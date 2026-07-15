बस्ती में दबंगों ने युवक को उतारा मौत के घाट, ये थी हत्या की वजह
बस्ती के जीवधरपुर में खूनी संघर्ष, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 8:46 AM IST
बस्ती: जनपद के हर्रैया थाना क्षेत्र के जीवधरपुर गांव में सोमवार रात पुरानी जमीनी रंजिश को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई. इस सनसनीखेज वारदात के बाद से गांव में तनाव चरम पर है, जिसे देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. मृतक के परिजनों ने गांव के ही दो नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को लिखित तहरीर सौंपी है.
आरोप है कि राजेश कुमार सिंह का गांव के सुमित सिंह उर्फ मोनू और उसके पिता अवध बिहारी सिंह के साथ काफी समय से भूमि संबंधी विवाद चल रहा था. इसी रंजिश के कारण आरोपी पक्ष लगातार राजेश के परिवार से दुश्मनी रखता था. आरोप है कि 13 जुलाई की रात आरोपी सुमित सिंह और उसके पिता अवध बिहारी सिंह लाठी-डंडों से लैस होकर पीड़ित के दरवाजे पर धमक पड़े और गंदी-गंदी गालियां देने लगे.
पुलिस को दी गई लिखित तहरीर के अनुसार, राजेश कुमार के बड़े भाई शिव कुमार सिंह ने आरोपियों को गाली देने से मना किया तो आरोपी अवध बिहारी सिंह और उसके पुत्र ने मिलकर शिव कुमार सिंह को घसीटते हुए दरवाजे पर बनी नाद के पास जान से मारने की नियत से उनका गला घोंटते हुए तेजी से धक्का दे दिया, जिससे वे जमीन पर गिरकर अचेत हो गए.
अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम ने शिव कुमार सिंह का परीक्षण किया और उन्हें मृत घोषित कर दिया. मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया. डीएसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने इस प्रकरण को लेकर बताया कि परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया जा रहा है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर आगे की कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
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