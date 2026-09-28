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बस्ती में जल जीवन मिशन की जमीनी हकीकत: कहीं टंकी अधूरी; कहीं सोलर पैनल चोरी और करोड़ों की योजना के पानी का इंतजार

बस्ती: उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन का मकसद गांव के हर परिवार तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाना है. बस्ती जिले में भी इसी उम्मीद के साथ कई गांवों में पाइपलाइन, पानी की टंकियां और पंप हाउस बनाने का काम शुरू हुआ. ग्रामीणों को उम्मीद थी कि योजना पूरी होने के बाद उन्हें दूषित पानी और उससे जुड़ी बीमारियों से राहत मिलेगी. लेकिन कई गांवों में सालों बाद भी तस्वीर पूरी तरह नहीं बदली है.

ग्रामीणों का कहना है कि सोलर पैनल चोरी होने के बाद एफआईआर भी दर्ज कराई गई है. उनका सवाल है कि जब टंकी ही पूरी तरह तैयार नहीं हुई और घरों तक पानी नहीं पहुंचा, तो योजना का फायदा आखिर किसे मिला. कुछ ग्रामीणों ने यह भी कहा कि विधानसभा में जल जीवन मिशन के खर्च और इसकी उपयोगिता को लेकर सवाल उठ चुके हैं. ग्रामीणों के मुताबिक, उनके गांव में टंकी बनने से पहले ही उसका कुछ हिस्सा टूट गया और दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई.

चिल्वानिया में पाइपलाइन, लेकिन टंकी नहीं: अब चलते हैं चिल्वानिया गांव की तरफ. यहां ग्रामीणों का कहना है कि पाइपलाइन तो बिछा दी गई, लेकिन पानी की टंकी का काम पूरा नहीं हुआ. ग्रामीणों के मुताबिक, टंकी बनने से पहले पाइपलाइन बिछाने का काम किया गया और बाद में कई जगह पाइप भी खराब या क्षतिग्रस्त हो गए. उनका आरोप है कि योजना के तहत लगाए गए कुछ उपकरण चोरी भी हो चुके हैं.

जब इस देरी को लेकर विभागीय अधिकारियों से सवाल किया गया, तो उनका कहना था कि पहले फंड की समस्या आई थी. अधिकारियों के मुताबिक, इसी वजह से कुछ समय तक निर्माण कार्य प्रभावित हुआ. अब फंड की समस्या दूर हो चुकी है और काम पूरा करने के लिए नई समयसीमा तय की गई है. हालांकि, ग्रामीणों के बीच सवाल यही है कि जो काम लंबे समय में पूरा नहीं हुआ, वह नई समयसीमा में कैसे पूरा होगा.

उपकरण लगे, लेकिन पानी नहीं पहुंचा: ग्रामीणों का कहना है कि अगर पानी की टंकी और पाइपलाइन का काम समय पर पूरा हो जाता, तो उन्हें घर तक पानी मिल सकता था. लेकिन अधूरे काम के कारण योजना का पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है. कई जगह उपकरण खुले में पड़े हैं और उनके खराब होने का खतरा भी बना हुआ है. ऐसे में सवाल है कि जिस योजना पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, उसका लाभ ग्रामीणों तक कब पहुंचेगा.

सबसे पहले हमारी टीम चंगेरवा गांव पहुंची. यहां जल जीवन मिशन के लिए चिन्हित परिसर में निर्माण कार्य की जगह घनी झाड़ियां नजर आईं. परिसर में लगा सोलर पैनल यह जरूर दिखाता है कि यहां कभी काम शुरू हुआ था, लेकिन मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर और पाइपलाइन का काम पूरा नहीं हुआ. खुले में पड़े उपकरण और बदहाल परिसर योजना की जमीनी स्थिति पर सवाल खड़े करते हैं.

चंगेरवा में टंकी की जगह झाड़ियां: अब जमीनी हकीकत जानने के लिए सदर ब्लॉक के गांवों का रुख करते हैं. ग्राम पंचायत चंगेरवा, चिल्वानिया और अकारी में जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2023 के आसपास काम शुरू हुआ था. ग्रामीणों के मुताबिक, इन परियोजनाओं पर बड़ी रकम खर्च होने के बावजूद आज भी उन्हें नियमित रूप से नल का पानी नहीं मिल रहा है. कई जगह पाइपलाइन, पंप हाउस और पानी की टंकी का काम अधूरा नजर आता है.

