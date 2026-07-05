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लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 5 लाख की रंगदारी मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, हत्थे चढ़ा झांसी का शातिर शूटर

आरोपी लॉरेंस के नाम पर प्रदेश के कई जिलों के कारोबारियों से रंगदारी वसूल चुका है.

पुलिस की गिरफ्त में रंगदारी मांगने का आरोपी.
पुलिस की गिरफ्त में रंगदारी मांगने का आरोपी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 8:51 AM IST

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बस्ती : लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर दहशत और उगाही की कोशिश कर रहे एक शातिर को बस्ती पुलिस ने गिरफ्तार किया है. स्वाट, सर्विलांस और थाना हर्रैया पुलिस टीम ने जाल बिछाकर खुद को कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य और शूटर बताने वाले शातिर अपराधी को दबोचा है. शातिर अपराधी फोन पर लोगों को मौत की धमकी देकर रंगदारी मांगता था. पुलिस टीम ने एक बाल अपचारी को भी कस्टडी में लिया है. अपराधियों के पास से हाईटेक फोन भी बरामद किया है, जिससे धमकी भरे कॉल किए जा रहे थे.

बताया गया कि अपर पुलिस अधीक्षक श्यामकांत के निर्देश के बाद प्रभारी निरीक्षक हर्रैया की टीम ने स्वाट और सर्विलांस की मदद से बेलाडे शुक्ल मोड़ के पास से दो संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में एक युवक की पहचान राधा रमण के रूप में हुई. राधारमण मूलरूप से बुंदेलखंड झांसी, थाना कुल्दन, ग्राम पठा करका का रहने वाला है. राधा रमण के साथ पकड़े गए नाबालिग ने कबूल किया कि वे लोगों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर बताकर धन उगाही करते थे. रकम न मिलने या पुलिस के पास जाने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाती थी.

एडिशनल एसपी ने बताया कि मुख्य आरोपी राधारमण है, उसके पास से घटना में इस्तेमाल किया जाने वाला एंड्रॉयड स्मार्टफोन बरामद किया है. इस संबंध में हर्रैया थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. अपराधियों के खिलाफ जबरन वसूली/रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है. मुख्य आरोपी को जेल भेज दिया गया है. नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

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