"रामराज्य की बात करने से पहले माफी मांगें अखिलेश यादव", केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार
बस्ती में केशव प्रसाद मौर्य, अनुराग ठाकुर और जगदंबिका पाल ने अखिलेश यादव के रामराज्य और समाजवाद वाले बयान पर पलटवार किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 9:41 PM IST
बस्ती: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के तेलियाजोत में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी की माता की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे भाजपा नेताओं ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के 'रामराज्य ही समाजवाद' वाले बयान पर निशाना साधा. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद जगदंबिका पाल ने इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी.
नेताओं ने समाजवाद, रामराज्य, कानून-व्यवस्था और अयोध्या में भगवान श्रीराम के दर्शन से जुड़े मुद्दों पर अखिलेश यादव को घेरा. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताई.
केशव मौर्य बोले- रामराज्य की बात करने से पहले माफी मांगें अखिलेश: मीडिया से बातचीत में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामराज्य का समर्थन करने वाला समाजवाद डॉ. राम मनोहर लोहिया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे महान नेताओं का था. उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव का समाजवाद गुंडों और माफियाओं को संरक्षण देने वाला रहा है. मौर्य ने कहा कि रामराज्य की बात करने से पहले अखिलेश यादव को रामभक्तों पर गोली चलवाने और कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों पर लाठीचार्ज की घटनाओं के लिए माफी मांगनी चाहिए. उनके इस बयान के जरिए भाजपा ने सपा सरकार के कार्यकाल और उसकी नीतियों पर सवाल उठाए.
करपात्री महाराज ने भी अखिलेश यादव पर साधा निशाना: श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे अयोध्या के संत करपात्री महाराज ने भी सपा शासनकाल को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय बड़ी माता देवकली की मूर्ति चोरी हुई थी और रामलला को निशाना बनाने के लिए पांच आतंकवादी भेजे गए थे. अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वह देश में कहीं से भी चुनाव लड़ लें, अयोध्या के साधु-संत उन्हें चुनौती देंगे. उन्होंने कहा कि साधु-संतों ने भगवान राम के लिए संघर्ष किया है और गोलियां तक खाई हैं.
अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर लगाया माहौल खराब करने का आरोप: श्रद्धांजलि सभा के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी मीडिया से बातचीत की. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी नेता बिना सबूत के आरोप लगाकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं. ठाकुर ने कहा कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है, लेकिन कुछ लोग आगजनी और हिंसा के जरिए सत्ता परिवर्तन की बातें करते हैं. उन्होंने ऐसे बयानों को दुष्प्रचार बताते हुए विपक्ष की राजनीति पर सवाल उठाए.
योगी सरकार की कानून-व्यवस्था का किया जिक्र: अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था की तुलना सपा सरकार के कार्यकाल से की. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ को दो बार समर्थन दिया और मोदी-योगी की जोड़ी पर भरोसा जताया. ठाकुर ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के शासनकाल में मुख्यमंत्री आवास के बाहर हंगामा होता था और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं होती थीं. उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार में कानून-व्यवस्था बेहतर हुई है और महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है.
संजय राउत के बयानों पर भी अनुराग ठाकुर का पलटवार: अनुराग ठाकुर ने शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत के फ्रांस और अल्बानिया से जुड़े बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि राउत को सुर्खियों में बने रहने के लिए बयान देने की आदत हो गई है. ठाकुर ने उनकी पार्टी की राजनीतिक स्थिति पर भी टिप्पणी की. इस दौरान उन्होंने विपक्षी नेताओं के बयानों को लेकर भाजपा का रुख सामने रखा.
सम्राट चौधरी ने शोक संतप्त परिवार को दी सांत्वना: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी हरीश द्विवेदी की माता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे. उन्होंने उनके निधन को दुखद बताते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की. चौधरी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में भाजपा का पूरा संगठन हरीश द्विवेदी और उनके परिवार के साथ खड़ा है. श्रद्धांजलि सभा में कई नेताओं ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी.
जगदंबिका पाल बोले- रामराज्य को वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे अखिलेश: सांसद जगदंबिका पाल से जब अखिलेश यादव के 'रामराज्य ही समाजवाद' वाले बयान पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव रामराज्य की अवधारणा को स्वीकार करते हैं, तो उन्हें अयोध्या जाकर भगवान श्रीराम के दर्शन करने चाहिए. पाल ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव रामराज्य की बात केवल राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम के प्रति आस्था और श्रद्धा जताने के साथ उनके मंदिर में दर्शन करना भी महत्वपूर्ण है. पाल ने अखिलेश यादव के बयान को लेकर सवाल उठाया कि उनके समाजवाद की तुलना रामराज्य से कैसे की जा सकती है.
मोदी सरकार की योजनाओं और उत्तर प्रदेश के विकास का किया जिक्र: जगदंबिका पाल ने कहा कि रामराज्य की अवधारणा में सबका साथ और सबका विकास शामिल है. उनके मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विचार को विकास योजनाओं के जरिए आगे बढ़ाया है. उन्होंने दावा किया कि पहले उत्तर प्रदेश को पिछड़े राज्यों में गिना जाता था, लेकिन अब राज्य खाद्यान्न और दूध उत्पादन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) तथा एक जिला, एक उत्पाद (ओडीओपी) जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ा है. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में हवाई अड्डों, मेडिकल कॉलेजों और राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार हुआ है.
2027 के चुनाव का जिक्र कर सपा पर साधा निशाना: जगदंबिका पाल ने कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता समाजवादी पार्टी के शासनकाल और उसकी नीतियों का आकलन करेगी. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान अपराधियों को संरक्षण मिला था. पाल ने दावा किया कि आने वाले चुनाव में जनता इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाएगी. भाजपा नेताओं के इन बयानों से साफ है कि रामराज्य और समाजवाद का मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है.
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