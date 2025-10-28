ETV Bharat / state

इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद लड़की को भगा ले गया युवक; धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, पुलिस ने पकड़ा

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( Photo Credit; Police )