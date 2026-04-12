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फिल्मी स्टाइल में जाली नोटों से लगाते थे चूना, गड्डी का पहला और आखिरी नोट असली, बाकी नकली

बस्ती पुलिस ने सिडिंकेट का किया भंडाफोड़, पुलिस ने बरामद किए 4.20 लाख के नकली नोट.

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फिल्मी स्टाइल में जाली नोटों से लगाते थे चूना. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 8:17 AM IST

3 Min Read
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बस्ती: जिले की पुलिस ने जाली नोट के बड़े सिडिंकेट का भंडाफोड़ किया है. यह सिडिंकेड फिल्म बाप नंबरी बेटा दस नंबरी की तर्ज पर जाली नोटों को खपाता था. यह गैंग लोगों को झांसे में लेकर गड्डी के ऊपर और नीचे असली नोट और बीच में नकली नोट लगाकर चूना लगाता था. पुलिस ने गैंग के पास से 4.20 लाख के नकली नोट बरामद किए हैं.

ऐसे पकड़ा गया गैंग: पुलिस के मुताबिकशनिवार को मुखबिर से मिली सटीक सूचना के बाद बस्ती पुलिस ने बक्सई घाट पुल पर जाल बिछाया, पुलिस की घेराबंदी देख अभियुक्तों ने अपनी तीन मोटरसाइकिलों से भागने का प्रयास किया, लेकिन टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए सरगना मुस्तफा समेत पांच आरोपियों को दबोच लिया. तलाशी के दौरान इनके पास से 500, 200 और 100 रुपए की कुल 17 गड्डियां बरामद हुईं, जो प्रथम दृष्टया कूटरचित पाई गईं. पकड़े गए आरोपियों में मणिकान्त चौधरी नेपाल का रहने वाला है. वह वर्तमान में महराजगंज में ठिकाना बनाकर रह रहा था. इसके अलावा गिरफ्तार नबीउल्लाह उस्मानी पर पहले से ही गोरखपुर और कुशीनगर में जाली नोट चलाने के मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस को अंदेशा है कि इस गिरोह के तार सीमा पार के जाली नोटों के बड़े सप्लायरों से जुड़े हो सकते हैं.

ऐसे लगाते थे चूना: अपर पुलिस अधीक्षक के अनुसार यह गिरोह बेहद शातिर तरीके से काम करता था. बैंक से बड़ी नकदी निकालकर निकलने वाले किसान और मध्यम वर्गीय लोग इसके शिकार होते थे. गिरोह के सदस्य पीड़ित को विश्वास में लेते थे कि उनके पास केमिकल या विशेष माध्यम से तैयार नोट हैं जिन्हें वे दोगुना करके दे सकते हैं. ये लोग गड्डी के ऊपर और नीचे असली नोट लगाकर बीच में जाली नोट रखते थे. भीड़भाड़ वाले इलाकों में पीड़ित को गड्डी थमाकर वे असली पैसे लेकर चंपत हो जाते थे.

पुलिस ने इस गिरोह के पास से 4.20 लाख के नकली नोट, 7 स्मार्टफोन, 3 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं. गिरफ्तार पांचों अभियुक्तों के खिलाफ वाल्टर गंज थाने की पुलिस ने मुस्तफा, नबीउल्लाह, नबीउल्लाह उस्मानी, हबीर्बुर्रहमान और मणिकान्त चौधरी के ऊपर भारतीय न्याय संहिता की धारा धोखाधड़ी सहित नकली नोटो के कारोबार में संलिप्त होने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

एडिशनल एसपी श्यामाकांत ने बताया कि यह एक संगठित गिरोह है जो कई जनपदों में सक्रिय था. इनके पास से बरामद नोटों की गुणवत्ता और इनके नेटवर्क की गहराई की जांच की जा रही है. जल्द ही इस गिरोह के कुछ और मददगारों को भी सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.


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