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"रामराज्य की बात करने से पहले माफी मांगें अखिलेश यादव", केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार

सांसद जगदंबिका पाल की दो टूक: राम मंदिर दर्शन न करने वाले नेता रामराज्य की बात करने का हक नहीं रखते. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बस्ती: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के तेलियाजोत में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी की माता की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे भाजपा नेताओं ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के 'रामराज्य ही समाजवाद' वाले बयान पर निशाना साधा. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद जगदंबिका पाल ने इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

नेताओं ने समाजवाद, रामराज्य, कानून-व्यवस्था और अयोध्या में भगवान श्रीराम के दर्शन से जुड़े मुद्दों पर अखिलेश यादव को घेरा. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताई.

बस्ती में केशव प्रसाद मौर्य. (Video Credit: ETV Bharat) केशव मौर्य बोले- रामराज्य की बात करने से पहले माफी मांगें अखिलेश: मीडिया से बातचीत में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामराज्य का समर्थन करने वाला समाजवाद डॉ. राम मनोहर लोहिया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे महान नेताओं का था. उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव का समाजवाद गुंडों और माफियाओं को संरक्षण देने वाला रहा है. मौर्य ने कहा कि रामराज्य की बात करने से पहले अखिलेश यादव को रामभक्तों पर गोली चलवाने और कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों पर लाठीचार्ज की घटनाओं के लिए माफी मांगनी चाहिए. उनके इस बयान के जरिए भाजपा ने सपा सरकार के कार्यकाल और उसकी नीतियों पर सवाल उठाए. करपात्री महाराज ने भी अखिलेश यादव पर साधा निशाना: श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे अयोध्या के संत करपात्री महाराज ने भी सपा शासनकाल को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय बड़ी माता देवकली की मूर्ति चोरी हुई थी और रामलला को निशाना बनाने के लिए पांच आतंकवादी भेजे गए थे. अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वह देश में कहीं से भी चुनाव लड़ लें, अयोध्या के साधु-संत उन्हें चुनौती देंगे. उन्होंने कहा कि साधु-संतों ने भगवान राम के लिए संघर्ष किया है और गोलियां तक खाई हैं. अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर लगाया माहौल खराब करने का आरोप: श्रद्धांजलि सभा के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी मीडिया से बातचीत की. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी नेता बिना सबूत के आरोप लगाकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं. ठाकुर ने कहा कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है, लेकिन कुछ लोग आगजनी और हिंसा के जरिए सत्ता परिवर्तन की बातें करते हैं. उन्होंने ऐसे बयानों को दुष्प्रचार बताते हुए विपक्ष की राजनीति पर सवाल उठाए. योगी सरकार की कानून-व्यवस्था का किया जिक्र: अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था की तुलना सपा सरकार के कार्यकाल से की. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ को दो बार समर्थन दिया और मोदी-योगी की जोड़ी पर भरोसा जताया. ठाकुर ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के शासनकाल में मुख्यमंत्री आवास के बाहर हंगामा होता था और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं होती थीं. उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार में कानून-व्यवस्था बेहतर हुई है और महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है.