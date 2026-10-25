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बस्ती की मतदाता सूची में ढेरों गलतियां; 7 हजार संदिग्धों की जांच शुरू, 152 मतदाताओं के नाम कई जगह दर्ज!

बस्ती में मतदाता सूची अभियान. ( Photo Credit : ETV Bharat )

बस्ती : एसआईआर को दौरान (SIR) बस्ती जिले की वोटर लिस्ट में एक नाम के कई EPIC नंबर! 7 हजार संदिग्ध नामों की जांच, 152 दोहरी प्रविष्टियां चिह्नित, वोटर लिस्ट में एक नाम, कई एंट्री और अलग-अलग EPIC नंबरों की बड़ी खामी सामने आई है. इससे चुनाव आयोग की पारदर्शी चुनाव व्यवस्था और मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

बस्ती मतदाता सूची में ढेरों गड़बड़ियां. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat) बस्ती में मतदाता सूची के विशेष अभियान के दौरान ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां एक ही व्यक्ति का नाम दो से तीन जगह दर्ज होने की बात सामने आई है. हैरानी की बात यह है कि कुछ मामलों में नाम, पता और फोटो एक जैसे हैं, लेकिन वोटर आईडी यानी EPIC नंबर अलग-अलग हैं. वहीं, कुछ मामलों में एक ही नाम के साथ अलग-अलग तस्वीरें भी दर्ज होने की बात सामने आई है. ऐसी ही तमाम शिकायतें लेकर लोग बस्ती के खैर कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर चल रहे विशेष कैंप में पहुंच रहे हैं.