थ यात्री तीर्थ दर्शन के लिए रवाना हुए. तीर्थ यात्रियों को काशी, विंध्याचल, अयोध्या और प्रयागराज स्थित त्रिवेणी संगम का दर्शन कराया जाएगा.

हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल के निजी प्रयास से सांसद तीर्थ यात्रा पिछले 1 वर्ष से चल रही है. कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत एक दर्जन से अधिक राज्य स्तरीय भाजपा नेता बड़कागांव पहुंचे. कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए बड़कागांव थाना के सामने स्थित मां अंबे परिसर, गुरुचट्टी में भव्य धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित की गई. कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया. समारोह की शुरुआत 51 पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन-पूजन से हुई. वहीं 40 कीर्तन मंडलियों की टोली भजन-कीर्तन करते हुए तीर्थ यात्रियों को रवाना किया.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, सांसद मनीष जायसवाल व तीर्थयात्री का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि पूरे देश में मनीष जायसवाल ही ऐसे पहले सांसद हैं, जो अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं. इसमें तीर्थ यात्रियों से किसी भी तरह का सहयोग राशि नहीं ली जाती है. यह उनके अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के प्रति प्रेम और सनातन प्रवृत्ति को दर्शाता है.

तीर्थ यात्रियों का पांव पखारते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद. (फोटो-ईटीवी भारत)

वहीं सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि चुनावी कार्यक्रम के दौरान एक महिला ने चुनाव जीतने के बाद अयोध्या में श्री राम जन्म भूमि मंदिर का दर्शन करने का वादा लिया था. उस दौरान उनके मन में यह बात आई कि क्यों ना अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों को तीर्थ यात्रा कराया जाए. उन्होंने कहा कि जब तक ईश्वर शक्ति देंगे, तब तक तीर्थ यात्रा चलती रहेगी. सांसद मनीष जायसवाल ने बताया कि पहले एक बस से तीर्थ यात्रा कराई जाती थी. लोगों की बढ़ती मांग को देखते हुए अब एक अन्य बस का संचालन शुरू किया गया है. 130 यात्री एक बार में तीर्थ यात्रा पर जा सकेंगे.

कार्यक्रम के दौरान भगवान शिव और हनुमान की मनोरम झांकी. (फोटो-ईटीवी भारत)

29 जून 2026 से शुरू सांसद तीर्थ यात्रा से अब तक लगभग 6500 तीर्थ यात्री लाभ उठा चुके हैं. यात्रा में हिस्सा लेने वाले तीर्थ यात्रियों ने कहा कि सांसद का यह बेहतर प्रयास है. कई ऐसे लोग हैं जो पैसे के अभाव में तीर्थ नहीं कर पाते थे, लेकिन सांसद मनीष जायसवाल ने उन लोगों का सपना को पूरा किया है. तीर्थ यात्रियों ने सांसद मनीष जायसवाल के प्रति आभार जताया है. सांसद तीर्थ यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को काशी, विंध्याचल, अयोध्या और प्रयागराज स्थित त्रिवेणी संगम का दर्शन कराया जाएगा.