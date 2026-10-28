बस्ती में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हंगामा; प्रतिमा खंडित किए जाने का आरोप, 2 दारोगा और 4 सिपाही निलंबित
विश्व हिंदू महासंघ ने पुलिस और स्थानीय प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 10:10 AM IST
बस्ती : प्रतिमा खंडित किए जाने को लेकर बीती रात पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में खूब हंगामा प्रदर्शन हुआ. आरोप है कि विसर्जन यात्रा के दौरान किसी ने पत्थर मारकर प्रतिमा खंडित कर दी. इसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया और विसर्जन यात्रा में चले रहे लोगों ने हंगामा-नारेबाजी शुरू कर दी. पुलिसकर्मियों ने हालात नियंत्रित करने की कोशिश की और किसी तरह प्रतिमा विसर्जन संपन्न कराया.
वहीं इस मामले में कुछ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इसके अलावा प्रकरण में एसपी ने लापरवाही बरतने के आरोप में दो दारोगा और 4 सिपाहियों को निलंबित भी किया है. विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने जिला प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह का कहना है कि पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र से प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ी लापरवाही बरती गई है. गैर हिंद समुदाय के लोगों द्वारा प्रतिमा खंडित करने और दो मासूम बच्चियों के हाथ टूटने की खबर है.
अखिलेश सिंह का आरोप है कि पुलिस ने हंगामा-प्रदर्शन के दौरान प्रतिमा गायब करा दी. इसके बाद आयोजकों और अनुयायियों पर लाठी चार्ज करने के बाद चुपके विसर्जन भी करा दिया.
बहरहाल एसपी ओमवीर सिंह ने सख्त रुख अपनाते हुए 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है. जिसमें चौकी इंचार्ज प्लास्टिक कंपलेक्स सुधीर कुमार त्रिपाठी और चौकी प्रभारी दक्षिण दरवाजा अमित कुमार शामिल हैं. अब पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स खंगाल रही है. साथ ही छह लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
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