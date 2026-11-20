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बस्ती: कारोबारी के अपहरण की सनसनीखेज वारदात,चलती कार से कूदकर बचाई जान

कारोबारी का इलाज जारी ( Photo Credit; ETV Bharat )

बस्ती: कानून-व्यवस्था को चुनौती देते हुए बदमाशों ने एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी को बंदूक के दम पर अगवा कर लिया. करीब चार घंटे तक कार में बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट की. आरोप है कि बदमाशों की मंशा कारोबारी को अपहरण और लूट के बाद जिंदा जलाने की भी थी.

झांसा में लेकर किया अपहरण

पूरी घटना कोतवाली थानाक्षेत्र की है जहां आरोप है कि कम्प्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी राजीव पांडेय को उन्हें जाननेवालों ने ही किडनैप कर लिया. गुरुवार को एक व्यक्ति ने रुपए के लेनदेन को लेकर दोपहर में संपर्क किया था.इसके बाद झांसा देकर शाम में पकौड़ी चौराहे पर बुलाया और कार में बैठाकर अगवा कर लिया. इस दौरान कार में बैठे चार लोगों ने उनकी जमकर पिटाई की और पिस्टल के बट से चेहरा भी बिगाड़ने की कोशिश की.करीब चार घंटे तक बदमाशों के चंगुल में राजीव पांडेय रहे. पिटाई के दौरान पिस्टल का मैगजीन गिर गया था जिसे कारोबारी ने अपने मोजे में छिपा लिया. आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का एसपी ने दिया भरोसा (Video Credit; ETV Bharat) जिंदा जलाने की थी साजिश इसी बीच रात दस बजे रुधौली थानाक्षेत्र में दूसरी कार बुलाकर बदमाश उतर गए. लगातार पिटाई से राजीव पांडेय की हालत खराब थी और बदमाश उन्हें मरणासन्न मानकर निश्चिंत हो गए थे. बदमाशों की योजना राजीव को जिंदा जलाने की भी थी जिसके लिए कार में पांच लीटर पेट्रोल भी रखा गया था.कोहरा चौराहे पर कार की गति धीमी होने पर राजीव पांडेय गेट खोलकर कूद गए. जिससे उनकी जान बच सकी कानून व्यवस्था पर हमलावर सपा विधायक (Video Credit; ETV Bharat) पांच आरोपी पर मामला दर्ज