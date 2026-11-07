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बस्ती में 50 हजार रुपये घूस लेते दारोगा का वीडियो वायरल, एसपी ने किया निलंबित

बस्ती में 50 हजार रुपये घूस लेते दारोगा का वीडियो वायरल, निलंबित. ( Photo Credit : ETV Bharat )

बस्ती : खाकी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला एक मामला सामने आया है. विवेचना के नाम पर रिश्वत मांगने और 50 हजार रुपये लेने के आरोपों से घिरे दारोगा का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है. प्राथमिक जांच में मामला सही पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक बस्ती ने आरोपी दारोगा को निलंबित कर दिया है.



बस्ती में 50 हजार रुपये घूस लेते दारोगा का वीडियो वायरल, (Video Credit : ETV Bharat)

मामला जमीन विवाद से जुड़े मुकदमे की विवेचना से संबंधित बताया जा रहा है. शिकायतकर्ता अब्दुल मन्नान का आरोप है कि विवेचक दारोगा सुरेंद्र यादव मुकदमे से संबंधित साक्ष्य और आवश्यक तथ्य उपलब्ध कराने के बावजूद उनसे रिश्वत की मांग कर रहे थे. दारोगा पिछले करीब पांच महीनों से उन्हें पैसों के लिए लगातार परेशान कर रहे थे. जब उन्होंने रिश्वत देने से इनकार किया तो उन्हें विवेचना रोकने और जेल भेजने की धमकी दी गई.