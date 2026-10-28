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बस्ती में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हंगामा; प्रतिमा खंडित किए जाने का आरोप, 2 दारोगा और 4 सिपाही निलंबित

बस्ती में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हंगामा ( Photo Credit : ETV Bharat )

बस्ती : प्रतिमा खंडित किए जाने को लेकर बीती रात पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में खूब हंगामा प्रदर्शन हुआ. आरोप है कि विसर्जन यात्रा के दौरान किसी ने पत्थर मारकर प्रतिमा खंडित कर दी. इसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया और विसर्जन यात्रा में चले रहे लोगों ने हंगामा-नारेबाजी शुरू कर दी. पुलिसकर्मियों ने हालात नियंत्रित करने की कोशिश की और किसी तरह प्रतिमा विसर्जन संपन्न कराया.

वहीं इस मामले में कुछ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इसके अलावा प्रकरण में एसपी ने लापरवाही बरतने के आरोप में दो दारोगा और 4 सिपाहियों को निलंबित भी किया है. विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने जिला प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए हैं.