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बस्ती में सनातन धर्म संवाद के आयोजक प्रशांत पांडेय के खिलाफ FIR दर्ज, भड़काऊ भाषण-ध्वनि प्रदूषण का आरोप

कोतवाली प्रभारी मोतीचंद ने बताया, सनातन धर्म संवाद के आयोजक प्रशांत पांडेय सहित दो अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की गयी है.

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प्रशांत पांडेय ने की निष्पक्ष जांच की मांग (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 5:13 PM IST

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बस्ती: बस्ती में हुए 'सनातन धर्म संवाद' कार्यक्रम के पांच दिन बीत जाने के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. कार्यक्रम के मुख्य आयोजक और राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत पांडेय सहित दो अन्य के विरुद्ध कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. यह कार्रवाई कार्यक्रम में दिए गए भाषणों से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने और लाउडस्पीकर के अनियंत्रित प्रयोग को लेकर की गई है. बीते दिनों राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में जगतगुरु अविमुक्तेश्वरानंद के सानिध्य में यह भव्य प्रोग्राम हुआ था.

गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष ने नाराजगी जतायी थी: इस कार्यक्रम की कमान प्रशांत पांडेय संभाल रहे थे, जिन पर अब कानूनी शिकंजा कस गया है. आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं द्वारा दिए गए कुछ भाषणों की भाषा मर्यादित नहीं थी, जिससे विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्यता फैलने की आशंका जताई गई. मामले ने तब तूल पकड़ा जब उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला ने कार्यक्रम के दो दिन बाद प्रेस वार्ता कर आयोजकों पर सवाल उठाए. उनके कड़े रुख के बाद प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हुई और अंततः कोतवाली थाना प्रभारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया.

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गौ सेवा आयोग उपाध्यक्ष के कड़े रुख के बाद एक्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)

वीडियो रिकॉर्डिंग खंगाल रही पुलिस: कोतवाली प्रभारी मोतीचंद के अनुसार, जिले में कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी व्यक्ति या संगठन को धर्म के नाम पर सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से विवेचना कर रही है और कार्यक्रम की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के तौर पर खंगाला जा रहा है. एफआईआर में विशेष रूप से तेज ध्वनि के प्रयोग और भड़काऊ भाषणों को आधार बनाकर कानूनी धाराओं का उल्लेख किया गया है.

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भड़काऊ भाषण का आरोप. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रशांत पांडेय ने की निष्पक्ष जांच की मांग: ध्वनि प्रदूषण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के नियमों का पालन कराना स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है. वहीं, वैमनस्यता फैलाने वाले भाषण समाज में उस विष को घोलते हैं, जिसे साफ करने में दशकों लग जाते हैं. इस कार्रवाई पर आयोजक प्रशांत पांडेय ने कहा है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके. बस्ती की यह घटना आयोजकों के लिए एक बड़ा सबक है कि धर्म के नाम पर कानून और सामाजिक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा कभी न लांघी जाए.

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