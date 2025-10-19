यूपी के इस गांव में फौजियों की 'फैक्ट्री'; कर्नल से लेकर मेजर तक, 12वीं के बाद ही सेना में जाने की तैयारी में जुट जाते हैं युवा
बस्ती के पचवस गांव में 70 से अधिक सैनिक, कई दशक से चली आ रही परंपरा, यहां की रगों में दौड़ता है देशसेवा का जुनून.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2025 at 7:22 AM IST
बस्ती : पचवस को फौजियों की फैक्ट्री वाला गांव कहा जाता है. मौजूदा समय में यहां के 70 से अधिक सैनिक देशसेवा कर रहे हैं. इनमें कर्नल से लेकर मेजर तक शामिल हैं. जिला मुख्यालय से 40 किमी दूर स्थित इस गांव के लोग कई दशकों से सेना में शामिल होते चले आ रहे हैं. युवाओं में यह जज्बा आज भी कायम है.
गांव के सैनिक द्वितीय विश्वयुद्ध से लेकर करगिल युद्ध तक में दुश्मनों के दांत खट्टे कर चुके हैं. यहां के युवा 12वीं के बाद सेना में जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं. रिटायर होने के बाद सैनिक गांव के युवक-युवतियों को ट्रेंड करते हैं. ईटीवी भारत की टीम गांव में पहुंची. यहां के लोगों से बातचीत की. पढ़िए रिपोर्ट...
रिटायरमेंट के बाद गांव में ट्रेनिंग देते हैं सैनिक : 1971 में भारत-पाक लड़ाई में पंजाब के हाजीपुर में बतौर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल केसरी सिंह के बहादुरी के किस्से काफी मशहूर हैं. केसरी सिंह ने पाकिस्तानी सेना को पीछे ढकेल दिया था. रिटायर होने के बाद उन्होंने गांव के बच्चों को सेना के लिए तैयार करना शुरू कर दिया. इसके बाद से गांव में यह परंपरा ही चल निकली. कर्नल केसरी के भाई रंजीत सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि अब उनका बेटा भी इसी सेवा में है.
'हर घर का एक सदस्य सेना में' : गांव के रहने वाले रिटायर्ड सूबेदार अलगू सिंह ने बताया कि गांव में लगभग हर घर का कोई न कोई सदस्य सेना में है. सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस विभाग में गांव के युवा तैनात हैं. यहां का हर बेटा सेना की वर्दी पहनने का सपने देखता है. राज सिंह और अभय प्रताप सिंह इन्हीं लोगों में शामिल हैं. वे अपने सपने को पूरा करने लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. यहां के जवान गांव के युवाओं को ट्रेनिंग और प्रेरणा देते हैं. गांव के स्कूलों में बच्चों को अनुशासन और सेवा की भावना सिखाई जाती है.
एक ही घर के कई लोग सेना में : रिटायर्ड सूबेदार सुखपाल सिंह ने बताया कि गांव की आबादी तकरीबन 2000 के आसपास है. 600 से अधिक परिवार इस गांव में रहते हैं. अब तक इस गांव के डेढ़ हजार से अधिक युवा सेना, पुलिस आदि में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. वह बताते हैं कि उन्होंने 1971 का युद्ध लड़ा और अब रिटायर हो चुके हैं. उनके परिवार के 5 सदस्य अभी सेना में हैं.
गांव की बेटियां भी सेना में तैनात : सेना से रिटायर हो चुके गांव के अन्य लोगों ने बताया कि गांव के युवकों के अलावा यहां की कई बेटियां भी सेना में तैनात हैं. सेना में जाने का सपना संजोए तमाम युवा रोजाना मैदान में पसीना बहा रहे हैं. सुबह और शाम को गांव के बाहर पचवस डिग्री कॉलेज के मैदान में आर्मी की ट्रेनिंग लेते हैं. सेना से रिटायर हो चुके रोहन सिंह समेत कई अन्य सैनिक उन्हें ट्रेनिंग देते हैं. आर्मी में वैकेंसी आते ही 6 महीने पहले से ट्रेनिंग शुरू करवा दी जाती है.
गांव में भाईचारा, सफाई का भी रखा जाता है ध्यान : सैनिकों वाला यह गांव अन्य गांवों की तुलना में काफी अलग है. गांव के लोग अनुशासन के साथ रहते हैं. समय से हर काम पूरे करते हैं. सफाई का भी पूरा ध्यान रखते हैं. नाली-सड़क सभी साफ रखे जाते हैं, भले ही सफाई कर्मी न आएं. यहां राजनीतिक मतभेद भले ही हो लेकिन यहां लड़ाई-झगड़े नहीं होते हैं.
गांव से पहली बार सैनिक बने थे तालुकेदार सिंह : गांव के पहले सैनिक तालुकेदार सिंह थे. वे 1942 में रंगून में अंग्रेजों के साथ लड़ाई में शामिल थे. तालुकेदार सिंह द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल थे. बर्मा बॉर्डर पर वह शहीद हो गए थे. उनके बाद अभी तक इस गांव का कोई शहीद नहीं हुआ है. इस गांव के सैनिकों ने पाक युद्ध, कारगिल युद्ध समेत कई जंगे लड़ीं, लेकिन कोई भी शहीद नहीं हुआ.
गांव के मंदिर में माथा टेकने के बाद ही ड्यूटी पर जाते हैं सैनिक : तालुकेदार सिंह के बारे में कहा जाता है कि गांव से बाहर जाने के बाद अन्य सैनिकों से प्रेरणा लेकर वह भी सेना में भर्ती हुए थे. गांव के अधिकतर बच्चे क्लास 6 से ही सैनिक स्कूल में भर्ती हो जाते थे. रिटायर्ड सैन्य अफसर राजीव सिंह बताते हैं कि उनके गांव में बने शिवालय में अद्भुत शक्ति है. यहां माथा टेकने के बाद ही सैनिक ड्यूटी पर जाते हैं. वापस आने के बाद मंदिर में आकर फिर से पूजा करते हैं.
सेना में विंग कमांडर रह चुके अमरनाथ सिंह को गैलेंट्री अवॉर्ड से नवाजा जा चुका है. कर्नल केसरी सिंह को भी 1971 की लड़ाई में उत्कृष प्रदर्शन के बाद वीरता पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है. मेजर एके सिंह को कीर्ति चक्र सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं.
गांव के ये लोग सेना में तैनात : इस गांव के सूर्या सिंह (हवलदार), बृजभूषण (हवलदार), रोहित सिंह, राबिन सिंह (सिपाही), संजय सिंह (कर्नल), इशांत सिंह (कैप्टन), अभिनेश सिंह (सूबेदार), इशांत सिंह (लेफ्टिनेंट), महेंद्र प्रताप सिंह (सूबेदार मेजर), समीर सिंह (सूबेदार), अभिलाष सिंह (लेफ्टिनेंट कमांडर), दिनेश सिंह ( कमोडोर) आदि सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.
