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बस्ती पहुंचे आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष ने सपा मुखिया पर बोला हमला; किसान बिरादरी के अपमान से जोड़ा, "चवन्नी" वाला बयान

बस्ती पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष राजा ऐश्वर्यराज सिंह. ( Photo Credit : ETV Bharat )