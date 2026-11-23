बस्ती में 11वीं के छात्र को लेकर गायब हुई शिक्षिका!
टीचर पर अपहरण और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज, तलाश जारी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 6:25 PM IST
बस्ती: यूपी बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में एक निजी विद्यालय की शिक्षिका पर कक्षा 11 में पढ़ने वाले नाबालिग छात्र को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने का गंभीर आरोप लगा है. बेटे के अचानक लापता होने से परिवार में हड़कंप मच गया. परिजनों ने अपने स्तर से काफी खोजबीन की, लेकिन जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो छात्र के पिता ने कप्तानगंज थाने पहुंचकर शिक्षिका के खिलाफ लिखित शिकायत दी.
शिक्षिका पर केस दर्ज, जांच जारी
मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षिका के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस को दी गई लिखित तहरीर के मुताबिक,नाबालिग छात्र स्कूल संचालक का बेटा है. तहरीर में आरोप लगाया गया है कि स्कूल में करीब एक वर्ष से अध्यापन कार्य कर रही शिक्षिका सोमवार की सुबह करीब सात बजे छात्र को बहला-फुसलाकर अपने साथ कहीं लेकर चली गई.
संभावित ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी
पिता के मुताबिक, बेटे के अचानक गायब होने की जानकारी मिलने पर परिवार के लोग परेशान हो गए.मामले की गंभीरता को देखते हुए कप्तानगंज पुलिस ने आरोपी शिक्षिका के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस छात्र और शिक्षिका की तलाश में जुटी है. संभावित लोकेशन के आधार पर उनकी जानकारी जुटाने के साथ ही मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.
छात्र की तलाश जारी
कप्तानगंज के प्रभारी आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि नाबालिग बच्चे के गायब होने की सूचना पर एक महिला शिक्षिका के खिलाफ गंभीर धाराओं के मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी शिक्षिका की तलाश की जा रही है.
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