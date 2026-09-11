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बस्ती में पुलिस आवास निगम के कंप्यूटर ऑपरेटर की हत्या, गोरखपुर में थी तैनाती

पुलिस आवास निगम के कंप्यूटर ऑपरेटर की हत्या, ( Photo Credit : ETV Bharat )