जमीन पर अधूरा काम: इस पूरे प्रोजेक्ट के अलग-अलग चरणों का काम दो प्रमुख कंपनियों को मिला था. मेधा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी को दूसरे चरण की 10 और तीसरे चरण की 42, यानी कुल 52 परियोजनाओं की जिम्मेदारी दी गई थी. वहीं, चौथे चरण की 32 परियोजनाओं का काम जक्शन विश्वराज कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला था. ग्रामीणों का आरोप है कि लंबा समय बीतने के बाद भी कई परियोजनाएं पूरी तरह चालू नहीं हो पाई हैं.

कागजों में आगे बढ़ी योजना: वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिले की सैकड़ों ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन के तहत काम शुरू हुआ था. तय समयसारणी के मुताबिक कई परियोजनाओं का काम पूरा होकर ग्रामीणों के घरों तक पानी पहुंच जाना चाहिए था. लेकिन कई जगह दूसरे और तीसरे चरण के काम भी अधूरे बताए जा रहे हैं. चौथे चरण की परियोजनाओं को लेकर भी यही सवाल सामने आ रहे हैं.

सुकरौली में झाड़ियों के बीच अधूरी टंकी: अब हमारी टीम सुकरौली गांव पहुंचती है. यहां भी पानी की टंकी का काम पूरा नहीं हुआ है और पूरा परिसर झाड़ियों से घिरा नजर आया. ग्रामीणों ने बताया कि यहां लगाए गए कई सोलर पैनल चोरी हो चुके हैं. ग्रामीणों के मुताबिक, करीब सात से आठ सोलर पैनल चोरी होने की बात सामने आई है.

सरकार का दावा. (Photo Credit: ETV Bharat)

ग्रामीणों का आरोप है कि एक ही पानी की टंकी के अलग-अलग हिस्सों का काम अलग-अलग लोगों या एजेंसियों को मिलता है, लेकिन काम की निगरानी ठीक से नहीं हो रही. उनका कहना है कि परिसर की हालत जर्जर है और टंकी का निर्माण भी पूरा नहीं हुआ है. हालांकि, ग्रामीणों ने यह भी कहा कि इसे घोटाला कहना ठीक नहीं होगा और असल स्थिति ठेकेदार और संबंधित जिम्मेदार लोग ही बता सकते हैं. उनका सवाल सिर्फ इतना है कि जब काम अधूरा है, तो उन्हें पानी कब मिलेगा.

अकारी में महीनों से रुका काम: इसके बाद हमारी टीम सदर ब्लॉक के अकारी गांव पहुंची. यहां ग्रामीणों ने अधूरी पानी की टंकी दिखाते हुए बताया कि काफी समय से काम बंद पड़ा है. ग्रामीणों के मुताबिक, अगर टंकी पूरी हो जाती तो घर-घर पानी पहुंचने की उम्मीद थी. लेकिन अधूरा निर्माण, टूटी बाउंड्री और परिसर में फैली गंदगी योजना की स्थिति को बयां कर रही है.

ग्रामीणों का कहना है कि करीब सात से आठ महीने से यहां काम इसी तरह रुका हुआ है. उनका दावा है कि सोलर पैनल काफी समय पहले लगाया गया था, लेकिन उसके बाद काम आगे नहीं बढ़ा. ग्रामीणों के मुताबिक, लंबे समय से कोई कर्मचारी या निर्माण एजेंसी यहां काम करने नहीं आई. ऐसे में सवाल उठता है कि करोड़ों रुपये की योजना का लाभ जमीन पर कब दिखाई देगा.

84 गांवों में प्रोजेक्ट अधूरे: इन आरोपों और सवालों पर हमने जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता शफीकुर्रहमान से बात की. उन्होंने बताया कि बस्ती जिले में कुल 865 ग्राम पंचायतों में काम होना था. उनके मुताबिक, 265 ग्राम पंचायतों की योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और अब अनुरक्षण की स्थिति में हैं. उन्होंने यह भी कहा कि योजना के हर कंपोनेंट का भुगतान अलग-अलग किया गया है और फिलहाल फंड की कोई कमी नहीं है.

