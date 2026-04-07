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बस्ती के इंजीनियरिंग छात्र की पुणे में मौत; परिजनों ने कॉलेज पर लगाए गंभीर आरोप, FIR की मांग

बस्ती के इंजीनियरिंग छात्र की पुणे में मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बस्ती: ​पुणे के टोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट में बस्ती निवासी होनहार छात्र विशाल वर्मा की मौत हो गई. बास्केटबॉल खेलते समय विशाल पर लोहे का पोल गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई. परिजनों ने कॉलेज प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. मृतक विशाल वर्मा के पिता बाबूराम वर्मा ने बताया कि पिता ने बताया कि कॉलेज में शाम के समय बास्केटबॉल खेलते वक्त पोल बेंड हो गया और उनके बेटे के ऊपर गिर गया. इससे उसका सिर फट गया. समय से इलाज नहीं मिलने पर उसकी मौत हो गई. उन्होंने कहा कि उनका तो सब कुछ बर्बाद हो गया. बेटा ही नहीं पूरे परिवार का सपना चकनाचूर हो गया. वह खेती किसानी करके किसी तरह लाखों रुपए की फीस कॉलेज को दे रहे थे. कॉलेज की लापरवाही ने उनके बेटे की जान ले ली. स्कूल के अन्य बच्चे भी बता रहे हैं कि पोल इस कदर जर्जर हो गया था कि उससे कभी भी कोई हादसा हो सकता था. शिकायत के बावजूद कॉलेज प्रबंधन ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया. पिता ने कहा कि कॉलेज के जिम्मेदार लोगों पर एफआईआर होनी चाहिए. परिजनों ने कॉलेज पर लगाए गंभीर आरोप. (Video Credit: ETV Bharat) घटना का सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि लाखों रुपए सालाना फीस वसूलने वाले संस्थान के पास आपातकालीन स्थिति के लिए एक एंबुलेंस तक नहीं थी. प्रिंसिपल का यह स्वीकार करना कि एम्बुलेंस ड्राइवर मौजूद नहीं था, उस खोखले सिस्टम की पोल खोलता है, जहां छात्रों का जीवन केवल आंकड़ा है. मृत छात्र के परिजनों का आरोप है कि खेल उपकरण 10-15 वर्षों से मेंटेन नहीं किए गए. लोहे के खंभों में लगी जंग साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन प्रशासन की आंखों पर शायद मुनाफे की पट्टी बंधी थी.