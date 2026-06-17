बस्ती में बच्चे को कलूटा कहने पर महिला की चाकू से कर दी हत्या
बभनी मिश्र गांव के पुरवा महुआ बैरियहवा का मामला, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 11:45 AM IST
बस्ती: महज मामूली सी बात पर महिला की जान ले ली गई. बच्चों के विवाद में शुरुआती कहासुनी के बाद अचानक एक महिला पर चाकू से हमला कर दिया गया. ज्यादा खून बह जाने की वजह से महिला ने थोड़ी देर बाद दम तोड़ दिया. घटना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. तनाव के चलते गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है.
पुलिस के अनुसार, मंगलवार देर शाम रूधौली थाना क्षेत्र के बभनी मिश्र गांव के पुरवा महुआ बैरियहवा में बच्चे गलियों में खेल रहे थे. इसी दौरान पड़ोस में रहने वाली खुशनुमा नाम की महिला ने माजिदा के बच्चों के रंग को लेकर काला-कलूटा कहकर फब्ती कसी. बच्चे रोते हुए घर पहुंचे और अपनी मां माजिदा को आपबीती बताई. माजिदा जब इस बात का विरोध करने और उलाहना देने खुशनुमा के दरवाजे पर पहुंची, तो खुशनुमा आगबबूला हो गई.
चश्मदीदों के मुताबिक, दोनों महिलाओं के बीच शुरू हुई बहस कुछ ही मिनटों में गाली-गलौज और तीखी नोकझोंक में बदल गई. अचानक खुशनुमा दौड़कर अपने घर के भीतर गई और वहां रखा एक धारदार चाकू लेकर बाहर निकली. उसने बिना सोचे-समझे माजिदा के सीने पर उसने चाकू से वार कर दिया. माजिदा चीखते हुए लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी. वारदात को अंजाम देने के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
माजिदा को तड़पता देख परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई. ग्रामीण और परिजन आनन-फानन में एम्बुलेंस और निजी साधन की व्यवस्था कर लहूलुहान माजिदा को लेकर रुधौली से सटे पड़ोसी जिले संतकबीरनगर के सेमरियावां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ भागे. अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषत कर दिया. रुधौली थाना पुलिस और उच्चाधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए. शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
डीएसपी कुलदीप सिंह यादव ने बताया कि आरोपी महिला को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और परिजनों की तहरीर व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले में आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.