बस्ती की मतदाता सूची में ढेरों गलतियां; 7 हजार संदिग्धों की जांच शुरू, 152 मतदाताओं के नाम कई जगह दर्ज!
बस्ती में मतदाता सूची के विशेष अभियान के दौरान सामने कई खामियां सामने आई हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 1:20 PM IST
बस्ती : एसआईआर को दौरान (SIR) बस्ती जिले की वोटर लिस्ट में एक नाम के कई EPIC नंबर! 7 हजार संदिग्ध नामों की जांच, 152 दोहरी प्रविष्टियां चिह्नित, वोटर लिस्ट में एक नाम, कई एंट्री और अलग-अलग EPIC नंबरों की बड़ी खामी सामने आई है. इससे चुनाव आयोग की पारदर्शी चुनाव व्यवस्था और मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
बस्ती में मतदाता सूची के विशेष अभियान के दौरान ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां एक ही व्यक्ति का नाम दो से तीन जगह दर्ज होने की बात सामने आई है. हैरानी की बात यह है कि कुछ मामलों में नाम, पता और फोटो एक जैसे हैं, लेकिन वोटर आईडी यानी EPIC नंबर अलग-अलग हैं. वहीं, कुछ मामलों में एक ही नाम के साथ अलग-अलग तस्वीरें भी दर्ज होने की बात सामने आई है. ऐसी ही तमाम शिकायतें लेकर लोग बस्ती के खैर कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर चल रहे विशेष कैंप में पहुंच रहे हैं.
खैर कॉलेज कैंप में अपनी शिकायत लेकर पहुंचीं आसिया खातून ने बताया कि मतदाता सूची में उनका नाम तीन जगह दर्ज है. तीनों प्रविष्टियों में फोटो एक जैसी है, लेकिन EPIC नंबर अलग-अलग हैं. इसी तरह गुड़िया नाम की महिला का नाम दो जगह दर्ज होने की बात सामने आई है. गुडिया के मुताबिक दोनों जगह EPIC नंबर और फोटो अलग-अलग हैं, जबकि उनके पति राकेश का नाम और पता दोनों वोटर आईडी में समान हैं.
ऐसा ही एक मामला तुर्कहिया की कुसुम देवी का बताया गया है. कुसुम देवी का नाम मतदाता सूची में दो बार दर्ज है. उनके पति सौरभ का नाम और फोटो समान बताए जा रहे हैं, लेकिन दोनों प्रविष्टियों में EPIC नंबर अलग-अलग हैं. वहीं, अदीबा वहीद, पिता अब्दुल वहीद, का नाम भी दो जगह दर्ज होने की बात सामने आई है. दोनों जगह फोटो समान है, लेकिन EPIC नंबर अलग हैं. अब्दुल हमीद के मामले में भी दो प्रविष्टियों में नाम और फोटो समान होने, जबकि EPIC नंबर अलग-अलग होने की जानकारी दी गई है.
बस्ती जिले के निर्वाचन में कर्मचारी पीयूष गुप्ता ने बताया कि लगभग सात हजार नाम सस्पेक्ट हैं. जिनकी जांच की जा रही है और जो नाम डबल पाए जा रहे हैं, उनको डिलीट करने की कार्रवाई की जा रही है. एडीएम ज्ञान चंद्र गुप्ता ने बताया कि 10 अप्रैल को हमारा आलेख प्रकाशित हुआ था. संज्ञान में आया है कि अभी कुछ नाम डबल हैं. अभी तक 152 नाम सूची में डबल होने की जानकारी प्राप्त हुई है. उसकी हम जांच कर रहे हैं, जिनका नाम डबल होगा, उसको डिलीट किया जाएगा.
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