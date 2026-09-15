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जल शक्ति विभाग में जूनियर ड्राफ्ट्समैन पदों पर होगी बैचवाइज भर्ती

इस भर्ती प्रक्रिया में अभी तक के बैच के पात्र अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं.

हमीरपुर जिला रोजगार कार्यालय
हमीरपुर जिला रोजगार कार्यालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 8:55 PM IST

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हमीरपुर: जल शक्ति विभाग में जूनियर ड्राफ्ट्समैन (सिविल) के 7 पद बैचवाइज भर्ती के आधार पर भरे जाएंगे. जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों से संबंधित प्रक्रिया शुरू की जा रही है. भर्ती में विभिन्न श्रेणियों के लिए पद निर्धारित किए गए हैं. कुल 7 पदों में सामान्य वर्ग के 3 पद शामिल हैं. इसके अलावा सामान्य (आईआरडीपी), सामान्य (ईडब्ल्यूएस), अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जाति (बीपीएल) वर्ग के लिए एक-एक पद निर्धारित किया गया है. इस भर्ती प्रक्रिया में अभी तक के ताजा बैच के पात्र अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं.

जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने स्पष्ट किया कि बैचवाइज भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों का रोजगार कार्यालय में पंजीकरण होना आवश्यक है. उन्होंने जिला के सभी पात्र अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अपने नाम नजदीकी रोजगार कार्यालय की संबंधित लिस्ट में अवश्य जांच लें. यदि किसी पात्र अभ्यर्थी का नाम लिस्ट में दर्ज नहीं है, तो वह 18 सितंबर से पहले रोजगार विभाग की वेबसाइट पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित कर लें.

अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण के लिए ईईएमआईएस, हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट eemis.hp.nic.in पर जा सकते हैं. विभाग की ओर से पात्र उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे भर्ती से संबंधित आवश्यक औपचारिकताएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी कर लें, ताकि बैचवाइज चयन प्रक्रिया में उनका नाम शामिल किया जा सके.

सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि रोजगार कार्यालय में पंजीकरण और संबंधित बैच की पात्रता भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है. इसलिए अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेजों और पंजीकरण संबंधी विवरणों की समय रहते जांच कर लेनी चाहिए. भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक अपने नजदीकी रोजगार कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त, जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर के दूरभाष नंबर 01972-222318 पर भी जानकारी ली जा सकती है.

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