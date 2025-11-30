ETV Bharat / state

प्रधानमंत्री योजना का झांसा, 38 फर्जी खाते, बस्ती पुलिस ने ऐसे किया 4 करोड़ की ठगी करने वाले गैंग का खुलासा

बस्ती पुलिस ने गैंग के 6 मेंबर को गिरफ्तार किया है. आरोपी सरकारी योजनाओं और मुफ्त बैंक खाता खोलने का लालच देकर ठगी करते थे.

पुलिस ने 6 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने 6 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार.
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

November 30, 2025

Updated : November 30, 2025 at 6:01 PM IST

बस्ती : पुलिस ने एक बड़े साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है. साइबर सेल ने गिरोह के 6 ठगों को गिरफ्तार किया है. गिरोह प्रधानमंत्री के नाम पर चल रही सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के बहाने झांसा देता था. गिरोह ने फर्जी 38 बैंक खाते खोले थे, जिसका उपयोग देशभर में फ्रॉड में मिलने वाली राशि के कलेक्शन में किया जाता था.

डीआईजी संजीव त्यागी ने बताया, गैंग ने देशभर में 4.15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है. गिरोह का नेटवर्क देशभर के 74 अलग-अलग मामलों से जुड़ा है, जिससे एक संगठित राष्ट्रीय धोखाधड़ी चेन का खुलासा हुआ है. गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि ठगी का सारा लेनदेन एक फॉर्नर (विदेशी नागरिक) के जरिए होता था, जिसमें मुख्य माध्यम क्रिप्टो करेंसी थी.

गिरोह के खिलाफ 74 मामले दर्ज थे. (Video Credit; ETV Bharat)

मास्टरमाइंड विदेश में : डीआईजी ने बताया, गिरोह के 6 आरोपी सुजीत, निपेंद्र, रामनाथ, अश्विनी, निखिल और प्रशांत को कोतवाली व लालगंज थाने की पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर देर रात बस्ती से गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि गिरोह का मास्टरमाइंड देश के बाहर बैठकर पूरे ठगी तंत्र का संचालन करता था. कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रिंस चौधरी ने नवंबर में पहला केस दर्ज कराया था. प्रिंस ने बताया था कि फ्रॉड गैंग के सदस्यों ने फर्जी बैंक खाते खोले और उनके खाते का कोई डॉक्यूमेंट नहीं उपलब्ध कराया.

गैंग के खिलाफ लोगों ने कराए थे तीन मुकदमे : लालगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले दिनेश कुमार ने भी फ्री में खाता खोलने का लालच देकर दूसरी शिकायत दर्ज कराई थी. दिनेश ने बताया था कि पासबुक व एटीएम मांगने पर उनके साथ बदसलूकी की गई. वहीं तीसरा मुकदमा सोनहा थाना क्षेत्र के रमेश मौर्य ने दर्ज कराया. रमेश ने आरोप लगाया कि इलाके के कुछ लोग प्रधानमंत्री के नाम पर सरकारी योजना का लाभ देने का झांसा दे रहे और डॉक्यूमेंट लेकर फ्री में खाते खोल रहे हैं. पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए तीनों केस की जांच की, तो साइबर फ्रॉड गैंग का खुलासा हुआ.

महिलाओं के नाम पर चल रही सिम का करते थे उपयोग : डीआईजी संजीव त्यागी ने बताया, गिरोह ठगी का पूरा खेल महिलाओं के नाम पर चल रही सिम का इस्तेमाल कर ठगी करते थे. गिरोह की मदद एक बैंक कर्मी हरिओम दुबे करता था. बैंक कर्मी KYC फॉर्म से ग्राहकों के नंबर और डिटेल लेकर उन्हें कमीशन का लालच देकर म्यूल खाते (किराए के खाते) खुलवाता था. इन खातों का उपयोग ठगी के पैसों के लेनदेन के लिए किया जाता था. हरिओम से पूछताछ की जा रही है.