अधिशासी अभियंता के मुताबिक, जैसे ही कंपनियों की ओर से बिल प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उनका भुगतान किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि जिले में अधूरी पानी की टंकियों और दूसरे कंपोनेंट पर काम चल रहा है. उनके मुताबिक, अलग-अलग योजनाओं के लिए अलग-अलग समयसीमा तय है. सिंगल विलेज स्कीम को मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है, जबकि मल्टी विलेज स्कीम के लिए दिसंबर 2028 तक की समयसीमा तय है.

विभाग का दावा, अब तेजी से चल रहा काम: शफीकुर्रहमान ने बताया कि पहले फंड को लेकर कुछ समस्या आई थी, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. उनका कहना है कि जिले में सभी कंपोनेंट पर काम चल रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि फंड की समस्या के दौरान भी बड़ी कंपनियों ने अपने स्तर से काम जारी रखा था. विभाग के मुताबिक, हर सप्ताह औसतन पांच से दस योजनाएं पूरी होकर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस यानी O&M में जा रही हैं.

अधिशासी अभियंता ने यह भी बताया कि देरी करने वाली दोनों कार्यदायी संस्थाओं पर कार्रवाई की गई है. उनके मुताबिक, कंपनियों पर Liquidated Damages यानी एलडी के तहत जुर्माना भी लगाया गया है. किसी परियोजना में सात प्रतिशत तो किसी में आठ प्रतिशत तक देरी के आधार पर पेनल्टी लगाई गई है. विभाग का कहना है कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के स्तर से भी इस मामले में कार्रवाई की गई है.

1458 राजस्व गांवों में सीधे पंप से पानी देने का दावा: शफीकुर्रहमान के मुताबिक, विभाग की प्राथमिकता ज्यादा से ज्यादा गांवों तक सीधे पंपिंग के जरिए पानी पहुंचाना है. उनका दावा है कि वर्तमान में 1458 राजस्व गांवों में डायरेक्ट पंपिंग से पानी की सप्लाई दी जा रही है. उन्होंने बताया कि जिले में 265 पानी की टंकियां पूरी हो चुकी हैं, जबकि बाकी परियोजनाओं पर अलग-अलग स्तर पर काम चल रहा है. विभाग का दावा है कि अधूरे प्रोजेक्ट भी तय समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएंगे.

अधिशासी अभियंता के मुताबिक, 865 गांवों से जुड़ी इस पूरी योजना की लागत करीब 1500 करोड़ रुपये है. सिंगल विलेज स्कीम को मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं, मल्टी विलेज स्कीम की आधिकारिक समयसीमा दिसंबर 2028 तक है, लेकिन विभाग इसे उससे पहले पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है. उनका कहना है कि विभाग दिसंबर 2027 तक अधिकतर काम पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

चोरी और देरी के बीच बड़ा सवाल: विभाग ने यह भी माना कि कुछ जगह सोलर पैनल और दूसरे उपकरण चोरी हुए हैं. अधिकारियों के मुताबिक, इन मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई है. विभाग का कहना है कि फिलहाल काम तेजी से चल रहा है और अब फंड को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं है. लेकिन गांवों में अधूरी टंकियां, झाड़ियों से घिरे परिसर और पानी का इंतजार करते ग्रामीण एक अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं.

जल जीवन मिशन का असली मकसद सिर्फ टंकी और पाइपलाइन बनाना नहीं, बल्कि हर परिवार तक नियमित और सुरक्षित पेयजल पहुंचाना है. बस्ती के गांवों में सवाल यही है कि योजनाओं का निर्माण कब पूरा होगा और घरों में नल से पानी कब पहुंचेगा. विभाग मार्च 2027 और दिसंबर 2028 जैसी समयसीमा बता रहा है, जबकि कई ग्रामीण पहले ही वर्षों का इंतजार कर चुके हैं. अब देखने वाली बात यह होगी कि नई समयसीमा के भीतर अधूरी परियोजनाएं पूरी होती हैं या फिर 'हर घर जल' का इंतजार एक बार फिर आगे बढ़ जाता है.

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