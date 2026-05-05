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बस्ती में पार्टी के बाद चंद रुपयों के लिए दोस्तों ने रेता गला, आरोपी गिरफ्तार

कप्तानगंज मर्डर मिस्ट्री: शराब, साजिश और चाकू; 48 घंटे में पुलिस ने बेनकाब किए कातिल दोस्त. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बस्ती: बस्ती के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में एक दोस्त ने जब पार्टी करने के बाद उधार लिए रुपये वापस नहीं किया, तो उसकी निर्मम हत्या कर दी गई. पुलिस ने अब इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. करचोलिया में हुई किराना व्यापारी मनोज मणि त्रिपाठी की हत्या महज एक मर्डर नहीं, बल्कि विश्वासघात की पराकाष्ठा है. प्लान के अनुसार हत्या की: यह वारदात उन दोस्तों ने अंजाम दी, जिनके साथ मनोज मणि त्रिपाठी ने अपने जीवन के कई साल गुजारे थे. महज कुछ रुपयों की उधारी के विवाद ने दोस्तों को हैवान बना दिया और उन्होंने हत्या की खौफनाक साजिश रची. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी शिवम और ऋषभ ने मनोज को ठिकाने लगाने की योजना पहले ही बना ली थी. उधारी मांगते-मांगते जब उनका सब्र टूट गया, तो उन्होंने समझौते के बजाय हत्या का रास्ता चुना. व्यापारी को उतारा मौत के घाट: इस अपराध को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने बाकायदा बाजार से एक धारदार चाकू खरीदा था. 2 मई की काली रात को आरोपियों ने मनोज को पार्टी करने के बहाने सुनसान जगह पर बुलाया. करचोलिया फार्म के पास सन्नाटे के बीच तीनों दोस्त एक साथ शराब पीने बैठे. जैसे ही मनोज नशे की हालत में हुआ, उसके 'दोस्तों' के भीतर छिपा हुआ जल्लाद बाहर आ गया.