ETV Bharat / state

यूपी के इस गांव में फौजियों की 'फैक्ट्री'; कर्नल से लेकर मेजर तक, 12वीं के बाद ही सेना में जाने की तैयारी में जुट जाते हैं युवा

गांव के काफी लोग सेना में हैं. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बस्ती : पचवस को फौजियों की फैक्ट्री वाला गांव कहा जाता है. मौजूदा समय में यहां के 70 से अधिक सैनिक देशसेवा कर रहे हैं. इनमें कर्नल से लेकर मेजर तक शामिल हैं. जिला मुख्यालय से 40 किमी दूर स्थित इस गांव के लोग कई दशकों से सेना में शामिल होते चले आ रहे हैं. युवाओं में यह जज्बा आज भी कायम है. गांव के सैनिक द्वितीय विश्वयुद्ध से लेकर करगिल युद्ध तक में दुश्मनों के दांत खट्टे कर चुके हैं. यहां के युवा 12वीं के बाद सेना में जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं. रिटायर होने के बाद सैनिक गांव के युवक-युवतियों को ट्रेंड करते हैं. ईटीवी भारत की टीम गांव में पहुंची. यहां के लोगों से बातचीत की. पढ़िए रिपोर्ट... रिटायरमेंट के बाद गांव में ट्रेनिंग देते हैं सैनिक : 1971 में भारत-पाक लड़ाई में पंजाब के हाजीपुर में बतौर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल केसरी सिंह के बहादुरी के किस्से काफी मशहूर हैं. केसरी सिंह ने पाकिस्तानी सेना को पीछे ढकेल दिया था. रिटायर होने के बाद उन्होंने गांव के बच्चों को सेना के लिए तैयार करना शुरू कर दिया. इसके बाद से गांव में यह परंपरा ही चल निकली. कर्नल केसरी के भाई रंजीत सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि अब उनका बेटा भी इसी सेवा में है. सेना से रिटायर्ड सैनिकों ने दी जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat) 'हर घर का एक सदस्य सेना में' : गांव के रहने वाले रिटायर्ड सूबेदार अलगू सिंह ने बताया कि गांव में लगभग हर घर का कोई न कोई सदस्य सेना में है. सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस विभाग में गांव के युवा तैनात हैं. यहां का हर बेटा सेना की वर्दी पहनने का सपने देखता है. राज सिंह और अभय प्रताप सिंह इन्हीं लोगों में शामिल हैं. वे अपने सपने को पूरा करने लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. यहां के जवान गांव के युवाओं को ट्रेनिंग और प्रेरणा देते हैं. गांव के स्कूलों में बच्चों को अनुशासन और सेवा की भावना सिखाई जाती है. एक ही घर के कई लोग सेना में : रिटायर्ड सूबेदार सुखपाल सिंह ने बताया कि गांव की आबादी तकरीबन 2000 के आसपास है. 600 से अधिक परिवार इस गांव में रहते हैं. अब तक इस गांव के डेढ़ हजार से अधिक युवा सेना, पुलिस आदि में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. वह बताते हैं कि उन्होंने 1971 का युद्ध लड़ा और अब रिटायर हो चुके हैं. उनके परिवार के 5 सदस्य अभी सेना में हैं.