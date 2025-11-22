ETV Bharat / state

प्रेम प्रसंग में हत्या; प्रेमी ने चाकू से गला रेत कर दी महिला की हत्या, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

बस्ती रुधौली थाना क्षेत्र में 20 नवंबर को मिली थी महिला की लाश. पूछताछ में आरोपी ने किया सनसनीखेज खुलासा.

बस्ती में महिला की हत्या.
बस्ती में महिला की हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 8:32 AM IST

2 Min Read
बस्ती : रुधौली थाना क्षेत्र के भानपुर रोड पर धान के खेत में मिले महिला के शव मामले का खुलासा पुलिस ने कुछ ही घंटे में कर दिया. पुलिस के अनुसार महिला की हत्या प्रेम प्रसंग में की गई थी. महिला के तीन बच्चे हैं. इस मामले में महिला के प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है.

घटना की जानकारी देते एसपी अभिनंदन. (Video Credit : ETV Bharat)

एसपी अभिनंदन के मुताबिक बीते 20 नवंबर को रुधौली थाना क्षेत्र में महिला का शव मिला था. महिला की धारदार हथियार से हत्या की गई थी. जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस टीम को घटनास्थल के पास ही महिला का बच्चा भी मिला था. महिला की शिनाख्त के बाद हत्या में दिलीप कुमार अग्रहरि नामक युवक की भूमिका मिली. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में आरोपी ने प्रेम प्रसंग के खुलासे के डर से हत्या की बात कुबूल की.


एसपी अभिनंदन के अनुसार पूछताछ में सामने आया कि महिला शादीशुदा थी. उसके तीन बच्चे थे और इस वक्त गर्भवती थी. महिला का दिलीप अग्रहरि के साथ प्रेम प्रसंग था. दिलीप ने महिला को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग के तहत उसे घर से भागने के बहाने बुलाया था. जहां महिला को बच्चे के साथ देखकर चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया. घटना छुपाने के लिए शराब की बोतल, पानी की बोतल वहां डाल दी और महिला के कपड़े अस्त व्यस्त कर दिए ताकि घटना रेप और मर्डर साबित हो सके. एसपी ने बताया कि आरोपी दिलीप कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

