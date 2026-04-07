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बस्ती के इंजीनियरिंग छात्र की पुणे में मौत; परिजनों ने कॉलेज पर लगाए गंभीर आरोप, FIR की मांग

मृत छात्र की बहन संगीता ने कहा कि हादसे के बाद 40 मिनट तक विशाल तड़पता रहा लेकिन कोई मदद नहीं मिली.

बस्ती के इंजीनियरिंग छात्र की पुणे में मौत.
बस्ती के इंजीनियरिंग छात्र की पुणे में मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 10:20 AM IST

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बस्ती: ​पुणे के टोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट में बस्ती निवासी होनहार छात्र विशाल वर्मा की मौत हो गई. बास्केटबॉल खेलते समय विशाल पर लोहे का पोल गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई. परिजनों ने कॉलेज प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं.

मृतक विशाल वर्मा के पिता बाबूराम वर्मा ने बताया कि पिता ने बताया कि कॉलेज में शाम के समय बास्केटबॉल खेलते वक्त पोल बेंड हो गया और उनके बेटे के ऊपर गिर गया. इससे उसका सिर फट गया. समय से इलाज नहीं मिलने पर उसकी मौत हो गई.

उन्होंने कहा कि उनका तो सब कुछ बर्बाद हो गया. बेटा ही नहीं पूरे परिवार का सपना चकनाचूर हो गया. वह खेती किसानी करके किसी तरह लाखों रुपए की फीस कॉलेज को दे रहे थे. कॉलेज की लापरवाही ने उनके बेटे की जान ले ली.

स्कूल के अन्य बच्चे भी बता रहे हैं कि पोल इस कदर जर्जर हो गया था कि उससे कभी भी कोई हादसा हो सकता था. शिकायत के बावजूद कॉलेज प्रबंधन ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया. पिता ने कहा कि कॉलेज के जिम्मेदार लोगों पर एफआईआर होनी चाहिए.

परिजनों ने कॉलेज पर लगाए गंभीर आरोप. (Video Credit: ETV Bharat)

घटना का सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि लाखों रुपए सालाना फीस वसूलने वाले संस्थान के पास आपातकालीन स्थिति के लिए एक एंबुलेंस तक नहीं थी. प्रिंसिपल का यह स्वीकार करना कि एम्बुलेंस ड्राइवर मौजूद नहीं था, उस खोखले सिस्टम की पोल खोलता है, जहां छात्रों का जीवन केवल आंकड़ा है.

मृत छात्र के परिजनों का आरोप है कि खेल उपकरण 10-15 वर्षों से मेंटेन नहीं किए गए. लोहे के खंभों में लगी जंग साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन प्रशासन की आंखों पर शायद मुनाफे की पट्टी बंधी थी.

सवाल यह है कि क्या संस्थानों में सेफ्टी ऑडिट केवल कागजों तक सीमित है? बास्केटबॉल रिंग, जिम उपकरण या लैब की मशीनें क्या इनके निरीक्षण के लिए कोई जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए?

मृत छात्र की बहन संगीता वर्मा ने कहा कि हादसे के बाद 40 मिनट तक विशाल मदद के लिए तड़पता रहा लेकिन कोई मदद नहीं मिली. बहन का आरोप है कि पुलिस के पास लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया है, मगर अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज की गई.

​मृत छात्र विशाल वर्मा के पिता बाबूराम वर्मा ने कहा कि जिस इंजीनियर कॉलेज में बच्चे को काबिल बनाने के लिए दो साल में 20 लाख रुपए फीस के रूप में दिए उसी कॉलेज का परिसर और प्रबंधन तंत्र छात्र विशाल के लिए मौत की कब्रगाह बन गया.

मृत छात्र विशाल की बड़ी बहन सुनीता वर्मा ने कॉलेज मैनेजमेंट पर गंभीर आरोप लगाए. कहा कि मेट्रो सिटी में एंबुलेंस का समय से न मिलना बेहद शर्मनाक है.

जिस कॉलेज में उनके भाई का जीवन सुधरना था उस कॉलेज की लापरवाही से भाई की दर्दनाक मौत हो गई. उनके एक भाई ने पुणे में संबंधित थाने में लिखित शिकायत की मगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई.

मृतक की मां अवतारी देवी और बड़ी बहन शांति वर्मा ने कॉलेज पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि भाई की हत्या की गई है. कॉलेज के मैनेजमेंट के खिलाफ कड़ी कार्रावाई होनी चाहिए. कॉलेज की लापरवाही की वजह से खेल का मैदान उनके भाई के लिए मौत का कारण बन गया.

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