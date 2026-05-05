बस्ती में पार्टी के बाद चंद रुपयों के लिए दोस्तों ने रेता गला, आरोपी गिरफ्तार
कप्तानगंज में किराना व्यापारी मनोज मणि त्रिपाठी की हत्या का खुलासा हुआ है. रुपयों के विवाद में दोस्तों ने हत्या का प्लान बनाया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 3:29 PM IST
बस्ती: बस्ती के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में एक दोस्त ने जब पार्टी करने के बाद उधार लिए रुपये वापस नहीं किया, तो उसकी निर्मम हत्या कर दी गई. पुलिस ने अब इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. करचोलिया में हुई किराना व्यापारी मनोज मणि त्रिपाठी की हत्या महज एक मर्डर नहीं, बल्कि विश्वासघात की पराकाष्ठा है.
प्लान के अनुसार हत्या की: यह वारदात उन दोस्तों ने अंजाम दी, जिनके साथ मनोज मणि त्रिपाठी ने अपने जीवन के कई साल गुजारे थे. महज कुछ रुपयों की उधारी के विवाद ने दोस्तों को हैवान बना दिया और उन्होंने हत्या की खौफनाक साजिश रची. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी शिवम और ऋषभ ने मनोज को ठिकाने लगाने की योजना पहले ही बना ली थी. उधारी मांगते-मांगते जब उनका सब्र टूट गया, तो उन्होंने समझौते के बजाय हत्या का रास्ता चुना.
थाना कप्तानगंज पुलिस, SOG व सर्विलांस टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में थाना क्षेत्रान्तर्गत व्यक्ति की हत्या कर सड़क किनारे फेंकने की घटना का अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तो को गिरफ्तार कर आला कत्ल चाकू, पिकअप व मोटर साइकिल की बरामदगी के संबंध में #Addl.SP_Basti द्वारा दी गई बाईट- pic.twitter.com/oLrFMmC5AZ— BASTI POLICE (@bastipolice) May 5, 2026
व्यापारी को उतारा मौत के घाट: इस अपराध को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने बाकायदा बाजार से एक धारदार चाकू खरीदा था. 2 मई की काली रात को आरोपियों ने मनोज को पार्टी करने के बहाने सुनसान जगह पर बुलाया. करचोलिया फार्म के पास सन्नाटे के बीच तीनों दोस्त एक साथ शराब पीने बैठे. जैसे ही मनोज नशे की हालत में हुआ, उसके 'दोस्तों' के भीतर छिपा हुआ जल्लाद बाहर आ गया.
बच्चों के सिर से उठा पिता का साया: शिवम और ऋषभ ने मिलकर निहत्थे मनोज पर अचानक हमला कर दिया और उसकी गर्दन पर चाकू से गहरे वार किए. गर्दन पर प्रहार इसलिए किए गए ताकि मनोज के बचने की कोई भी गुंजाइश न रहे. कुछ ही पलों में मनोज का शरीर ठंडा पड़ गया और उसके दोस्त उसे लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गए. शुरुआत में पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, जिससे यह एक 'ब्लाइंड मर्डर' केस लग रहा था.
सीसीटीवी फुटेज से खुला राज: एएसपी श्यामाकांत के निर्देशन में गठित टीम ने जब कड़ियां जोड़नी शुरू कीं, तो सच की परतें खुलने लगीं. पुलिस ने क्षेत्र के कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला, जिसमें आरोपी वारदात से पहले शराब और हथियार खरीदते साफ नजर आए. मृतक के शरीर में अल्कोहल की पुष्टि ने यह साफ कर दिया कि हत्या से पहले उसे साजिश के तहत नशा कराया गया था. पत्नी कुमकुम के शक और पुलिस की कड़ी पूछताछ के आगे आरोपी शिवम और ऋषभ ज्यादा देर टिक नहीं सके.
बिखर गया हंसता-खेलता परिवार: गिरफ्त में आते ही दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और पुलिस ने 48 घंटे के भीतर इस केस को सुलझा लिया. हत्या की मुख्य वजह लेनदेन का विवाद रहा. दोनों आरोपियों को अब जेल भेज दिया गया है. इस हत्याकांड ने मस्जिदिया गांव के एक घर का चिराग बुझा दिया और 36 वर्षीय मनोज अपने परिवार का एकमात्र सहारा थे. उनके 16 वर्षीय बेटे शानू और 15 वर्षीय बेटी खुशी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं.
यह भी पढ़ें- यूपी के 4 पुलिसकर्मियों की हरियाणा में मौत, मृतकों में 2 दरोगा और दो सिपाही शामिल, सभी जालौन में थे तैनात