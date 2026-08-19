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बस्ती पहुंचे आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष ने सपा मुखिया पर बोला हमला; किसान बिरादरी के अपमान से जोड़ा, "चवन्नी" वाला बयान

राष्ट्रीय लोकदल के नेता राजा ऐश्वर्यराज सिंह प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद पहुंचे थे.

बस्ती पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष राजा ऐश्वर्यराज सिंह.
बस्ती पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष राजा ऐश्वर्यराज सिंह. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 10:24 AM IST

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Updated : August 19, 2026 at 10:36 AM IST

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बस्ती : प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के नेता राजा ऐश्वर्यराज सिंह का कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जगह जगह स्वागत किया. शास्त्रीय चौक पहुंचने पर बुलडोजर से फूल कर स्वागत किया गया. मीडिया से बातचीत के दौरान ऐश्वर्यराज सिंह ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में भाषा की मर्यादा बनाए रखने की नसीहत भी दी.

बस्ती पहुंचे आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष राजा ऐश्वर्यराज सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)

ऐश्वर्यराज सिंह ने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव PDA वाले बयान और राजनीतिक विचारधारा पर सवाल खड़े किए. कहा कि चौधरी चरण सिंह ने कभी जातियों के विभाजन की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने केवल एक बिरादरी बनाई, जिसे किसान बिरादरी कहा जाता है. फिलवक्त अखिलेश यादव अपनी ही विचारधारा से भ्रमित और विचलित हो चुके हैं और बार-बार PDA की परिभाषा बदल रहे हैं.



ऐश्वर्यराज सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव के ऐसे बयान सीधे तौर पर किसान बिरादरी और चौधरी साहब की सोच का अपमान है. उन्होंने दावा किया कि पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में सोनभद्र तक की पूरी किसान बिरादरी और प्रदेश के मतदाता आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के गठबंधन को करारा जवाब देंगे और NDA गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाएगा.

समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा दिए गए चवन्नी वाले बयान पर कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए. अखिलेश यादव को अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखना चाहिए और अमर्यादित बयानों से बचना चाहिए. कहा कि समाजवादी पार्टी की नींव चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से जुड़ी रही है.

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Last Updated : August 19, 2026 at 10:36 AM IST

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