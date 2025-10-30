ETV Bharat / state

यूपी में सड़क हादसा; बस्ती में स्कूली बस को प्राइवेट बस ने मारी टक्कर, बच्चों समेत 15 घायल

स्कूली बच्चे और प्राइवेट बस के यात्री घायल: इस हादसे में स्कूली बच्चे और प्राइवेट बस के कई यात्री घायल हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची. घायलों को बसों से बाहर निकाला गया. सभी घायल बच्चों और यात्रियों को बहादुरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. गंभीर रूप से घायल लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

बस्ती: जिले के कलवारी थाना क्षेत्र में राम जानकी मार्ग पर स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल के पास एक निजी बस ने बच्चों से स्कूली बस को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बसों के अगला-पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.

पुलिस अधीक्षक दुर्घटनास्थल पर पहुंचे: पुलिस अधीक्षक अभिनंदन मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि गुरुवार सुबह 7:30 बजे यह दुर्घटना हुई थी. यहां लिटिल फ्लावर स्कूल की बस एक बच्चे को लेने के लिए खड़ी हुई थी. तभी पीछे से एक प्राइवेट बस ने आकर उसमें टक्कर मार दी. स्कूल बस में कुल नौ बच्चे थे. इनमें से पांच बच्चों को किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई है. चार घायल बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया.

दो लड़कियों का सीटी स्कैन कराया गया: उनमें से दो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं और इलाज के बाद वापस घर चले गए. जो दो बच्चियां हैं, अंशु और सलोनी. उन्हें थोड़ी दिक्कत थी. इनका सीटी स्कैन और दूसरी जांचें करायी गयी हैं. अब उनकी स्थिति भी नॉर्मल है. पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने कहा कि हम लोग दुर्घटना स्थल और मेडिकल कॉलेज भी गये थे. डॉक्टरों से बात की थी.

बस ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई: उन्होंने कहा कि सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं. कोई घबराने वाली बात नहीं है. हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि इलाज अच्छे से अच्छा हो. जल्दी ही यह बच्चियां भी ठीक हो जाएं. इसके अलावा टक्कर मारने वाली प्राइवेट बस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. मौके पर कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य है. सभी बच्चे ठीक हैं. दोनों लड़कियों का इलाज किया जा रहा है. वह दोनों भी जल्द ही ठीक हो जाएंगी.

यह भी पढ़ें- प्रयागराज से मुंबई के लिए नियमित रहेगी विमान सेवा, एलाइंस एयर की बिलासपुर उड़ान में बदलाव, अब सिर्फ तीन दिन