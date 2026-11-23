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बस्ती में 11वीं के छात्र को लेकर गायब हुई शिक्षिका!

बस्ती में नाबालिग को लेकर टीचर फरार! ( Photo Credit; ETV Bharat )

बस्ती: यूपी बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में एक निजी विद्यालय की शिक्षिका पर कक्षा 11 में पढ़ने वाले नाबालिग छात्र को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने का गंभीर आरोप लगा है. बेटे के अचानक लापता होने से परिवार में हड़कंप मच गया. परिजनों ने अपने स्तर से काफी खोजबीन की, लेकिन जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो छात्र के पिता ने कप्तानगंज थाने पहुंचकर शिक्षिका के खिलाफ लिखित शिकायत दी.

शिक्षिका पर केस दर्ज, जांच जारी