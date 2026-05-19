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बस्ती की 'टावर वुमेन' की जिद के आगे झुका मंगेतर; मेहताब और नादिया का हुआ निकाह

मेहताब और नादिया का हुआ निकाह. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बस्ती: पिछले 4 दिनों से चला आ रहा हाईवोल्टेज ड्रामा आखिरकार शहनाइयों की गूंज और निकाह के पवित्र कबूलनामे के साथ शांत हो गया. अपनी मोहब्बत पाने के लिए जान की बाजी लगाने वाली युवती नादिया, जिसे स्थानीय लोग अब टावर वूमेन के नाम से पुकारने लगे हैं, अपनी जिद में कामयाब रही. नादिया की जिद और जुनून के आगे आखिरकार उसके प्रेमी और मंगेतर मेहताब को झुकना ही पड़ा. दोनों का निकाह स्थानीय मौलवी की मौजूदगी में पूरे रीति-रिवाज के साथ संपन्न करा दिया गया है. यह मामला केवल एक प्रेम कहानी का सुखद अंत नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था, सामाजिक दबाव और प्रशासनिक सूझबूझ का बेजोड़ उदाहरण बन गया है. इसकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है. महज 96 घंटे के भीतर दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में मोबाइल टावरों पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी देने वाली नादिया ने पुलिस और जिला प्रशासन की नाक में दम कर रखा था. घटनाक्रम की शुरुआत 4 दिन पहले वाल्टरगंज थाना क्षेत्र से हुई थी, जहां नादिया अचानक एक गगनचुंबी मोबाइल टावर पर चढ़ गई. मेहताब और नादिया का हुआ निकाह. (Video Credit: ETV Bharat) उसकी मांग थी कि उसके मंगेतर मेहताब को तुरंत मौके पर बुलाया जाए और उससे उसकी शादी कराई जाए. उस समय पुलिस और स्थानीय संभ्रांत लोगों ने किसी तरह मान-मनौव्वल कर और शादी का आश्वासन देकर उसे नीचे उतारा. जब दो दिनों तक प्रेमी पक्ष की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और वह लोग वादे से पीछे हटते दिखे, तो नादिया का धैर्य पूरी तरह जवाब दे गया. उसने हार मानने के बजाय इस बार रुदौली क्षेत्र में एक और ऊंचे टावर को चुना और उस पर चढ़ गई. इस दूसरे ड्रामे ने पुलिस-प्रशासन के होश उड़ा दिए, क्योंकि इस बार नादिया किसी भी सूरत में बिना निकाह के नीचे उतरने को तैयार नहीं थी. उसने ऊपर से ही कूदने की चेतावनी दे डाली थी.