बस्ती: कारोबारी के अपहरण की सनसनीखेज वारदात,चलती कार से कूदकर बचाई जान
जिंदा जलाने की साजिश रचने का भी आरोप, 5 पर केस दर्ज
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 6:28 PM IST|
Updated : November 20, 2026 at 6:59 PM IST
बस्ती: कानून-व्यवस्था को चुनौती देते हुए बदमाशों ने एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी को बंदूक के दम पर अगवा कर लिया. करीब चार घंटे तक कार में बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट की. आरोप है कि बदमाशों की मंशा कारोबारी को अपहरण और लूट के बाद जिंदा जलाने की भी थी.
झांसा में लेकर किया अपहरण
पूरी घटना कोतवाली थानाक्षेत्र की है जहां आरोप है कि कम्प्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी राजीव पांडेय को उन्हें जाननेवालों ने ही किडनैप कर लिया. गुरुवार को एक व्यक्ति ने रुपए के लेनदेन को लेकर दोपहर में संपर्क किया था.इसके बाद झांसा देकर शाम में पकौड़ी चौराहे पर बुलाया और कार में बैठाकर अगवा कर लिया.
इस दौरान कार में बैठे चार लोगों ने उनकी जमकर पिटाई की और पिस्टल के बट से चेहरा भी बिगाड़ने की कोशिश की.करीब चार घंटे तक बदमाशों के चंगुल में राजीव पांडेय रहे. पिटाई के दौरान पिस्टल का मैगजीन गिर गया था जिसे कारोबारी ने अपने मोजे में छिपा लिया.
जिंदा जलाने की थी साजिश
इसी बीच रात दस बजे रुधौली थानाक्षेत्र में दूसरी कार बुलाकर बदमाश उतर गए. लगातार पिटाई से राजीव पांडेय की हालत खराब थी और बदमाश उन्हें मरणासन्न मानकर निश्चिंत हो गए थे. बदमाशों की योजना राजीव को जिंदा जलाने की भी थी जिसके लिए कार में पांच लीटर पेट्रोल भी रखा गया था.कोहरा चौराहे पर कार की गति धीमी होने पर राजीव पांडेय गेट खोलकर कूद गए. जिससे उनकी जान बच सकी
पांच आरोपी पर मामला दर्ज
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.एसपी, सीओ और कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई. मामले में कोतवाली पुलिस ने एक नामजद समेत पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.पुलिस अलग-अलग पहलुओं पर जांच कर रही है और एसपी ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है
कानून व्यवस्था पर विपक्ष के सवाल
बस्ती सदर सीट से समाजवादी पार्टी विधायक महेंद्र यादव ने अपहरण की इस वारदात को लेकर कानून व्यवस्था पर प्रहार किया. प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त होने का आरोप लगाते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की
आरोपियों की तलाश जारी
अपहरण, लूट और जान मारने की साजिश में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी, स्वाट, सर्विलांस, कोतवाली और अन्य पुलिस टीमों को लगाया गया है. फिलहाल कारोबारी की हालत गंभीर है और शहर के निजी अस्पताल में उनका इलाज जारी है.
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