इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद लड़की को भगा ले गया युवक; धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, पुलिस ने पकड़ा

अमेठी का रहने वाला मुजीब गिरफ्तार, प्यार के नाम पर दिया धोखा, किशोरी के साथ की गंदी हरकत.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (Photo Credit; Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 7:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बस्ती : इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद एक युवक झांसा देकर किशोरी को भगा ले गया. उसके साथ गंदी हरकत की. इसके बाद शादी के लिए उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था. इंकार करने पर किशोरी का उत्पीड़न किया. पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. सोमवार को पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा किया.

सोशल मीडिया पर प्यार और धोखे की यह कहानी छावनी थाना क्षेत्र की है. यहां की रहने वाली एक किशोरी की दोस्ती करीब 2 महीने सोशल साइट इंस्टाग्राम के जरिए अमेठी के रहने वाले मुजीब से हो गई.

सीओ संजय सिंह ने बताया कि दोनों फोन पर बातें करते थे. मुजीब ने किशोरी को प्रेमजाल में फंसा लिया. किशोरी उसके झांसे में आ गई. मुजीब 15 दिन पहले किशोरी को शादी का झांसा देकर भगा ले गया. वह उसे लेकर अमेठी पहुंचा था. वहां उसके साथ गंदी हरकत की. शादी करने के लिए किशोरी को धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा.

किशोरी ने इससे इंकार किया तो उसके साथ बदसलूकी की. इधर किशोरी के परिजन परेशान थे. उन्होंने रिश्तेदारियों समेत अन्य जगहों पर जानकारी जुटाई, लेकिन किशोरी का पता नहीं चल पाया. इसके बाद परिवार के लोगों ने छावनी थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. इस दौरान पता चला कि किशोरी सोशल मीडिया पर किसी युवक के संपर्क में थी.

पुलिस और सर्विलांस की टीम को मुजीब के बारे में पता चला. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. किशोरी को भी उसके पास से बरामद कर लिया गया. सीओ संजय सिंह ने बताया कि आरोपी युवक को अरेस्ट कर लिया गया है. वह शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगा ले गया था. उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. मुजीब को जेल भेज दिया गया है.

