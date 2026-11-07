बस्ती में 50 हजार रुपये घूस लेते दारोगा का वीडियो वायरल, एसपी ने किया निलंबित
ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 7:57 AM IST
बस्ती : खाकी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला एक मामला सामने आया है. विवेचना के नाम पर रिश्वत मांगने और 50 हजार रुपये लेने के आरोपों से घिरे दारोगा का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है. प्राथमिक जांच में मामला सही पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक बस्ती ने आरोपी दारोगा को निलंबित कर दिया है.
मामला जमीन विवाद से जुड़े मुकदमे की विवेचना से संबंधित बताया जा रहा है. शिकायतकर्ता अब्दुल मन्नान का आरोप है कि विवेचक दारोगा सुरेंद्र यादव मुकदमे से संबंधित साक्ष्य और आवश्यक तथ्य उपलब्ध कराने के बावजूद उनसे रिश्वत की मांग कर रहे थे. दारोगा पिछले करीब पांच महीनों से उन्हें पैसों के लिए लगातार परेशान कर रहे थे. जब उन्होंने रिश्वत देने से इनकार किया तो उन्हें विवेचना रोकने और जेल भेजने की धमकी दी गई.
अब्दुल मन्नान के अनुसार इसी दबाव के चलते वह मानसिक रूप से काफी परेशान हो गए. आखिरकार कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए वीडियो बनाा लिया और सोशल मीडिया पर डालने के साथ पुलिस अधीक्षक से भी शिकायत की.
एसपी ओमवीर ने कहा शिकायत का तत्काल संज्ञान लिया गया और कार्यवाही की गई. वीडियो सामने आने के बाद प्राथमिक जांच में दारोगा से संलिप्तता मिली है. आरोपी दारोगा को निलंबित कर दिया गया है. अब पीड़ित मन्नान के प्रकरण की भी निष्पक्ष जांच की जाएगी.
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