बस्ती: राजा के बाग के पास दिनदहाड़े व्यक्ति का अपहरण कर बेरहमी से पीटा, 4 नामजद आरोपियों पर FIR
बस्ती के वाल्टरगंज में रंजिश के चलते दबंगों ने कार से ओवरटेक कर एक व्यक्ति का अपहरण किया और फिर मरणासन्न हालत में फेंक दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 7:00 PM IST
बस्ती: बस्ती के थाना वाल्टरगंज क्षेत्र अंतर्गत राजा के बाग के समीप दबंगों ने रंजिश के चलते एक व्यक्ति को दिनदहाड़े अगवा कर बेरहमी से पीटा और मरणासन्न हालत में कीचड़ में फेंककर फरार हो गए. डीएसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि पीड़ित के पुत्र ने स्थानीय थाने में तहरीर देकर चार नामजद आरोपियों के खिलाफ अपहरण, जानलेवा हमले और लूटपाट का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
घायल के रिश्तेदार चन्द्रमौली ने बताया कि उनके पिता जगदम्बा मुकदमे की तैयारी के सिलसिले में अधिवक्ता से मिलकर वापस घर लौट रहे थे. जगदम्बा एक मोटरसाइकिल पर थे, जबकि चन्द्रमौली और अजय यादव दूसरी बाइक पर पीछे-पीछे आ रहे थे.
कार सवार दबंगों ने ओवरटेक कर रोका: शाम लगभग 9:30 बजे जैसे ही वे राजा के बाग के पास पहुंचे, तभी एक काले रंग की चार पहिया गाड़ी ने जगदम्बा की बाइक को ओवरटेक कर रोक लिया. टक्कर लगने से जगदम्बा लड़खड़ाकर गिर पड़े, जिसके बाद गाड़ी से उतरे दबंगों ने गाली-गलौज करते हुए उन्हें जबरन गाड़ी में लादना शुरू कर दिया. पिता को अगवा होता देख चन्द्रमौली और अजय यादव जब उन्हें बचाने दौड़े, तो दबंगों ने उनके साथ भी लात-घूंसों से मारपीट की और धक्का देकर दूर ढकेल दिया. इस दौरान हमलावर यह कहते हुए गाली-गलौज कर रहे थे कि पीड़ित को बहुत मुकदमा लड़ने का शौक है.
डायल 112 पर सूचना और पुलिस कॉम्बिंग: वारदात के तुरंत बाद पीड़ित पुत्र ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने संभावित ठिकानों पर तलाश शुरू की. घटना के लगभग डेढ़ से दो घंटे बाद जगदम्बा एक सुनसान जगह पर कीचड़ से सने हुए और मरणासन्न हालत में मिले. परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने कट्टा, बंदूक, रिवॉल्वर, हॉकी और डंडों से उन पर जानलेवा हमला किया, जिससे उनके हाथ और पैर टूट गए हैं. इसके अलावा दबंगों ने पीड़ित का मोबाइल और रुपये भी लूट लिए.
मुकदमे की पुरानी रंजिश में वारदात: तहरीर में आरोप लगाया गया है कि सुजीत प्रताप सिंह उर्फ दीपक सिंह, बिट्टू सिंह व करुणेश्वर और तपसी नाथ के साथ पहले से ही मुकदमा चल रहा है, जिसकी 24 जुलाई 2026 को तारीख नियत थी. आरोप है कि इसी रंजिश के तहत जगदम्बा की हत्या करने की नीयत से यह अपहरण और जानलेवा हमला किया गया. पीड़ित परिवार ने थाना वाल्टरगंज में लिखित तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई करने और न्याय दिलाने की गुहार लगाई है. पुलिस पूरे मामले की गहनता से छानबीन कर रही है.
पुलिस टीम ने तुरंत लिया एक्शन: डीएसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि देर रात लगभग 10:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने एक कार से एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया है. सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में स्वाट, सर्विलांस, एसओजी और स्थानीय थाना पुलिस की संयुक्त टीमों ने तुरंत घेराबंदी और कॉम्बिंग शुरू की. कुछ ही समय बाद सूचना मिली कि पीड़ित व्यक्ति को नगर थाना क्षेत्र के एक सुनसान इलाके में सड़क किनारे घायल अवस्था में छोड़ दिया गया है. पुलिस ने तत्काल एम्बुलेंस की मदद से पीड़ित को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहाँ उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर और सामान्य है.
सख्त कानूनी कार्रवाई का आश्वासन: पीड़ित के परिजनों की तहरीर पर 4 नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध अपहरण और हत्या के प्रयास की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है. घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल व भौतिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. पीड़ित के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और पुलिस मामले में कठोरतम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है.
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