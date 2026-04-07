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बस्ती: शौचालय और पक्का मकान न होने पर घर छोड़ गई बहू, कुदरहा ब्लॉक में सरकारी योजनाओं की खुली पोल

सुविधाओं के अभाव में टूटा परिवार: रामफेर की बहू का कहना है कि जिस घर में न सिर छिपाने को पक्की छत हो, न बिजली हो और न ही इज्जत की सुरक्षा के लिए शौचालय, वहां बच्चों के साथ रहना नामुमकिन है.

बस्ती: बस्ती जिले के कुदरहा ब्लॉक की ग्राम पंचायत चकिया स्थित भरवलिया उर्फ टिकुईया गांव में एक परिवार की बहू घर छोड़कर अपने मायके जा चुकी है. वजह ये है कि उसके ससुराल में न तो टायलेट है और न ही पक्का मकान. बेहद गरीबी और मुफलिसी में जीवन जी रहे रामफेर के परिवार की स्थिति इतनी दयनीय है कि उनकी बहू पिछले एक साल से अपने दो बच्चों के साथ मायके में शरण लिए हुए है. रामफेर किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं.

शादी के 10 साल बीत जाने के बाद भी इस परिवार की चौखट तक कोई सरकारी योजना नहीं पहुंची है. रामफेर का बेटा अब शादीशुदा होने के बावजूद अपने परिवार के बिना गुजर-बसर करने को मजबूर है. रामफेर की पत्नी मालती देवी ने बताया कि मिट्टी की जर्जर दीवारें और ऊपर फूस के छप्पर के कारण कभी भी कोई हादसा हो सकता है.

छप्पर से पानी टपकता है: बारिश के मौसम में छप्पर से पानी टपकता है, जिससे बचने के लिए परिवार पन्नी का सहारा लेता है. आंधी आने पर पूरा परिवार डर के साये में रहता है कि कहीं उनकी छत ही न उड़ जाए. रात के अंधेरे को दूर करने के लिए आज भी यह परिवार ढिबरी जलाने को विवश है. रामफेर के पास अति गरीबी रेखा से नीचे का अंत्योदय राशन कार्ड होने के बावजूद उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सरकारी आवास नहीं मिला है.

अधिकारी ने दिया मदद का आश्वासन: रामफेर का आरोप है कि गांव में मनरेगा योजना सिर्फ कागजों तक सीमित है. उन्हें पिछले कई सालों से कोई काम नहीं मिला है. ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि इस मामले की जांच कर पीड़ित परिवार को तत्काल प्रधानमंत्री आवास और शौचालय की सुविधा दी जाए. इस मामले पर परियोजना निदेशक राजेश जायसवाल ने कहा कि उन्हें प्रकरण की जानकारी नहीं थी. उन्होंने आश्वासन दिया है कि ब्लॉक के अधिकारियों को मौके पर भेजकर जानकारी मंगवाई जाएगी और परिवार की हर संभव मदद की जाएगी.

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